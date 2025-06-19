Edit ImageCrop2SaveSaveEdit Imagevintage postervintage military posterforest illustrationlithographfrench vintage public domainartforestsvintageMon cher foyer, je t'aime tu es la maison de chacun le chez soi pour tous -- un poilu / Lawrence Harris, France. 1918.View public domain image source hereMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 820 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2798 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarWildlife support poster template, editable vintage design. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/8827474/wildlife-support-poster-template-editable-vintage-design-remixed-rawpixelView licensePréparation de la jeunesse française au service militairehttps://www.rawpixel.com/image/8650536/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseJesus is risen poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14486874/jesus-risen-poster-templateView licenseJournée de Paris. 14 Juillet 1916. Au profit des oeuvres de guerre de l'Hôtel de Villehttps://www.rawpixel.com/image/8650433/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseForest frame poster template, editable animal art design. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/8826207/forest-frame-poster-template-editable-animal-art-design-remixed-rawpixelView licensePour le retour du soldat vaincqueur souscrivez au Crédit du Nordhttps://www.rawpixel.com/image/7691100/image-art-public-domain-familiesFree Image from public domain licenseDepression quote editable Instagram post template, original art illustration from Odilon Redonhttps://www.rawpixel.com/image/22101358/image-flower-face-artView licenseVerdunhttps://www.rawpixel.com/image/8650562/verdunFree Image from public domain licenseWilliam Morris poster template, editable text and design, including original art illustration from William Morrishttps://www.rawpixel.com/image/23070790/image-texture-flower-leavesView licenseEmprunt de la Liberation. Souscrivez. Sté. Gle. de Crédit Industriel & Commercialhttps://www.rawpixel.com/image/8650548/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseChurch worship service poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14486887/church-worship-service-poster-templateView license4e Emprunt National: Souscrivez. Société Centrale des Banques de Provincehttps://www.rawpixel.com/image/8650502/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseVacation packages poster template, editable retro design remixed from original vintage poster by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8691993/png-art-blank-space-blueView licenseLa puissance militaire de la Francehttps://www.rawpixel.com/image/7690971/puissance-militaire-franceFree Image from public domain licenseBrightest London poster template, remastered from vintage design into editable format by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8691735/png-art-best-reached-train-blank-spaceView license3e Emprunt de la Défense Nationale. Crédit Lyonnais. Souscrivezhttps://www.rawpixel.com/image/8650455/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseArt is therapy editable Facebook post template, original art illustration from Henri Rousseauhttps://www.rawpixel.com/image/22157779/image-lion-jungle-flowerView licenseOhé! Les braves gens . . . Versez votre or nous versons bien notre sang . . .https://www.rawpixel.com/image/8650608/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseSoldiers without guns poster template, remastered from vintage design into editable format by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8689078/png-army-art-artworkView licenseLa guerre est l'industrie nationale de la Prusse . . . 'Attaqués, nous ne faisons que nous défendre au nom de la liberté et…https://www.rawpixel.com/image/7690960/image-art-public-domain-posterFree Image from public domain licenseWestern film festival poster template, editable vintage design remastered and made editable by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8731337/png-adolf-methfessel-adult-americanView licenseExposition de tableaux de maîtres contemporains . . . vente au profit de l'oeuvre du soldat blessé ou malade. Galerie…https://www.rawpixel.com/image/8650496/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseSan Francisco poster template, editable vintage design remastered and made editable by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8726820/png-air-travel-america-americanView license2éme Emprunt de la Défense Nationale. Souscrivez, aidez-nous á vaincre, vous hâterez le jour de la victoire et du retour au…https://www.rawpixel.com/image/8650461/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licensePink flamingo poster template, editable animal art design remastered and made editable by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8719039/png-advertisement-animal-artView licenseOn les aurahttps://www.rawpixel.com/image/7691101/les-auraFree Image from public domain licenseWinter magic poster with playful winter characters. Magic of winter fun customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/22414806/image-xmas-cute-personView licensePour la France versez votre or. L'or combat pour la victoirehttps://www.rawpixel.com/image/8650507/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseDrawing class Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11993633/drawing-class-instagram-post-template-editable-textView licenseEmprunt National 1918. Pour achever la croisade du droit souscrivez!https://www.rawpixel.com/image/8650616/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseAmerican flag poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14641205/american-flag-poster-templateView licenseEmprunt National 1918. Souscrivez pour la victoire qui vient!https://www.rawpixel.com/image/8650542/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseWatermelon poster template, editable drawing design remastered and made editable by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8757385/png-art-blank-space-blueView licenseJourné Nationale des Tuberculeux. Anciens Militaireshttps://www.rawpixel.com/image/8650426/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseCoconut recipe poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11952759/coconut-recipe-poster-template-editable-text-and-designView licenseL'infanterie française dans la bataillehttps://www.rawpixel.com/image/8650655/linfanterie-francaise-dans-batailleFree Image from public domain licenseWomen's day poster template, editable retro design remixed from original vintage poster by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8689263/png-art-black-blank-spaceView licenseOn ne passe pas. 1914 . . . 1918. Par deux fois j'ai tenu et vaincu sur la Marnehttps://www.rawpixel.com/image/8650434/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseSpring sale poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12526450/spring-sale-poster-template-editable-text-and-designView licenseJournée du Poilu. 25 et 26 décembre 1915. Organisée par le parlementhttps://www.rawpixel.com/image/8650428/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license