rawpixel
Edit ImageCrop
International naval rendezvous, Hampton Roads Va. / HSP.
Save
Edit Image
vintage posterantique printlithographhamptonartvintagepublic domainillustration
William Morris poster template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
William Morris poster template, editable text and design, including original art illustration from William Morris
https://www.rawpixel.com/image/23070790/image-texture-flower-leavesView license
Terrific combat between the "Monitor" 2 guns & "Merrimac" 10 guns The first fight between iron clad ships of war, in Hampton…
Terrific combat between the "Monitor" 2 guns & "Merrimac" 10 guns The first fight between iron clad ships of war, in Hampton…
https://www.rawpixel.com/image/7691294/image-merrimac-1862-currier-ivesFree Image from public domain license
Pink flamingo poster template, editable animal art design remastered and made editable by rawpixel
Pink flamingo poster template, editable animal art design remastered and made editable by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/8719039/png-advertisement-animal-artView license
U.S.Submarine K5, Hampton Roads, Dec. 13, 1916
U.S.Submarine K5, Hampton Roads, Dec. 13, 1916
https://www.rawpixel.com/image/6994916/ussubmarine-k5-hampton-roads-dec-13-1916Free Image from public domain license
Vacation packages poster template, editable retro design remixed from original vintage poster by rawpixel
Vacation packages poster template, editable retro design remixed from original vintage poster by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/8691993/png-art-blank-space-blueView license
View of the Royal Palace of Hampton Court
View of the Royal Palace of Hampton Court
https://www.rawpixel.com/image/9648988/view-the-royal-palace-hampton-courtFree Image from public domain license
Sports club poster template, editable text & design
Sports club poster template, editable text & design
https://www.rawpixel.com/image/11549913/sports-club-poster-template-editable-text-designView license
Terrific Combat Between the "Monitor" 2 Guns & "Merrimac" 11 Guns – In Hampton Roads March 9th, 1862 – In which the little…
Terrific Combat Between the "Monitor" 2 Guns & "Merrimac" 11 Guns – In Hampton Roads March 9th, 1862 – In which the little…
https://www.rawpixel.com/image/7988268/image-background-art-circleFree Image from public domain license
Coconut recipe poster template, editable text and design
Coconut recipe poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/11952759/coconut-recipe-poster-template-editable-text-and-designView license
Steamship Adriatic 5,888 tons, 1350 horse power: George Steers naval constructor & builder engines built at Novelty Works…
Steamship Adriatic 5,888 tons, 1350 horse power: George Steers naval constructor & builder engines built at Novelty Works…
https://www.rawpixel.com/image/7688308/image-currier-ives-vintage-poster-steamshipFree Image from public domain license
Vintage music store poster template
Vintage music store poster template
https://www.rawpixel.com/image/12790577/vintage-music-store-poster-templateView license
The great naval battle off Cavite (Manila Bay), fought May 1st, 1898, 5:30 A.M. till 12:50 P.M. (noon), Kurz & Allison.
The great naval battle off Cavite (Manila Bay), fought May 1st, 1898, 5:30 A.M. till 12:50 P.M. (noon), Kurz & Allison.
https://www.rawpixel.com/image/7691142/image-philippines-art-manilaFree Image from public domain license
Brightest London poster template, remastered from vintage design into editable format by rawpixel
Brightest London poster template, remastered from vintage design into editable format by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/8691735/png-art-best-reached-train-blank-spaceView license
U.S.S. Bushnell, Hampton Roads, Virginia, Dec 13, 1916
U.S.S. Bushnell, Hampton Roads, Virginia, Dec 13, 1916
https://www.rawpixel.com/image/6994362/uss-bushnell-hampton-roads-virginia-dec-13-1916Free Image from public domain license
Vintage people, editable famous artwork design set, remixed by rawpixel
Vintage people, editable famous artwork design set, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/9058198/vintage-people-editable-famous-artwork-design-set-remixed-rawpixelView license
U.S.S. "Sampson," Hampton Roads, Virginia, Dec. 13, 1916
U.S.S. "Sampson," Hampton Roads, Virginia, Dec. 13, 1916
https://www.rawpixel.com/image/6995110/uss-sampson-hampton-roads-virginia-dec-13-1916Free Image from public domain license
Editable vintage people, famous painting design set, remixed by rawpixel
Editable vintage people, famous painting design set, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/9058942/editable-vintage-people-famous-painting-design-set-remixed-rawpixelView license
U.S.S. Yankton, Hampton Roads, Virginia, Dec. 10, 1916
U.S.S. Yankton, Hampton Roads, Virginia, Dec. 10, 1916
https://www.rawpixel.com/image/6999565/uss-yankton-hampton-roads-virginia-dec-10-1916Free Image from public domain license
Coconut market poster template, editable text and design
Coconut market poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/11946587/coconut-market-poster-template-editable-text-and-designView license
U.S.S. Baltimore, Hampton Roads, Virginia, Dec 13, 1916
U.S.S. Baltimore, Hampton Roads, Virginia, Dec 13, 1916
