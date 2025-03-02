Edit ImageCrop3SaveSaveEdit Imagevintage posterantique printlithographhamptonartvintagepublic domainillustrationInternational naval rendezvous, Hampton Roads Va. / HSP.View public domain image source hereMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 854 pxHigh Resolution (HD) 5981 x 4254 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarWilliam Morris poster template, editable text and design, including original art illustration from William Morrishttps://www.rawpixel.com/image/23070790/image-texture-flower-leavesView licenseTerrific combat between the "Monitor" 2 guns & "Merrimac" 10 guns The first fight between iron clad ships of war, in Hampton…https://www.rawpixel.com/image/7691294/image-merrimac-1862-currier-ivesFree Image from public domain licensePink flamingo poster template, editable animal art design remastered and made editable by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8719039/png-advertisement-animal-artView licenseU.S.Submarine K5, Hampton Roads, Dec. 13, 1916https://www.rawpixel.com/image/6994916/ussubmarine-k5-hampton-roads-dec-13-1916Free Image from public domain licenseVacation packages poster template, editable retro design remixed from original vintage poster by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8691993/png-art-blank-space-blueView licenseView of the Royal Palace of Hampton Courthttps://www.rawpixel.com/image/9648988/view-the-royal-palace-hampton-courtFree Image from public domain licenseSports club poster template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/11549913/sports-club-poster-template-editable-text-designView licenseTerrific Combat Between the "Monitor" 2 Guns & "Merrimac" 11 Guns – In Hampton Roads March 9th, 1862 – In which the little…https://www.rawpixel.com/image/7988268/image-background-art-circleFree Image from public domain licenseCoconut recipe poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11952759/coconut-recipe-poster-template-editable-text-and-designView licenseSteamship Adriatic 5,888 tons, 1350 horse power: George Steers naval constructor & builder engines built at Novelty Works…https://www.rawpixel.com/image/7688308/image-currier-ives-vintage-poster-steamshipFree Image from public domain licenseVintage music store poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/12790577/vintage-music-store-poster-templateView licenseThe great naval battle off Cavite (Manila Bay), fought May 1st, 1898, 5:30 A.M. till 12:50 P.M. (noon), Kurz & Allison.https://www.rawpixel.com/image/7691142/image-philippines-art-manilaFree Image from public domain licenseBrightest London poster template, remastered from vintage design into editable format by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8691735/png-art-best-reached-train-blank-spaceView licenseU.S.S. Bushnell, Hampton Roads, Virginia, Dec 13, 1916https://www.rawpixel.com/image/6994362/uss-bushnell-hampton-roads-virginia-dec-13-1916Free Image from public domain licenseVintage people, editable famous artwork design set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9058198/vintage-people-editable-famous-artwork-design-set-remixed-rawpixelView licenseU.S.S. "Sampson," Hampton Roads, Virginia, Dec. 13, 1916https://www.rawpixel.com/image/6995110/uss-sampson-hampton-roads-virginia-dec-13-1916Free Image from public domain licenseEditable vintage people, famous painting design set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9058942/editable-vintage-people-famous-painting-design-set-remixed-rawpixelView licenseU.S.S. Yankton, Hampton Roads, Virginia, Dec. 10, 1916https://www.rawpixel.com/image/6999565/uss-yankton-hampton-roads-virginia-dec-10-1916Free Image from public domain licenseCoconut market poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11946587/coconut-market-poster-template-editable-text-and-designView licenseU.S.S. Baltimore, Hampton Roads, Virginia, Dec 13, 1916https://www.rawpixel.com/image/6995379/uss-baltimore-hampton-roads-virginia-dec-13-1916Free Image from public domain licenseVintage exhibition poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12521369/vintage-exhibition-poster-template-editable-text-and-designView licenseU.S.S. Tallahassee, U.S. Subs K-6 & K-5, Hampton Roads, Virginia Dec. 10, 1916https://www.rawpixel.com/image/6995077/uss-tallahassee-us-subs-k-6-k-5-hampton-roads-virginia-dec-10-1916Free Image from public domain licenseArt poster template original art illustration by Wassily Kandinsky, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/23322453/image-art-vintage-wassily-kandinskyView licenseU.S.S. Davis, Hampton Roads, Virginia, Dec. 10, 1916https://www.rawpixel.com/image/6995101/uss-davis-hampton-roads-virginia-dec-10-1916Free Image from public domain licenseInspirational quote facebook post template, editable text designhttps://www.rawpixel.com/image/22151116/inspirational-quote-facebook-post-template-editable-text-designView licenseU.S.S. San Francisco, Hampton Roads, Virginia, Dec. 10, 1916https://www.rawpixel.com/image/6999734/uss-san-francisco-hampton-roads-virginia-dec-10-1916Free Image from public domain licenseButterfly effect poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12528543/butterfly-effect-poster-template-editable-text-and-designView licenseThe Cats’ Rendezvous (1868) print in high resolution by édouard Manet. Original from The Art Institute of Chicago. Digitally…https://www.rawpixel.com/image/2907966/free-illustration-image-cat-painting-blackFree Image from public domain licenseDynamic Order poster template, original art illustration from Wassily Kandinsky, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/23270506/image-art-vintage-wassily-kandinskyView licenseNew Oxford sheep / from a daguerreotype by Moulson, 192 Chestnut Street, and Ridge Road and Callowhill Street, the only…https://www.rawpixel.com/image/7687843/image-vintage-poster-patent-printFree Image from public domain licenseEditable real pressed butterfly design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15377240/editable-real-pressed-butterfly-design-element-setView licenseU.S.S. L1, Hampton Roads, Virginia, Dec 13, 1916https://www.rawpixel.com/image/6995165/uss-l1-hampton-roads-virginia-dec-13-1916Free Image from public domain licenseGood thing wild and free facebook post template, editable text designhttps://www.rawpixel.com/image/22151156/good-thing-wild-and-free-facebook-post-template-editable-text-designView licenseBattle of the Wilderness--Desperate fight on the Orange C.H. Plank Road, near Todd's Tavern, May 6th, 1864, Kurz & Allison.https://www.rawpixel.com/image/7691366/image-vintage-poster-virginia-lithographs-public-domainFree Image from public domain licenseVintage exhibition poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12510761/vintage-exhibition-poster-template-editable-text-and-designView licenseAmerican autumn, Starucca Valley, Erie R. Road / J.F. Cropsey, 1865.https://www.rawpixel.com/image/7691116/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseDonation poster template, remastered from vintage design into editable format by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8686574/png-animals-art-bearView licenseU.S.S. Solace, Hampton Roads, Virginia, Dec. 10, 1916https://www.rawpixel.com/image/6995257/uss-solace-hampton-roads-virginia-dec-10-1916Free Image from public domain licenseJesus is risen poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14486874/jesus-risen-poster-templateView licenseAllen & Ginter, naval flags, Richmond straight cut no. 1 and Virginia brights cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7689062/image-cigarettes-art-vintageFree Image from public domain license