rawpixel
Edit ImageCrop
[Seven columns of labels advertising medicines for Dr. A.P. Sawyer, Dr. C.B. Ayer's, Chicago Pastille Co.]
Save
Edit Image
labelsvintage medicinemedicine vintagevintage labelantique labelingvintageantique medicineantique column
Editable architectural antique pillar design element set
Editable architectural antique pillar design element set
https://www.rawpixel.com/image/15558676/editable-architectural-antique-pillar-design-element-setView license
Gilbert & Parsons, hygienic whiskey--for medical use / lith. in colors by Robertson, Seibert & Shearman, N.Y.
Gilbert & Parsons, hygienic whiskey--for medical use / lith. in colors by Robertson, Seibert & Shearman, N.Y.
https://www.rawpixel.com/image/7690634/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Editable vintage corinthian illustration design element set
Editable vintage corinthian illustration design element set
https://www.rawpixel.com/image/15331352/editable-vintage-corinthian-illustration-design-element-setView license
Pastilles Poncelet by Jules Chéret
Pastilles Poncelet by Jules Chéret
https://www.rawpixel.com/image/9707040/pastilles-poncelet-jules-cheretFree Image from public domain license
Editable architectural antique pillar design element set
Editable architectural antique pillar design element set
https://www.rawpixel.com/image/15558898/editable-architectural-antique-pillar-design-element-setView license
The discovery of America : Ayer's Sarsaparilla / Dr. J.C. Ayer & Co.
The discovery of America : Ayer's Sarsaparilla / Dr. J.C. Ayer & Co.
https://www.rawpixel.com/image/13971000/the-discovery-america-ayers-sarsaparilla-dr-jc-ayer-coFree Image from public domain license
Editable vintage corinthian illustration design element set
Editable vintage corinthian illustration design element set
https://www.rawpixel.com/image/15331292/editable-vintage-corinthian-illustration-design-element-setView license
Kemp's vegetable pastilles for expelling worms from the system / lith. of Snyder, Black & Sturn 92 William St. New York.…
Kemp's vegetable pastilles for expelling worms from the system / lith. of Snyder, Black & Sturn 92 William St. New York.…
https://www.rawpixel.com/image/7690780/image-vintage-advertisement-poster-antiqueFree Image from public domain license
Column architecture
Column architecture
https://www.rawpixel.com/image/14997412/column-architectureView license
Vintage Ayer's Cherry Pectoral Poster (ca. 1890–1907) print in high resolution by Edward Penfield. Original from The New…
Vintage Ayer's Cherry Pectoral Poster (ca. 1890–1907) print in high resolution by Edward Penfield. Original from The New…
https://www.rawpixel.com/image/3003595/free-illustration-image-propaganda-bear-vintage-posterFree Image from public domain license
Editable architectural antique pillar design element set
Editable architectural antique pillar design element set
https://www.rawpixel.com/image/15558047/editable-architectural-antique-pillar-design-element-setView license
The Covington County Courthouse at Andalusia, Alabama
The Covington County Courthouse at Andalusia, Alabama
https://www.rawpixel.com/image/11385224/the-covington-county-courthouse-andalusia-alabamaFree Image from public domain license
Rosemary supplement label template, editable design
Rosemary supplement label template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/14488344/rosemary-supplement-label-template-editable-designView license
Back of an advertisement for Sal-Codeia Bell featuring a portrait of William Osler (in front)
Back of an advertisement for Sal-Codeia Bell featuring a portrait of William Osler (in front)
https://www.rawpixel.com/image/11386176/image-hospital-book-medicineFree Image from public domain license
Editable vintage badge design element set
Editable vintage badge design element set
https://www.rawpixel.com/image/15439461/editable-vintage-badge-design-element-setView license
Evan's excelsior globes
Evan's excelsior globes
https://www.rawpixel.com/image/7688707/evans-excelsior-globesFree Image from public domain license
Editable vintage corinthian illustration design element set
Editable vintage corinthian illustration design element set
https://www.rawpixel.com/image/15331505/editable-vintage-corinthian-illustration-design-element-setView license
Pastilles Zan: marching
Pastilles Zan: marching
https://www.rawpixel.com/image/11511212/pastilles-zan-marchingFree Image from public domain license
Editable vintage badge design element set
Editable vintage badge design element set
https://www.rawpixel.com/image/15440085/editable-vintage-badge-design-element-setView license
"The Little Favorites." Ayer's Pills - sugar coated.
