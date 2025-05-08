rawpixel
Edit ImageCrop
Holly time
Save
Edit Image
vintage christmas illustration public domainchristmasvintage christmashollychristmas antique public domainholly illustration public domainpublic domain christmas imagessnow vintage
Let it snow editable greeting card template
Let it snow editable greeting card template
https://www.rawpixel.com/image/16559909/let-snow-editable-greeting-card-templateView license
A jolly time is holly time
A jolly time is holly time
https://www.rawpixel.com/image/7689483/jolly-time-holly-timeFree Image from public domain license
Festive holidays market Enjoy holidays with family, food, and festive fun customizable design
Festive holidays market Enjoy holidays with family, food, and festive fun customizable design
https://www.rawpixel.com/image/22407352/image-christmas-tree-xmas-plantView license
[Holly berries in a suitcase]
[Holly berries in a suitcase]
https://www.rawpixel.com/image/7689623/holly-berries-suitcaseFree Image from public domain license
Editable pink Christmas decorative design element set
Editable pink Christmas decorative design element set
https://www.rawpixel.com/image/15599177/editable-pink-christmas-decorative-design-element-setView license
In winter's embrace
In winter's embrace
https://www.rawpixel.com/image/7690571/winters-embraceFree Image from public domain license
Christmas dinner party with family. Join for a festive Christmas dinner customizable design
Christmas dinner party with family. Join for a festive Christmas dinner customizable design
https://www.rawpixel.com/image/22406939/image-christmas-arts-vintageView license
Summer in Holland
Summer in Holland
https://www.rawpixel.com/image/7691285/summer-hollandFree Image from public domain license
Winter essential set, editable design element
Winter essential set, editable design element
https://www.rawpixel.com/image/15080548/winter-essential-set-editable-design-elementView license
All over the world every nation and clime let Santa Claus reign at glad Christmas time
All over the world every nation and clime let Santa Claus reign at glad Christmas time
https://www.rawpixel.com/image/7687797/image-christmas-art-vintageFree Image from public domain license
Editable 3D Christmas icon design element set
Editable 3D Christmas icon design element set
https://www.rawpixel.com/image/15774237/editable-christmas-icon-design-element-setView license
Lilies of the valley
Lilies of the valley
https://www.rawpixel.com/image/7688511/lilies-the-valleyFree Image from public domain license
Editable watercolor Christmas decoration design element set
Editable watercolor Christmas decoration design element set
https://www.rawpixel.com/image/15594729/editable-watercolor-christmas-decoration-design-element-setView license
Holland family
Holland family
https://www.rawpixel.com/image/7689514/holland-familyFree Image from public domain license
Editable watercolor Christmas decoration design element set
Editable watercolor Christmas decoration design element set
https://www.rawpixel.com/image/15594520/editable-watercolor-christmas-decoration-design-element-setView license
[Cabinet lathe, grinding apparatus and work bench] / P.S. Duval, Lith. Phila. ; on stone by P.C. Hollis., Duval, Peter S.…
[Cabinet lathe, grinding apparatus and work bench] / P.S. Duval, Lith. Phila. ; on stone by P.C. Hollis., Duval, Peter S.…
https://www.rawpixel.com/image/7691347/image-vintage-poster-cabinet-antique-holly-illustration-public-domainFree Image from public domain license
Christmas greetings card with festive wreath. Festive design, Christmas theme customizable design
Christmas greetings card with festive wreath. Festive design, Christmas theme customizable design
https://www.rawpixel.com/image/22187531/image-transparent-png-xmasView license
[Girl in red coat with Christmas wreath, umbrella, and puppy in the snow], Gray Lith. Co., lithographer
[Girl in red coat with Christmas wreath, umbrella, and puppy in the snow], Gray Lith. Co., lithographer
https://www.rawpixel.com/image/7687985/image-vintage-christmas-posterFree Image from public domain license
Editable watercolor Christmas decoration design element set
Editable watercolor Christmas decoration design element set
https://www.rawpixel.com/image/15594600/editable-watercolor-christmas-decoration-design-element-setView license
Christmas eve. Original public domain image from Library of Congress. Digitally enhanced by rawpixel.
