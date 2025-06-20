Edit ImageCrop7SaveSaveEdit Imageautumn illustration public domainjasper francis cropseycropseyvintage autumnerieautumnmountains lithographlithographAmerican autumn, Starucca Valley, Erie R. Road / J.F. Cropsey, 1865.View public domain image source hereMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 855 pxHigh Resolution (HD) 9016 x 6426 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarBeauty essentials Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12721592/beauty-essentials-instagram-story-template-editable-textView licenseSidney Plains with the Union of the Susquehanna and Unadilla Rivers by Jasper Francis Cropsey. Original public domain image…https://www.rawpixel.com/image/16093392/image-cows-scenery-plantFree Image from public domain licenseBeauty essentials poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12721581/beauty-essentials-poster-template-editable-text-and-designView licenseSidney Plains with the Union of the Susquehanna and Unadilla Rivers by Jasper Francis Cropseyhttps://www.rawpixel.com/image/11932585/image-cows-plant-artFree Image from public domain licenseBeauty essentials Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12509021/beauty-essentials-instagram-post-template-editable-textView licenseThe Spirit of War (1851) by Jasper Francis Cropseyhttps://www.rawpixel.com/image/10053340/the-spirit-war-1851-jasper-francis-cropseyFree Image from public domain licenseBeauty essentials blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12721587/beauty-essentials-blog-banner-template-editable-textView licenseLandscape.. Original from the Minneapolis Institute of Art.https://www.rawpixel.com/image/7651917/image-vintage-art-public-domainFree Image from public domain licenseMid-autumn festival poster template, original art illustration from Julie de Graag, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/23270415/image-star-border-cartoonView licenseSunset (California scenery) / AB '64 ; chromolith. & published , L. Prang & Co., publisherhttps://www.rawpixel.com/image/7690674/image-albert-bierstadt-sunsetFree Image from public domain licenseWilliam Morris poster template, editable text and design, including original art illustration from William Morrishttps://www.rawpixel.com/image/23070790/image-texture-flower-leavesView licensePioneer's Home, Eagle Cliff, White Mountains by Jasper Francis Cropseyhttps://www.rawpixel.com/image/11931572/image-plant-person-artFree Image from public domain licenseVintage collage with retro elements and frame, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/22611932/image-background-star-transparent-pngView licenseYellowstone Lake / TM ; Prang's American Chromos., L. Prang & Co., publisherhttps://www.rawpixel.com/image/7689087/yellowstone-lake-prangs-american-chromos-prang-co-publisherFree Image from public domain licenseInspirational quote facebook post template, editable text designhttps://www.rawpixel.com/image/22151116/inspirational-quote-facebook-post-template-editable-text-designView licenseView of Mt. Washington (1881) by Jasper Francis Cropseyhttps://www.rawpixel.com/image/10048980/view-mt-washington-1881-jasper-francis-cropseyFree Image from public domain licenseOne step at a time quote facebook post template, editable text designhttps://www.rawpixel.com/image/22151694/one-step-time-quote-facebook-post-template-editable-text-designView licenseIndian Summer by Jasper Francis Cropsey, born Rossville, NY 1823-died Hastings-on-Hudson, NY 1900 by Jasper Francis Cropsey…https://www.rawpixel.com/image/9066312/indian-summerFree Image from public domain licenseAutumn travel collage element, camping designhttps://www.rawpixel.com/image/8397574/autumn-travel-collage-element-camping-designView licenseView of a Mountain [verso] by Jasper Francis Cropseyhttps://www.rawpixel.com/image/10034419/view-mountain-verso-jasper-francis-cropseyFree Image from public domain licenseAutumn is coming Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13000428/autumn-coming-instagram-post-templateView licenseYosemite Valley looking west / Prang's American, chromo. after John R. Key 73., L. Prang & Co., publisherhttps://www.rawpixel.com/image/7691075/image-yosemite-vintage-poster-prangFree Image from public domain licenseEditable watercolor botanical illustration sethttps://www.rawpixel.com/image/9061389/editable-watercolor-botanical-illustration-setView licenseUntitled, Jasper Francis Cropseyhttps://www.rawpixel.com/image/8847291/untitledFree Image from public domain licenseAutumn sale Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/11573116/autumn-sale-instagram-post-templateView licenseGreenwood Lake by Jasper Francis Cropsey, born Rossville, NY 1823-died Hastings-on-Hudson, NY 1900 by Jasper Francis…https://www.rawpixel.com/image/9066798/greenwood-lakeFree Image from public domain licenseWorld octopus day Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11852236/world-octopus-day-instagram-post-template-editable-textView licenseUntitled, Jasper Francis Cropseyhttps://www.rawpixel.com/image/8847408/untitledFree Image from public domain licenseVintage watercolor botanical, editable illustration sethttps://www.rawpixel.com/image/9071220/vintage-watercolor-botanical-editable-illustration-setView licenseThe Clove - A Storm Scene in the Catskill Mountains by Jasper F Cropseyhttps://www.rawpixel.com/image/9669322/the-clove-storm-scene-the-catskill-mountains-jasper-cropseyFree Image from public domain licenseVintage letters & postcards Facebook post template, original art illustration from Winslow Homer, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/23149839/png-leaf-treeView licenseValley of babbling waters, southern Utah / TM ; Prang's American Chromo., L. Prang & Co., publisherhttps://www.rawpixel.com/image/7689124/image-thomas-moran-prangFree Image from public domain licenseAesthetic autumn camp background, brown designhttps://www.rawpixel.com/image/8558488/aesthetic-autumn-camp-background-brown-designView licenseYosemite Valley looking east from the Mariposa Trail / Prang's chromo. after John R. Key 73., L. Prang & Co., publisherhttps://www.rawpixel.com/image/7690675/image-prang-yosemite-mountains-posterFree Image from public domain licenseAesthetic autumn camp background, brown designhttps://www.rawpixel.com/image/8558498/aesthetic-autumn-camp-background-brown-designView licenseThe Valley of Wyoming by Jasper Francis Cropseyhttps://www.rawpixel.com/image/9084510/the-valley-wyoming-jasper-francis-cropseyFree Image from public domain licenseBe real, not perfect Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11868087/real-not-perfect-instagram-post-template-editable-textView licenseThe mountain of the Holy Cross, Colorado / T. Moran., L. Prang & Co., publisherhttps://www.rawpixel.com/image/7691063/the-mountain-the-holy-cross-colorado-moran-prang-co-publisherFree Image from public domain licenseAutumn sale Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12459179/autumn-sale-instagram-post-template-editable-textView licenseUntitled, Jasper Francis Cropseyhttps://www.rawpixel.com/image/8847202/untitledFree Image from public domain license