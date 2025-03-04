Edit ImageCrop8SaveSaveEdit Imagemasonvintage masonspring fashionfashiondog vintagevintage sailboat illustrationvintage postertailoring menSpring & summer, 1898. Mason & Hanson, importers & jobbers of woolens and tailors trimmingsView public domain image source hereMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 972 pxHigh Resolution (HD) 8598 x 6967 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarClassy suit tailor poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12008683/classy-suit-tailor-poster-template-editable-text-and-designView licenseMason & Hanson, importers & jobbers of woolens and tailors trimmingshttps://www.rawpixel.com/image/7690852/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseBespoke tailor & clothing poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12605794/bespoke-tailor-clothing-poster-template-editable-text-and-designView licenseHonor to whom honor is due, Jas G. Johnson & Co., importers, jobbers and manufacturers of millinery, felt & fancy hatshttps://www.rawpixel.com/image/7688202/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseSuit tailor shop poster template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/10804320/suit-tailor-shop-poster-template-editable-text-designView licenseThe International Tailoring Co., 1899 - fall and winter - 1900https://www.rawpixel.com/image/7687783/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseSuit tailor shop poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11728579/suit-tailor-shop-poster-template-editable-text-and-designView licenseW. Born & Co., Chicago's greatest merchant tailors, spring & summer 1899https://www.rawpixel.com/image/7690766/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseBespoke tailor & clothing poster template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/10723478/bespoke-tailor-clothing-poster-template-editable-text-designView licenseLadies tailor-made costumes, ladies tailor edition, spring & summer 1901https://www.rawpixel.com/image/7690411/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseBespoke tailor & clothing poster template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11776472/bespoke-tailor-clothing-poster-template-editable-textView licenseThe tailors' review. Autumn & winter, 1889-90https://www.rawpixel.com/image/7690173/the-tailors-review-autumn-winter-1889-90Free Image from public domain licenseBespoke tailor & clothing poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11764644/bespoke-tailor-clothing-poster-template-editable-text-and-designView licenseThe tailors' review. Autumn & winter, 1888-89https://www.rawpixel.com/image/7690869/the-tailors-review-autumn-winter-1888-89Free Image from public domain licenseBespoke clothes tailor poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/12986605/bespoke-clothes-tailor-poster-templateView licenseModern fashions. Spring and summer, 1911https://www.rawpixel.com/image/7690836/modern-fashions-spring-and-summer-1911Free Image from public domain licenseFormal suit poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12667186/formal-suit-poster-template-editable-text-and-designView licenseNew York fashions. Spring & summerhttps://www.rawpixel.com/image/7690413/new-york-fashions-spring-summerFree Image from public domain licenseClassy suit tailor poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12465141/classy-suit-tailor-poster-template-editable-text-and-designView licenseExcelsior fashions. Spring and summerhttps://www.rawpixel.com/image/7690867/excelsior-fashions-spring-and-summerFree Image from public domain licenseMen's apparel poster template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/10805345/mens-apparel-poster-template-editable-text-designView licenseModern fashions. Spring and summer, 1909https://www.rawpixel.com/image/7690851/modern-fashions-spring-and-summer-1909Free Image from public domain licenseArtisan craftsmanship poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/12813431/artisan-craftsmanship-poster-templateView licenseModern fashions. Spring & summerhttps://www.rawpixel.com/image/7688603/modern-fashions-spring-summerFree Image from public domain licenseBespoke clothes tailor Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13606319/bespoke-clothes-tailor-instagram-post-templateView licenseLatest fashion for spring and summer 1902https://www.rawpixel.com/image/7687879/latest-fashion-for-spring-and-summer-1902Free Image from public domain licenseBespoke tailor & clothing poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11944272/bespoke-tailor-clothing-poster-template-editable-text-and-designView license1883 - Spring & Summer - 1883https://www.rawpixel.com/image/7690818/1883-spring-summer-1883Free Image from public domain licenseSuit tailor ads poster template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7684544/suit-tailor-ads-poster-template-editable-designView licenseModern fashions. Spring & summerhttps://www.rawpixel.com/image/7690888/modern-fashions-spring-summerFree Image from public domain licenseFormal suit poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11764560/formal-suit-poster-template-editable-text-and-designView licenseAmerican fashions, spring and summerhttps://www.rawpixel.com/image/7690096/american-fashions-spring-and-summerFree Image from public domain licenseFormal suit poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/12947254/formal-suit-poster-templateView licenseFashions for spring & summer 1875 by Genio C. Scotthttps://www.rawpixel.com/image/7690765/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseArtisan craftsmanship Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13270086/artisan-craftsmanship-instagram-post-templateView licenseE. Butterick & Co.'s report of New York fashions. Spring & summer 1871https://www.rawpixel.com/image/7690882/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseBespoke tailor & clothing Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11570319/bespoke-tailor-clothing-instagram-post-template-editable-textView licenseE. Butterick & Co.'s report of New York fashions. Spring & summer 1874https://www.rawpixel.com/image/7690827/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseArtisan craftsmanship, editable poster template designhttps://www.rawpixel.com/image/18291075/artisan-craftsmanship-editable-poster-template-designView license[Woman with dog and two men watched by man with horse in foreround]https://www.rawpixel.com/image/7689583/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license