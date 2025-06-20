rawpixel
Edit ImageCrop
Amedeo Modigliani's Redheaded Girl in Evening Dress (Jeune fille rousse en robe de soir) (1918) famous painting. Original…
Save
Edit Image
modiglianiamedeo modiglianifauvismpublic domain amedeo modiglianimodern artart oil paintingimpressionism
Nap time is happy hour poster template
Nap time is happy hour poster template
https://www.rawpixel.com/image/14763071/nap-time-happy-hour-poster-templateView license
Amedeo Modigliani's Redheaded Girl in Evening Dress (1918) famous painting. Original from Barnes Foundation. Digitally…
Amedeo Modigliani's Redheaded Girl in Evening Dress (1918) famous painting. Original from Barnes Foundation. Digitally…
https://www.rawpixel.com/image/16258089/image-art-painting-public-domainFree Image from public domain license
Modern museum editable poster template, original art illustration from John Singer Sargent
Modern museum editable poster template, original art illustration from John Singer Sargent
https://www.rawpixel.com/image/22079964/image-cloud-tree-skyView license
Amedeo Modigliani's Jeune femme a la rose (Margherita) (1916) famous painting. Original from Wikimedia Commons.
Amedeo Modigliani's Jeune femme a la rose (Margherita) (1916) famous painting. Original from Wikimedia Commons.
https://www.rawpixel.com/image/7724503/image-art-public-domain-paintingFree Image from public domain license
Art & History class poster template, editable text and design
Art & History class poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12608488/art-history-class-poster-template-editable-text-and-designView license
Amedeo Modigliani's Adrienne (Woman with Bangs) (1917) famous painting. Original public domain image from National Gallery…
Amedeo Modigliani's Adrienne (Woman with Bangs) (1917) famous painting. Original public domain image from National Gallery…
https://www.rawpixel.com/image/16258092/image-art-painting-public-domainFree Image from public domain license
Upcoming events editable Facebook post template, original art illustration from Henri Rousseau
Upcoming events editable Facebook post template, original art illustration from Henri Rousseau
https://www.rawpixel.com/image/22157708/image-lion-animal-peopleView license
Amedeo Modigliani's Christina (ca. 1916) famous painting. Original from Wikimedia Commons.
Amedeo Modigliani's Christina (ca. 1916) famous painting. Original from Wikimedia Commons.
https://www.rawpixel.com/image/7724502/image-art-public-domain-paintingFree Image from public domain license
Expressionism Facebook post template, original art illustration from Wassily Kandinsky, editable text and design
Expressionism Facebook post template, original art illustration from Wassily Kandinsky, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/23306918/image-person-art-vintageView license
Amedeo Modigliani's Nu couché (1917) famous painting. Original from Wikimedia Commons.
Amedeo Modigliani's Nu couché (1917) famous painting. Original from Wikimedia Commons.
https://www.rawpixel.com/image/7724505/image-art-public-domain-paintingFree Image from public domain license
Fruits border yellow desktop wallpaper, editable vintage famous painting design, remixed by rawpixel
Fruits border yellow desktop wallpaper, editable vintage famous painting design, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/9073137/png-1800s-antique-applesView license
Amedeo Modigliani's Portrait of a Woman (c. 1917–1918) famous painting.
Amedeo Modigliani's Portrait of a Woman (c. 1917–1918) famous painting.
https://www.rawpixel.com/image/7724499/image-art-public-domain-paintingFree Image from public domain license
Famous fruit painting background, editable artwork design, remixed by rawpixel
Famous fruit painting background, editable artwork design, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/9047941/famous-fruit-painting-background-editable-artwork-design-remixed-rawpixelView license
Amedeo Modigliani's Adrienne (Woman with Bangs) (1917) famous painting.
Amedeo Modigliani's Adrienne (Woman with Bangs) (1917) famous painting.
https://www.rawpixel.com/image/7724501/image-art-public-domain-paintingFree Image from public domain license
Vintage fruit blue green background, editable famous painting design, remixed by rawpixel
Vintage fruit blue green background, editable famous painting design, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/9080612/png-1800s-antique-applesView license
Amedeo Modigliani's Reclining Nude with Loose Hair (1917) famous painting. Original from Wikimedia Commons.