https://www.rawpixel.com/image/6995379/uss-baltimore-hampton-roads-virginia-dec-13-1916Free Image from public domain license
Vintage exhibition poster template, editable text and design
Vintage exhibition poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12521369/vintage-exhibition-poster-template-editable-text-and-designView license
U.S.S. Tallahassee, U.S. Subs K-6 & K-5, Hampton Roads, Virginia Dec. 10, 1916
U.S.S. Tallahassee, U.S. Subs K-6 & K-5, Hampton Roads, Virginia Dec. 10, 1916
https://www.rawpixel.com/image/6995077/uss-tallahassee-us-subs-k-6-k-5-hampton-roads-virginia-dec-10-1916Free Image from public domain license
Art poster template original art illustration by Wassily Kandinsky, editable text and design
Art poster template original art illustration by Wassily Kandinsky, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/23322453/image-art-vintage-wassily-kandinskyView license
U.S.S. Davis, Hampton Roads, Virginia, Dec. 10, 1916
U.S.S. Davis, Hampton Roads, Virginia, Dec. 10, 1916
https://www.rawpixel.com/image/6995101/uss-davis-hampton-roads-virginia-dec-10-1916Free Image from public domain license
Inspirational quote facebook post template, editable text design
Inspirational quote facebook post template, editable text design
https://www.rawpixel.com/image/22151116/inspirational-quote-facebook-post-template-editable-text-designView license
U.S.S. San Francisco, Hampton Roads, Virginia, Dec. 10, 1916
U.S.S. San Francisco, Hampton Roads, Virginia, Dec. 10, 1916
https://www.rawpixel.com/image/6999734/uss-san-francisco-hampton-roads-virginia-dec-10-1916Free Image from public domain license
Butterfly effect poster template, editable text and design
Butterfly effect poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12528543/butterfly-effect-poster-template-editable-text-and-designView license
The Cats’ Rendezvous (1868) print in high resolution by édouard Manet. Original from The Art Institute of Chicago. Digitally…
The Cats’ Rendezvous (1868) print in high resolution by édouard Manet. Original from The Art Institute of Chicago. Digitally…
https://www.rawpixel.com/image/2907966/free-illustration-image-cat-painting-blackFree Image from public domain license
Dynamic Order poster template, original art illustration from Wassily Kandinsky, editable text and design
Dynamic Order poster template, original art illustration from Wassily Kandinsky, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/23270506/image-art-vintage-wassily-kandinskyView license
New Oxford sheep / from a daguerreotype by Moulson, 192 Chestnut Street, and Ridge Road and Callowhill Street, the only…
New Oxford sheep / from a daguerreotype by Moulson, 192 Chestnut Street, and Ridge Road and Callowhill Street, the only…
https://www.rawpixel.com/image/7687843/image-vintage-poster-patent-printFree Image from public domain license
Editable real pressed butterfly design element set
Editable real pressed butterfly design element set
https://www.rawpixel.com/image/15377240/editable-real-pressed-butterfly-design-element-setView license
U.S.S. L1, Hampton Roads, Virginia, Dec 13, 1916
U.S.S. L1, Hampton Roads, Virginia, Dec 13, 1916
https://www.rawpixel.com/image/6995165/uss-l1-hampton-roads-virginia-dec-13-1916Free Image from public domain license
Good thing wild and free facebook post template, editable text design
Good thing wild and free facebook post template, editable text design
https://www.rawpixel.com/image/22151156/good-thing-wild-and-free-facebook-post-template-editable-text-designView license
Battle of the Wilderness--Desperate fight on the Orange C.H. Plank Road, near Todd's Tavern, May 6th, 1864, Kurz & Allison.
Battle of the Wilderness--Desperate fight on the Orange C.H. Plank Road, near Todd's Tavern, May 6th, 1864, Kurz & Allison.
https://www.rawpixel.com/image/7691366/image-vintage-poster-virginia-lithographs-public-domainFree Image from public domain license
Vintage exhibition poster template, editable text and design
Vintage exhibition poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12510761/vintage-exhibition-poster-template-editable-text-and-designView license
American autumn, Starucca Valley, Erie R. Road / J.F. Cropsey, 1865.
American autumn, Starucca Valley, Erie R. Road / J.F. Cropsey, 1865.
https://www.rawpixel.com/image/7691116/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Donation poster template, remastered from vintage design into editable format by rawpixel
Donation poster template, remastered from vintage design into editable format by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/8686574/png-animals-art-bearView license
U.S.S. Solace, Hampton Roads, Virginia, Dec. 10, 1916
U.S.S. Solace, Hampton Roads, Virginia, Dec. 10, 1916
https://www.rawpixel.com/image/6995257/uss-solace-hampton-roads-virginia-dec-10-1916Free Image from public domain license
Jesus is risen poster template
Jesus is risen poster template
https://www.rawpixel.com/image/14486874/jesus-risen-poster-templateView license
Allen & Ginter, naval flags, Richmond straight cut no. 1 and Virginia brights cigarettes
Allen & Ginter, naval flags, Richmond straight cut no. 1 and Virginia brights cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7689062/image-cigarettes-art-vintageFree Image from public domain license