Christmas eve. Original public domain image from Library of Congress. Digitally enhanced by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/16234118/image-christmas-art-vintageFree Image from public domain license
Editable Christmas flat illustration design element set
Editable Christmas flat illustration design element set
https://www.rawpixel.com/image/15777228/editable-christmas-flat-illustration-design-element-setView license
Spring-time
Spring-time
https://www.rawpixel.com/image/7690758/spring-timeFree Image from public domain license
Editable watercolor Christmas design element set
Editable watercolor Christmas design element set
https://www.rawpixel.com/image/15546880/editable-watercolor-christmas-design-element-setView license
Dull times
Dull times
https://www.rawpixel.com/image/7687980/dull-timesFree Image from public domain license
Editable watercolor Christmas decoration design element set
Editable watercolor Christmas decoration design element set
https://www.rawpixel.com/image/15594737/editable-watercolor-christmas-decoration-design-element-setView license
A souvenir. The presidential term or leap-year time calendar for...
A souvenir. The presidential term or leap-year time calendar for...
https://www.rawpixel.com/image/7689705/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Winter essential set, editable design element
Winter essential set, editable design element
https://www.rawpixel.com/image/15080544/winter-essential-set-editable-design-elementView license
Uncle Sam and Miss Columbia showing their foreign friends how to have a good time
Uncle Sam and Miss Columbia showing their foreign friends how to have a good time
https://www.rawpixel.com/image/7690207/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Editable 3D Christmas icon design element set
Editable 3D Christmas icon design element set
https://www.rawpixel.com/image/15774204/editable-christmas-icon-design-element-setView license
Time & eternity
Time & eternity
https://www.rawpixel.com/image/7691160/time-eternityFree Image from public domain license
Editable 3d Christmas decoration design element set
Editable 3d Christmas decoration design element set
https://www.rawpixel.com/image/15598304/editable-christmas-decoration-design-element-setView license
[The beer drinkers of all times]
[The beer drinkers of all times]
https://www.rawpixel.com/image/7690420/the-beer-drinkers-all-timesFree Image from public domain license
Happy holidays Facebook story template
Happy holidays Facebook story template
https://www.rawpixel.com/image/15788233/happy-holidays-facebook-story-templateView license
Winter Sunday in olden times / F. Gleason, Boston., c1875.
Winter Sunday in olden times / F. Gleason, Boston., c1875.
https://www.rawpixel.com/image/7690574/winter-sunday-olden-times-gleason-boston-c1875Free Image from public domain license
Let it snow, editable Instagram post template
Let it snow, editable Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/16519684/let-snow-editable-instagram-post-templateView license
Wm. H. Taft - "good times"
Wm. H. Taft - "good times"
https://www.rawpixel.com/image/7689703/wm-taft-good-timesFree Image from public domain license
Merry X'mas editable greeting card template
Merry X'mas editable greeting card template
https://www.rawpixel.com/image/16558608/merry-xmas-editable-greeting-card-templateView license
No. 41, Prang's crosses in mats / after Mrs. O.E. Whitney., L. Prang & Co., publisher
No. 41, Prang's crosses in mats / after Mrs. O.E. Whitney., L. Prang & Co., publisher
https://www.rawpixel.com/image/7689442/image-olive-whitney-vintage-poster-prangs-crossesFree Image from public domain license
Christmas activities poster template and design
Christmas activities poster template and design
https://www.rawpixel.com/image/12722672/christmas-activities-poster-template-and-designView license
Jesus falls for the third time. / terecira caida de Jesus, N. Currier (Firm)
Jesus falls for the third time. / terecira caida de Jesus, N. Currier (Firm)
https://www.rawpixel.com/image/7686702/jesus-falls-for-the-third-time-terecira-caida-jesus-currier-firmFree Image from public domain license