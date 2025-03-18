rawpixel
Edit ImageCrop
Lead-glazed png earthenware plate, transparent background. Remastered by rawpixel.
Save
Edit Image
antique dinner platejapan roosterporcelainpottery pngtransparent pngpnganimalart
Editable Chinese porcelain ceramic element set
Editable Chinese porcelain ceramic element set
https://www.rawpixel.com/image/15150209/editable-chinese-porcelain-ceramic-element-setView license
Lead-glazed earthenware plate psd. Remastered by rawpixel.
Lead-glazed earthenware plate psd. Remastered by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/7716382/psd-sticker-art-vintageView license
Editable Chinese porcelain ceramic element set
Editable Chinese porcelain ceramic element set
https://www.rawpixel.com/image/15150099/editable-chinese-porcelain-ceramic-element-setView license
Plate (1890-1894) Lead-glazed earthenware, transfer printing by Escalier de Cristal. Original public domain image from The…
Plate (1890-1894) Lead-glazed earthenware, transfer printing by Escalier de Cristal. Original public domain image from The…
https://www.rawpixel.com/image/7660953/photo-image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Editable Chinese porcelain ceramic element set
Editable Chinese porcelain ceramic element set
https://www.rawpixel.com/image/15149983/editable-chinese-porcelain-ceramic-element-setView license
Small dinner plate decorated with yellow, green, black, and tan rooster at left, tan hen at bottom center, and three yellow…
Small dinner plate decorated with yellow, green, black, and tan rooster at left, tan hen at bottom center, and three yellow…
https://www.rawpixel.com/image/7637119/photo-image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Editable Chinese porcelain ceramic element set
Editable Chinese porcelain ceramic element set
https://www.rawpixel.com/image/15140068/editable-chinese-porcelain-ceramic-element-setView license
small dinner plate decorated with two jumping green fish with orange heads; blue scalloped edge. Original from the…
small dinner plate decorated with two jumping green fish with orange heads; blue scalloped edge. Original from the…
https://www.rawpixel.com/image/7655689/photo-image-vintage-art-public-domainFree Image from public domain license
Realistic plate editable mockup
Realistic plate editable mockup
https://www.rawpixel.com/image/12120181/realistic-plate-editable-mockupView license
Hen with chicks (one of a pair)
Hen with chicks (one of a pair)
https://www.rawpixel.com/image/8148181/hen-with-chicks-one-pairFree Image from public domain license
Black dinner plate mockup element, customizable design
Black dinner plate mockup element, customizable design
https://www.rawpixel.com/image/8686765/black-dinner-plate-mockup-element-customizable-designView license
Flower patterned dish png sticker, transparent background
Flower patterned dish png sticker, transparent background
https://www.rawpixel.com/image/8323885/png-sticker-floralView license
Porcelain plate mockup, editable design
Porcelain plate mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/10348803/porcelain-plate-mockup-editable-designView license
Gold trim plate png sticker, transparent background
Gold trim plate png sticker, transparent background
https://www.rawpixel.com/image/8323886/png-sticker-goldenView license
Vintage rooster illustrations collection, editable design element set
Vintage rooster illustrations collection, editable design element set
https://www.rawpixel.com/image/15418271/vintage-rooster-illustrations-collection-editable-design-element-setView license
Fish ceramic plate. Original from the Minneapolis Institute of Art.
Fish ceramic plate. Original from the Minneapolis Institute of Art.
https://www.rawpixel.com/image/8627568/photo-image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Black dinner plate mockup, editable design
Black dinner plate mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/8686808/black-dinner-plate-mockup-editable-designView license
Gold trim plate, collage element
Gold trim plate, collage element
https://www.rawpixel.com/image/8327247/gold-trim-plate-collage-elementView license
Realistic plate editable mockup
Realistic plate editable mockup
https://www.rawpixel.com/image/12155664/realistic-plate-editable-mockupView license
Flower patterned dish, collage element
Flower patterned dish, collage element
https://www.rawpixel.com/image/8323560/flower-patterned-dish-collage-elementView license
Ceramic plate mockup, editable design
Ceramic plate mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/14789458/ceramic-plate-mockup-editable-designView license
Gold trim plate mockup psd
Gold trim plate mockup psd
https://www.rawpixel.com/image/8324998/gold-trim-plate-mockup-psdView license
Menu card editable mockup
Menu card editable mockup
https://www.rawpixel.com/image/12632392/menu-card-editable-mockupView license
Flower patterned dish mockup psd
Flower patterned dish mockup psd
https://www.rawpixel.com/image/7824489/flower-patterned-dish-mockup-psdView license
Editable round plate mockup, pink flower design
Editable round plate mockup, pink flower design
https://www.rawpixel.com/image/10541146/editable-round-plate-mockup-pink-flower-designView license
Dinner plate png mockup, transparent design
Dinner plate png mockup, transparent design
https://www.rawpixel.com/image/8323887/dinner-plate-png-mockup-transparent-designView license
Japanese aesthetic animals, flowers collage element editable set
Japanese aesthetic animals, flowers collage element editable set
https://www.rawpixel.com/image/7733655/japanese-aesthetic-animals-flowers-collage-element-editable-setView license
Dinner plate png mockup, transparent design
Dinner plate png mockup, transparent design
https://www.rawpixel.com/image/8073180/dinner-plate-png-mockup-transparent-designView license
Modern dinner cutlery set remix, editable design
Modern dinner cutlery set remix, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12670510/modern-dinner-cutlery-set-remix-editable-designView license
Glazed porcelain vase psd. Remastered by rawpixel.
Glazed porcelain vase psd. Remastered by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/7715617/psd-sticker-art-vintageView license
Porcelain plate mockup, editable design
Porcelain plate mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/14780703/porcelain-plate-mockup-editable-designView license
Glazed porcelain vase png, transparent background. Remastered by rawpixel.
Glazed porcelain vase png, transparent background. Remastered by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/7715616/png-sticker-artView license
Wedding dinner menu card mockup, editable design
Wedding dinner menu card mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/14893891/wedding-dinner-menu-card-mockup-editable-designView license
Colorful vintage ceramic plate design
Colorful vintage ceramic plate design
https://www.rawpixel.com/image/8933104/plateFree Image from public domain license
Editable Chinese porcelain ceramic element set
Editable Chinese porcelain ceramic element set
https://www.rawpixel.com/image/15150223/editable-chinese-porcelain-ceramic-element-setView license
creamware; orange line rim; shoulder decorated with plum blossoms; center painted with "Ukiyo-e" style woman in plum-colored…
creamware; orange line rim; shoulder decorated with plum blossoms; center painted with "Ukiyo-e" style woman in plum-colored…
https://www.rawpixel.com/image/7653925/photo-image-vintage-art-public-domainFree Image from public domain license
Ceramic arts Instagram post template, editable text
Ceramic arts Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11804376/ceramic-arts-instagram-post-template-editable-textView license
Glazed porcelain vase, paper collage element, remixed by rawpixel.
Glazed porcelain vase, paper collage element, remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9229220/image-paper-texture-art-vintageView license
Photo frame editable mockup, interior
Photo frame editable mockup, interior
https://www.rawpixel.com/image/12785785/photo-frame-editable-mockup-interiorView license
Antique vase png sticker, plastic wrap transparent background. Remixed by rawpixel.
Antique vase png sticker, plastic wrap transparent background. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9209865/png-plastic-texture-artView license