"The Little Favorites." Ayer's Pills - sugar coated.
https://www.rawpixel.com/image/8908108/image-arts-medicines-vintageFree Image from public domain license
Editable vintage corinthian illustration design element set
Editable vintage corinthian illustration design element set
https://www.rawpixel.com/image/15331374/editable-vintage-corinthian-illustration-design-element-setView license
Pastilles Poncelet/Contre/rhumes/toux/bronchites/etc (after 1890) by Jules Chéret
Pastilles Poncelet/Contre/rhumes/toux/bronchites/etc (after 1890) by Jules Chéret
https://www.rawpixel.com/image/9772493/image-book-face-personFree Image from public domain license
Editable vintage badge design element set
Editable vintage badge design element set
https://www.rawpixel.com/image/15439702/editable-vintage-badge-design-element-setView license
Ayer's Pills - the fight for the standard.
Ayer's Pills - the fight for the standard.
https://www.rawpixel.com/image/8908040/image-arts-medicines-vintageFree Image from public domain license
Editable vintage corinthian illustration design element set
Editable vintage corinthian illustration design element set
https://www.rawpixel.com/image/15331356/editable-vintage-corinthian-illustration-design-element-setView license
Ayer's Cathartic Pills. (The country doctor.)
Ayer's Cathartic Pills. (The country doctor.)
https://www.rawpixel.com/image/8908008/image-art-medicines-vintageFree Image from public domain license
Editable vintage badge design element set
Editable vintage badge design element set
https://www.rawpixel.com/image/15439464/editable-vintage-badge-design-element-setView license
Ayer's Cathartic Pills, a safe pleasant and reliable family medicine.
Ayer's Cathartic Pills, a safe pleasant and reliable family medicine.
https://www.rawpixel.com/image/8908010/image-art-medicines-vintageFree Image from public domain license
Editable vintage corinthian illustration design element set
Editable vintage corinthian illustration design element set
https://www.rawpixel.com/image/15331331/editable-vintage-corinthian-illustration-design-element-setView license
Pastilles Zan: resting
Pastilles Zan: resting
https://www.rawpixel.com/image/11511194/pastilles-zan-restingFree Image from public domain license
Editable retro paper label design element set
Editable retro paper label design element set
https://www.rawpixel.com/image/15847880/editable-retro-paper-label-design-element-setView license
Ayer's Pill
Ayer's Pill
https://www.rawpixel.com/image/8908051/ayers-pillFree Image from public domain license
Green tea label template
Green tea label template
https://www.rawpixel.com/image/14777511/green-tea-label-templateView license
Dr. C.F. Basford's home guard, Middleton, Strobridge & Co., lithographer
Dr. C.F. Basford's home guard, Middleton, Strobridge & Co., lithographer
https://www.rawpixel.com/image/7688421/dr-cf-basfords-home-guard-middleton-strobridge-co-lithographerFree Image from public domain license
Editable vintage badge design element set
Editable vintage badge design element set
https://www.rawpixel.com/image/15440097/editable-vintage-badge-design-element-setView license
Fairbank's cherubs--Presented with the compliments of N.K. Fairbank & Co., lard refiners, Chicago & St. Louis
Fairbank's cherubs--Presented with the compliments of N.K. Fairbank & Co., lard refiners, Chicago & St. Louis
https://www.rawpixel.com/image/7690452/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Editable vintage corinthian illustration design element set
Editable vintage corinthian illustration design element set
https://www.rawpixel.com/image/15331273/editable-vintage-corinthian-illustration-design-element-setView license
Ayer's Cherry Pectoral cures colds, coughs and all diseases of the throat and lungs
Ayer's Cherry Pectoral cures colds, coughs and all diseases of the throat and lungs
https://www.rawpixel.com/image/8908041/image-art-medicines-vintageFree Image from public domain license
Editable retro paper label design element set
Editable retro paper label design element set
https://www.rawpixel.com/image/15848819/editable-retro-paper-label-design-element-setView license
Snow White and the Seven Dwarfs
Snow White and the Seven Dwarfs
https://www.rawpixel.com/image/7880957/snow-white-and-the-seven-dwarfsFree Image from public domain license