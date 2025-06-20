Edit ImageCrop1SaveSaveEdit Imageart public domainartvintagepublic domainantiquecc0creative commons 0imageFrancisco Goya's Friar Pedro Wrests the Gun from El Maragato (c. 1806) famous painting.Original public domain image from The Sterling and Francine Clark Art InstituteMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 853 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 4447 x 6258 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarFestive holidays market Enjoy holidays with family, food, and festive fun customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/22407352/image-christmas-tree-xmas-plantView licenseOriginal public domain from the New York Public Library.https://www.rawpixel.com/image/7722231/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseChristmas dinner party with family. Join for a festive Christmas dinner customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/22406939/image-christmas-arts-vintageView licenseOriginal public domain image from Library of Congresshttps://www.rawpixel.com/image/7722286/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseSlow down quote facebook post template, editable text designhttps://www.rawpixel.com/image/22151704/slow-down-quote-facebook-post-template-editable-text-designView licenseOriginal public domain image from the Rijksmuseumhttps://www.rawpixel.com/image/7722304/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseFriendship quote facebook post template, editable text designhttps://www.rawpixel.com/image/22151191/friendship-quote-facebook-post-template-editable-text-designView licenseOriginal public domain image from Library of Congresshttps://www.rawpixel.com/image/7722284/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseInspirational quote facebook post template, editable text designhttps://www.rawpixel.com/image/22151116/inspirational-quote-facebook-post-template-editable-text-designView licenseOriginal public domain image from Library of Congresshttps://www.rawpixel.com/image/7722345/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseNature quote facebook post template, editable text designhttps://www.rawpixel.com/image/22151119/nature-quote-facebook-post-template-editable-text-designView licenseOriginal public domain image from the Rijksmuseumhttps://www.rawpixel.com/image/7722316/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseChange & path quote facebook post template, editable text designhttps://www.rawpixel.com/image/22151159/change-path-quote-facebook-post-template-editable-text-designView licenseOriginal public domain image from Library of Congresshttps://www.rawpixel.com/image/7722349/image-flowers-art-vintageFree Image from public domain licenseNature quote facebook post template, editable text designhttps://www.rawpixel.com/image/22151127/nature-quote-facebook-post-template-editable-text-designView licenseAntike Büste (1906) drawing in high resolution by Egon Schiele.https://www.rawpixel.com/image/7722234/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseOne step at a time quote facebook post template, editable text designhttps://www.rawpixel.com/image/22151694/one-step-time-quote-facebook-post-template-editable-text-designView licensePeonies (c. 1880) painting in high resolution by Pierre-Auguste Renoir.https://www.rawpixel.com/image/7722278/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseGood thing wild and free facebook post template, editable text designhttps://www.rawpixel.com/image/22151156/good-thing-wild-and-free-facebook-post-template-editable-text-designView licenseApples in a Dish (1883) painting in high resolution by Pierre-Auguste Renoir.https://www.rawpixel.com/image/7722169/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseReading & book quote mobile wallpaper template, aesthetic editable design and texthttps://www.rawpixel.com/image/14816751/image-flower-book-artView licenseOriginal public domain image from Biodiversity Heritage Library.https://www.rawpixel.com/image/7722196/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseLife reminder quote facebook post template, editable text designhttps://www.rawpixel.com/image/22151197/life-reminder-quote-facebook-post-template-editable-text-designView licenseOriginal public domain image from the Rijksmuseumhttps://www.rawpixel.com/image/7722203/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseElegant Asian heritage Facebook post template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/21948302/elegant-asian-heritage-facebook-post-template-editable-text-and-designView licenseSkizzenbuch, 1845 by friedrich metzhttps://www.rawpixel.com/image/18982692/skizzenbuch-1845-friedrich-metzFree Image from public domain licenseNature and structure poster template, editable vintage photography designhttps://www.rawpixel.com/image/21465622/nature-and-structure-poster-template-editable-vintage-photography-designView licenseOriginal public domain image from Library of Congresshttps://www.rawpixel.com/image/7722282/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseHenri Matisse quote mobile wallpaper template, vintage art editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14891769/henri-matisse-quote-mobile-wallpaper-template-vintage-art-editable-designView licenseAntike Büste (1906) drawing in high resolution by Egon Schiele.https://www.rawpixel.com/image/7722233/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseTrusted heart poster template, editable vintage photography designhttps://www.rawpixel.com/image/21682264/trusted-heart-poster-template-editable-vintage-photography-designView licenseOriginal public domain image from Library of Congresshttps://www.rawpixel.com/image/7722348/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseWings of modernity poster template, editable vintage photography designhttps://www.rawpixel.com/image/21419933/wings-modernity-poster-template-editable-vintage-photography-designView licenseOriginal public domain image from Biodiversity Heritage Library.https://www.rawpixel.com/image/7722214/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseFaith endures poster template, editable vintage photography designhttps://www.rawpixel.com/image/21368170/faith-endures-poster-template-editable-vintage-photography-designView licenseOriginal public domain image from Birmingham Museum and Art Galleryhttps://www.rawpixel.com/image/7722318/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseNature and geometry poster template, editable vintage photography designhttps://www.rawpixel.com/image/21306113/nature-and-geometry-poster-template-editable-vintage-photography-designView licenseZwerende hand; ontwerp voor figuur van de marmerdecoratie in de Hoge Raad te Den Haag (ca.1868–1938) drawing in high…https://www.rawpixel.com/image/7722287/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseHumanity poster template, editable vintage photography designhttps://www.rawpixel.com/image/21410656/humanity-poster-template-editable-vintage-photography-designView licenseOriginal public domain image from Library of Congresshttps://www.rawpixel.com/image/7722285/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license