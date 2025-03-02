rawpixel
Edit ImageCrop
Lead-glazed earthenware plate psd. Remastered by rawpixel.
Save
Edit Image
tablewarejapanese chickanimalstickerartblackvintagedesign
Editable chicken element set
Editable chicken element set
https://www.rawpixel.com/image/15153063/editable-chicken-element-setView license
Lead-glazed png earthenware plate, transparent background. Remastered by rawpixel.
Lead-glazed png earthenware plate, transparent background. Remastered by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/7716380/png-sticker-artView license
Penguin animal element set, editable design
Penguin animal element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15004396/penguin-animal-element-set-editable-designView license
Plate (1890-1894) Lead-glazed earthenware, transfer printing by Escalier de Cristal. Original public domain image from The…
Plate (1890-1894) Lead-glazed earthenware, transfer printing by Escalier de Cristal. Original public domain image from The…
https://www.rawpixel.com/image/7660953/photo-image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Editable chicken element set
Editable chicken element set
https://www.rawpixel.com/image/15153375/editable-chicken-element-setView license
Small dinner plate decorated with yellow, green, black, and tan rooster at left, tan hen at bottom center, and three yellow…
Small dinner plate decorated with yellow, green, black, and tan rooster at left, tan hen at bottom center, and three yellow…
https://www.rawpixel.com/image/7637119/photo-image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Editable chicken element set
Editable chicken element set
https://www.rawpixel.com/image/15153710/editable-chicken-element-setView license
small dinner plate decorated with two jumping green fish with orange heads; blue scalloped edge. Original from the…
small dinner plate decorated with two jumping green fish with orange heads; blue scalloped edge. Original from the…
https://www.rawpixel.com/image/7655689/photo-image-vintage-art-public-domainFree Image from public domain license
Japanese ink animals illustration sticker set, editable design
Japanese ink animals illustration sticker set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/8701555/japanese-ink-animals-illustration-sticker-set-editable-designView license
Flower patterned dish png sticker, transparent background
Flower patterned dish png sticker, transparent background
https://www.rawpixel.com/image/8323885/png-sticker-floralView license
Editable chicken element set
Editable chicken element set
https://www.rawpixel.com/image/15153378/editable-chicken-element-setView license
Flower patterned dish, collage element
Flower patterned dish, collage element
https://www.rawpixel.com/image/8323560/flower-patterned-dish-collage-elementView license
Editable chicken element set
Editable chicken element set
https://www.rawpixel.com/image/15153713/editable-chicken-element-setView license
Gold trim plate, collage element
Gold trim plate, collage element
https://www.rawpixel.com/image/8327247/gold-trim-plate-collage-elementView license
Editable chicken element set
Editable chicken element set
https://www.rawpixel.com/image/15151596/editable-chicken-element-setView license
Flower patterned dish mockup psd
Flower patterned dish mockup psd
https://www.rawpixel.com/image/7824489/flower-patterned-dish-mockup-psdView license
Editable farm design element set
Editable farm design element set
https://www.rawpixel.com/image/15314261/editable-farm-design-element-setView license
Gold trim plate png sticker, transparent background
Gold trim plate png sticker, transparent background
https://www.rawpixel.com/image/8323886/png-sticker-goldenView license
Editable farm design element set
Editable farm design element set
https://www.rawpixel.com/image/15314653/editable-farm-design-element-setView license
Gold trim plate mockup psd
Gold trim plate mockup psd
https://www.rawpixel.com/image/8324998/gold-trim-plate-mockup-psdView license
Editable chicken element set
Editable chicken element set
https://www.rawpixel.com/image/15153059/editable-chicken-element-setView license
Hen with chicks (one of a pair)
Hen with chicks (one of a pair)
https://www.rawpixel.com/image/8148181/hen-with-chicks-one-pairFree Image from public domain license
Editable Cute animal character designs element design set
Editable Cute animal character designs element design set
https://www.rawpixel.com/image/15258926/editable-cute-animal-character-designs-element-design-setView license
Dinner plate png mockup, transparent design
Dinner plate png mockup, transparent design
https://www.rawpixel.com/image/8073180/dinner-plate-png-mockup-transparent-designView license
Japanese ink animals, nature collage element editable set
Japanese ink animals, nature collage element editable set
https://www.rawpixel.com/image/7775118/japanese-ink-animals-nature-collage-element-editable-setView license
Dinner plate png mockup, transparent design
Dinner plate png mockup, transparent design
https://www.rawpixel.com/image/8323887/dinner-plate-png-mockup-transparent-designView license
Editable farm design element set
Editable farm design element set
https://www.rawpixel.com/image/15314260/editable-farm-design-element-setView license
Fish ceramic plate. Original from the Minneapolis Institute of Art.
Fish ceramic plate. Original from the Minneapolis Institute of Art.
https://www.rawpixel.com/image/8627568/photo-image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Editable farm design element set
Editable farm design element set
https://www.rawpixel.com/image/15314198/editable-farm-design-element-setView license
Colorful vintage ceramic plate design
Colorful vintage ceramic plate design
https://www.rawpixel.com/image/8933104/plateFree Image from public domain license
Editable chicken element set
Editable chicken element set
https://www.rawpixel.com/image/15151593/editable-chicken-element-setView license
Bowl (part of a set)
Bowl (part of a set)
https://www.rawpixel.com/image/12837100/bowl-part-setFree Image from public domain license
Editable farm design element set
Editable farm design element set
https://www.rawpixel.com/image/15314202/editable-farm-design-element-setView license
Intricate vintage ceramic plate design
Intricate vintage ceramic plate design
https://www.rawpixel.com/image/9008214/plateFree Image from public domain license
Baby animal element set, editable design
Baby animal element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15003837/baby-animal-element-set-editable-designView license
Dragon Head Ladle
Dragon Head Ladle
https://www.rawpixel.com/image/8945404/dragon-head-ladleFree Image from public domain license
Editable kawaii animal illustration design element set
Editable kawaii animal illustration design element set
https://www.rawpixel.com/image/15214933/editable-kawaii-animal-illustration-design-element-setView license
Colorful vintage ceramic plate design
Colorful vintage ceramic plate design
https://www.rawpixel.com/image/9008433/plateFree Image from public domain license
Editable farm design element set
Editable farm design element set
https://www.rawpixel.com/image/15314652/editable-farm-design-element-setView license
Vintage peacock floral plate design
Vintage peacock floral plate design
https://www.rawpixel.com/image/8933114/plateFree Image from public domain license