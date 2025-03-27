Edit ImageCrop7SaveSaveEdit Imageantique maps public domainmapsvintagevintage mapsantique mapsexpositionpublic domain postersmaps public domain"St. Louis exposition medallion design"View public domain image source hereMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 1196 pxHigh Resolution (HD) 7025 x 7002 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarVisit beautiful Chicago poster template, editable vintage design remastered and made editable by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8730906/png-1934-america-americanView licenseBird's-eye view of the Universal Exposition St. Louis, U.S.A., 1904https://www.rawpixel.com/image/7689952/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseAmerican studies poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11705550/american-studies-poster-template-editable-text-and-designView licenseSt. Louis Exposition 1882, grand commercial race free to allhttps://www.rawpixel.com/image/7690807/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseFestive holidays market Enjoy holidays with family, food, and festive fun customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/22407352/image-christmas-tree-xmas-plantView licenseFestival hall and cascades, Louisiana Purchase Exposition, St. Louis, U.S.A., 1904https://www.rawpixel.com/image/7689289/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseAstrology poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11570356/astrology-poster-template-editable-text-and-designView licenseThe Triumph of Britanniahttps://www.rawpixel.com/image/9117629/the-triumph-britanniaFree Image from public domain licenseTravel therapy poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11591932/travel-therapy-poster-template-editable-text-and-designView licensePapoosehttps://www.rawpixel.com/image/7688049/papooseFree Image from public domain licenseAntique shop poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14494250/antique-shop-poster-templateView licenseIndian scouthttps://www.rawpixel.com/image/7688726/indian-scoutFree Image from public domain licenseDiscover the world poster template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/11556748/discover-the-world-poster-template-editable-text-designView license"Evening in the Adirondacks"https://www.rawpixel.com/image/7689391/evening-the-adirondacksFree Image from public domain licenseGeography course poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14494212/geography-course-poster-templateView licenseIndian chiefhttps://www.rawpixel.com/image/7688190/indian-chiefFree Image from public domain licenseTravel plan poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12710321/travel-plan-poster-template-editable-text-and-designView licenseIndian girlhttps://www.rawpixel.com/image/7688520/indian-girlFree Image from public domain licenseOnline auction poster template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/10205261/online-auction-poster-template-editable-text-designView license[Woman wearing feathers in her hair looking off into the distance]https://www.rawpixel.com/image/7688556/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseVintage ephemera, editable design element remix sethttps://www.rawpixel.com/image/15381514/vintage-ephemera-editable-design-element-remix-setView licenseIndian court, Federal Building, Golden Gate International Exposition, San Francisco, 1939 Eskimo mask, western Alaska (1939)…https://www.rawpixel.com/image/8683768/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseSpring festival poster template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/11550445/spring-festival-poster-template-editable-text-designView licenseIndian court, Federal Building, Golden Gate International Exposition (1939) poster by Louis B. Siegriest. Original public…https://www.rawpixel.com/image/8854491/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseChristmas dinner party with family. Join for a festive Christmas dinner customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/22406939/image-christmas-arts-vintageView licenseChronological chart of American historyhttps://www.rawpixel.com/image/7691247/chronological-chart-american-historyFree Image from public domain licensePhoto journal ideas poster template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/11550403/photo-journal-ideas-poster-template-editable-text-designView licensePortrait of Louis Gabriel Moreau (1740-1806), known as Moreau the Elder (1717-1786) by Giovanni Battista Ninihttps://www.rawpixel.com/image/10123440/photo-image-face-person-artFree Image from public domain licenseVintage ephemera, editable design element remix sethttps://www.rawpixel.com/image/15381137/vintage-ephemera-editable-design-element-remix-setView licensePanorama of the World's Fair, St. Louis, 1904https://www.rawpixel.com/image/7691136/panorama-the-worlds-fair-st-louis-1904Free Image from public domain licenseVintage ephemera, editable design element remix sethttps://www.rawpixel.com/image/15381470/vintage-ephemera-editable-design-element-remix-setView licenseStieff prize medals at Centennial, 1876. Paris 1878. New Orleans 1884-1885. Worlds Columbian Expositions 1893.https://www.rawpixel.com/image/8908777/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseInspirational quote facebook post template, editable text designhttps://www.rawpixel.com/image/22151116/inspirational-quote-facebook-post-template-editable-text-designView licenseCincinnati, Industrial exposition, 1873, [c1872]https://www.rawpixel.com/image/7690145/cincinnati-industrial-exposition-1873-c1872Free Image from public domain licenseBreathe & relax, yoga poster template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/11217333/breathe-relax-yoga-poster-template-editable-text-designView licenseDecoration Commemorating the Birth of the "King of Rome" (1811) by Medal Bertrand Andrieu and Medal André Gallehttps://www.rawpixel.com/image/10125396/photo-image-animal-face-birdFree Image from public domain licenseVintage women Ephemera illustration sticker set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8701678/vintage-women-ephemera-illustration-sticker-set-editable-designView licenseIndian court, Federal Building, Golden Gate International Exposition, San Francisco, 1939 Chippewa picture writing, Seneca…https://www.rawpixel.com/image/8683822/image-face-art-vintageFree Image from public domain licenseFlight booking ad poster template editable design, community remixhttps://www.rawpixel.com/image/14732016/flight-booking-poster-template-editable-design-community-remixView licenseBirds-eye view, World's Columbian Expositionhttps://www.rawpixel.com/image/7689814/birds-eye-view-worlds-columbian-expositionFree Image from public domain license