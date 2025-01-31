Edit ImageCroptonSaveSaveEdit Imagebackgroundaesthetic backgroundspurple backgroundsaestheticwatercolorcrumpled paper texturedarkdesignPurple wrinkled paper textured backgroundMorePremium imageInfoJPEGLow Resolution 1200 x 800 pxHigh Resolution (HD) 5000 x 3333 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilarWomen's perfume editable poster template, vintage Ukiyo-e art remixhttps://www.rawpixel.com/image/7721105/womens-perfume-editable-poster-template-vintage-ukiyo-e-art-remixView licenseTeal wrinkled paper textured backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/7715199/teal-wrinkled-paper-textured-backgroundView licenseJapanese cosmetics PowerPoint presentation template, editable slides with floral designhttps://www.rawpixel.com/image/8197345/png-advertisement-aestheticView licensePurple aesthetic frame background, paper collageshttps://www.rawpixel.com/image/6740356/purple-aesthetic-frame-background-paper-collagesView licenseAesthetic floral frame, purple background, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7704288/aesthetic-floral-frame-purple-background-editable-designView licensePurple aesthetic frame background, paper collageshttps://www.rawpixel.com/image/6740344/purple-aesthetic-frame-background-paper-collagesView licenseWomen's perfume Facebook ad template, customizable Ukiyo-e art remix designhttps://www.rawpixel.com/image/7721083/womens-perfume-facebook-template-customizable-ukiyo-e-art-remix-designView licensePink wrinkled paper textured backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/7706893/pink-wrinkled-paper-textured-backgroundView licenseWomen's perfume Instagram story template, editable vintage Ukiyo-e art remixhttps://www.rawpixel.com/image/7721168/womens-perfume-instagram-story-template-editable-vintage-ukiyo-e-art-remixView licensePurple aesthetic frame background, paper collageshttps://www.rawpixel.com/image/6740380/purple-aesthetic-frame-background-paper-collagesView licenseVintage Japanese floral mobile wallpaper, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7910388/vintage-japanese-floral-mobile-wallpaper-editable-designView licensePurple aesthetic frame background, paper collages psdhttps://www.rawpixel.com/image/6738826/psd-background-aesthetic-plastic-textureView licenseWomen's perfume blog banner template, editable Ukiyo-e art remix designhttps://www.rawpixel.com/image/7720964/womens-perfume-blog-banner-template-editable-ukiyo-e-art-remix-designView licensePurple aesthetic frame background, paper collages psdhttps://www.rawpixel.com/image/6738828/psd-background-aesthetic-plastic-textureView licenseAesthetic floral frame, purple background, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7910391/aesthetic-floral-frame-purple-background-editable-designView licensePink gradient washi tape sticker, journal collage element psdhttps://www.rawpixel.com/image/6732638/psd-texture-paper-aestheticView licenseWrinkled blue textured desktop wallpaper, editable ripped paper border designhttps://www.rawpixel.com/image/9071881/wrinkled-blue-textured-desktop-wallpaper-editable-ripped-paper-border-designView licensePurple wrinkled paper collage element psdhttps://www.rawpixel.com/image/8827362/purple-wrinkled-paper-collage-element-psdView licenseWrinkled navy blue background, editable ripped beige paper borderhttps://www.rawpixel.com/image/9071871/wrinkled-navy-blue-background-editable-ripped-beige-paper-borderView licensePurple aesthetic frame background, paper collages psdhttps://www.rawpixel.com/image/6738834/psd-wallpaper-aesthetic-background-plastic-textureView licenseWrinkled blue paper texture background, editable ripped border designhttps://www.rawpixel.com/image/9071865/wrinkled-blue-paper-texture-background-editable-ripped-border-designView licenseRipped purple png paper frame sticker, aesthetic collage, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/6740314/png-plastic-texture-paperView licenseBlack background, editable gold rose border, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8644788/black-background-editable-gold-rose-border-remixed-rawpixelView licenseRipped purple png paper frame sticker, aesthetic collage, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/6740324/png-plastic-texture-paperView licenseBeige wrinkled paper background, trees and nature border, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8840137/beige-wrinkled-paper-background-trees-and-nature-border-editable-designView licenseRipped purple png paper frame sticker, aesthetic collage, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/6740334/png-plastic-texture-paperView licenseBeige wrinkled paper iPhone wallpaper, trees and nature border, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8840215/beige-wrinkled-paper-iphone-wallpaper-trees-and-nature-border-editable-designView licensePng pink gradient washi tape sticker, journal collage element, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/6732622/png-texture-paper-aestheticView licenseGold rose border, editable black background, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8692891/gold-rose-border-editable-black-background-remixed-rawpixelView licenseAesthetic seafood background, vintage food border illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/8040553/image-background-texture-paperView licenseShopping cart collage background, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8901598/shopping-cart-collage-background-editable-designView licenseWrinkled blue background, ripped paper border designhttps://www.rawpixel.com/image/9077039/image-background-torn-paperView licenseWrinkled blue paper mobile wallpaper, editable beige ripped border designhttps://www.rawpixel.com/image/9071879/wrinkled-blue-paper-mobile-wallpaper-editable-beige-ripped-border-designView licenseVintage green seafood background, aesthetic food border illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/8040601/image-background-texture-paperView licenseEditable shopping cart collage background designhttps://www.rawpixel.com/image/8901568/editable-shopping-cart-collage-background-designView licenseBrown ripped paper, wrinkled blue backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/9077097/brown-ripped-paper-wrinkled-blue-backgroundView licenseRipped paper png badge sticker, rose flower collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9193306/ripped-paper-png-badge-sticker-rose-flower-collage-editable-designView licensePurple wrinkled paper png sticker, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/8821283/png-paper-texture-collageView licenseVintage paper craft collage editable design, community remixhttps://www.rawpixel.com/image/14596820/vintage-paper-craft-collage-editable-design-community-remixView licenseWrinkled blue desktop wallpaper, ripped paper border designhttps://www.rawpixel.com/image/9077167/image-wallpaper-background-torn-paperView license