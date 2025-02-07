rawpixel
[Virgin Mary crying]
Editable Virgin Mary statue design element set
Editable Virgin Mary statue design element set
https://www.rawpixel.com/image/15599081/editable-virgin-mary-statue-design-element-set
Virgin Mary crying. Original public domain image from Library of Congress. Digitally enhanced by rawpixel.
Virgin Mary crying. Original public domain image from Library of Congress. Digitally enhanced by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/16232518/image-jesus-art-vintage
Editable Virgin Mary statue design element set
Editable Virgin Mary statue design element set
https://www.rawpixel.com/image/15599611/editable-virgin-mary-statue-design-element-set
Mater Dolorosa
Mater Dolorosa
https://www.rawpixel.com/image/7688694/mater-dolorosa
Editable Virgin Mary statue design element set
Editable Virgin Mary statue design element set
https://www.rawpixel.com/image/15599522/editable-virgin-mary-statue-design-element-set
[Virgin Mary with heart emblem]
[Virgin Mary with heart emblem]
https://www.rawpixel.com/image/7688298/virgin-mary-with-heart-emblem
Editable Virgin Mary statue design element set
Editable Virgin Mary statue design element set
https://www.rawpixel.com/image/15599097/editable-virgin-mary-statue-design-element-set
S.S. Heart of Mary
S.S. Heart of Mary
https://www.rawpixel.com/image/7689322/ss-heart-mary
Editable Virgin Mary statue design element set
Editable Virgin Mary statue design element set
https://www.rawpixel.com/image/15599607/editable-virgin-mary-statue-design-element-set
The assumption. Original public domain image from Library of Congress. Digitally enhanced by rawpixel.
The assumption. Original public domain image from Library of Congress. Digitally enhanced by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/16231415/image-jesus-angels-art
Editable Virgin Mary statue design element set
Editable Virgin Mary statue design element set
https://www.rawpixel.com/image/15601540/editable-virgin-mary-statue-design-element-set
The assumption
The assumption
https://www.rawpixel.com/image/7689055/the-assumption
Editable Virgin Mary statue design element set
Editable Virgin Mary statue design element set
https://www.rawpixel.com/image/15599180/editable-virgin-mary-statue-design-element-set
The sacred heart. This house is consecrated to the sacred heart of Jesus by Kelly, Thomas, active 1871-1874
The sacred heart. This house is consecrated to the sacred heart of Jesus by Kelly, Thomas, active 1871-1874
https://www.rawpixel.com/image/7688569/image-sacred-heart-jesus
Editable Virgin Mary statue design element set
Editable Virgin Mary statue design element set
https://www.rawpixel.com/image/15599512/editable-virgin-mary-statue-design-element-set
[Madonna and Jesus holding the world]
[Madonna and Jesus holding the world]
https://www.rawpixel.com/image/7689270/madonna-and-jesus-holding-the-world
Editable Virgin Mary statue design element set
Editable Virgin Mary statue design element set
https://www.rawpixel.com/image/15601297/editable-virgin-mary-statue-design-element-set
S. Maria de perpetuo succursu
S. Maria de perpetuo succursu
https://www.rawpixel.com/image/7689286/maria-perpetuo-succursu
Editable Virgin Mary statue design element set
Editable Virgin Mary statue design element set
https://www.rawpixel.com/image/15599165/editable-virgin-mary-statue-design-element-set
The crucifixion
The crucifixion
https://www.rawpixel.com/image/7688554/the-crucifixion
Editable Virgin Mary statue design element set
Editable Virgin Mary statue design element set
https://www.rawpixel.com/image/15599694/editable-virgin-mary-statue-design-element-set
The ten virgins
The ten virgins
https://www.rawpixel.com/image/7689451/the-ten-virgins
Editable Virgin Mary statue design element set
Editable Virgin Mary statue design element set
https://www.rawpixel.com/image/15599718/editable-virgin-mary-statue-design-element-set
The angels in the sepulchre
The angels in the sepulchre
https://www.rawpixel.com/image/7689372/the-angels-the-sepulchre
Ascension day poster template, editable text & design
Ascension day poster template, editable text & design
https://www.rawpixel.com/image/12016507/ascension-day-poster-template-editable-text-design
The crucifixion. View public domain image source here. Digitally enhanced by rawpixel.
The crucifixion. View public domain image source here. Digitally enhanced by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/16133753/image-jesus-art-vintage
Ascension day poster template, editable text & design
Ascension day poster template, editable text & design
https://www.rawpixel.com/image/11494595/ascension-day-poster-template-editable-text-design
The crucifixion
The crucifixion
https://www.rawpixel.com/image/7688607/the-crucifixion
Holy mass poster template
Holy mass poster template
https://www.rawpixel.com/image/14578291/holy-mass-poster-template
The joy of forgiveness
The joy of forgiveness
https://www.rawpixel.com/image/7688192/the-joy-forgiveness
Good Friday celebration poster template
Good Friday celebration poster template
https://www.rawpixel.com/image/14460216/good-friday-celebration-poster-template
S. Maria de Perpetuo Succursu
S. Maria de Perpetuo Succursu
https://www.rawpixel.com/image/7687900/maria-perpetuo-succursu
Good Friday poster template
Good Friday poster template
https://www.rawpixel.com/image/14460299/good-friday-poster-template
"The apparition of our Lord to blessed Margaret Mary Alacoque"
"The apparition of our Lord to blessed Margaret Mary Alacoque"
https://www.rawpixel.com/image/7688771/image-art-vintage-public-domain
Ascension day Instagram post template, editable text
Ascension day Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11967590/ascension-day-instagram-post-template-editable-text
The Annunciation
The Annunciation
https://www.rawpixel.com/image/7688366/the-annunciation
Ascension day blog banner template, editable text
Ascension day blog banner template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11967589/ascension-day-blog-banner-template-editable-text
Messengers of love, Matth. 25, 35, 36
Messengers of love, Matth. 25, 35, 36
https://www.rawpixel.com/image/7688654/messengers-love-matth-25-35
Raphael's Madonna del Granduca, editable famous painting, remixed by rawpixel
Raphael's Madonna del Granduca, editable famous painting, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/9071919/raphaels-madonna-del-granduca-editable-famous-painting-remixed-rawpixel
[Allegorical Pathway to Heaven]
[Allegorical Pathway to Heaven]
https://www.rawpixel.com/image/7689239/allegorical-pathway-heaven