Amedeo Modigliani's Reclining Nude with Loose Hair (1917) famous painting. Original from Wikimedia Commons.
https://www.rawpixel.com/image/7724504/image-art-public-domain-paintingFree Image from public domain license
Fruits border blue desktop wallpaper, editable vintage famous painting design, remixed by rawpixel
Fruits border blue desktop wallpaper, editable vintage famous painting design, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/9080608/png-1800s-antique-applesView license
Amedeo Modigliani's Alice (1916–1919) famous painting. Original public domain image from Statens Museum for Kunst. Digitally…
Amedeo Modigliani's Alice (1916–1919) famous painting. Original public domain image from Statens Museum for Kunst. Digitally…
https://www.rawpixel.com/image/16258031/image-face-person-artFree Image from public domain license
Self care isn't selfish poster template
Self care isn't selfish poster template
https://www.rawpixel.com/image/14763113/self-care-isnt-selfish-poster-templateView license
Amedeo Modigliani's The Red Bust (1913) famous painting. Original from Wikimedia Commons.
Amedeo Modigliani's The Red Bust (1913) famous painting. Original from Wikimedia Commons.
https://www.rawpixel.com/image/7724494/image-art-public-domain-paintingFree Image from public domain license
Art & History class Instagram post template, editable text
Art & History class Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12608486/art-history-class-instagram-post-template-editable-textView license
Amedeo Modigliani's Alice (1916–1919) famous painting.
Amedeo Modigliani's Alice (1916–1919) famous painting.
https://www.rawpixel.com/image/7724498/image-art-public-domain-paintingFree Image from public domain license
Museum poster template, editable text and design
Museum poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12665617/museum-poster-template-editable-text-and-designView license
Amedeo Modigliani's Boy in Short Pants (1918) famous painting.
Amedeo Modigliani's Boy in Short Pants (1918) famous painting.
https://www.rawpixel.com/image/7724495/image-art-public-domain-paintingFree Image from public domain license
Painting collection Facebook post template, original art illustration from Wassily Kandinsky, editable text and design
Painting collection Facebook post template, original art illustration from Wassily Kandinsky, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/23275386/image-art-vintage-wassily-kandinskyView license
Amedeo Modigliani's Boy in Short Pants (1918) famous painting. Original public domain image from Dallas Museum of Art.…
Amedeo Modigliani's Boy in Short Pants (1918) famous painting. Original public domain image from Dallas Museum of Art.…
https://www.rawpixel.com/image/16258079/image-art-painting-public-domainFree Image from public domain license
Vintage fruit border, editable famous paintings design, remixed by rawpixel
Vintage fruit border, editable famous paintings design, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/9073018/vintage-fruit-border-editable-famous-paintings-design-remixed-rawpixelView license
Girl with a Polka-Dot Blouse by Amedeo Modigliani. Original public domain image from Barnes Foundation. Digitally enhanced…
Girl with a Polka-Dot Blouse by Amedeo Modigliani. Original public domain image from Barnes Foundation. Digitally enhanced…
https://www.rawpixel.com/image/16258036/image-face-person-artFree Image from public domain license
Vintage fruit border blue background, editable famous paintings design, remixed by rawpixel
Vintage fruit border blue background, editable famous paintings design, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/9080611/png-1800s-antique-applesView license
Amedeo Modigliani's Madame Kisling (1917) famous painting. Original public domain image from National Gallery of Art.…
Amedeo Modigliani's Madame Kisling (1917) famous painting. Original public domain image from National Gallery of Art.…
https://www.rawpixel.com/image/16098544/image-art-vintage-portraitFree Image from public domain license
Art is therapy editable Facebook post template, original art illustration from Henri Rousseau
Art is therapy editable Facebook post template, original art illustration from Henri Rousseau
https://www.rawpixel.com/image/22157779/image-lion-jungle-flowerView license
Girl with a Polka-Dot Blouse (Jeune fille au corsage Ã pois) by Amedeo Modigliani
Girl with a Polka-Dot Blouse (Jeune fille au corsage Ã pois) by Amedeo Modigliani
https://www.rawpixel.com/image/9265197/image-face-art-vintageFree Image from public domain license
Henri Matisse quote mobile wallpaper template, vintage art editable design
Henri Matisse quote mobile wallpaper template, vintage art editable design
https://www.rawpixel.com/image/14891769/henri-matisse-quote-mobile-wallpaper-template-vintage-art-editable-designView license
Amedeo Modigliani's Madame Kisling (1917) famous painting.
Amedeo Modigliani's Madame Kisling (1917) famous painting.
https://www.rawpixel.com/image/8230662/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Art & History class blog banner template, editable text
Art & History class blog banner template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12608497/art-history-class-blog-banner-template-editable-textView license
Amedeo Modigliani's Portrait of the Spanish Painter Celso Lagar (1915)
Amedeo Modigliani's Portrait of the Spanish Painter Celso Lagar (1915)
https://www.rawpixel.com/image/3854342/amedeo-modiglianis-portrait-the-spanish-painter-celso-lagar-1915Free Image from public domain license
Painting collection poster template, original art illustration from Wassily Kandinsky, editable text and design
Painting collection poster template, original art illustration from Wassily Kandinsky, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/23275113/image-art-vintage-wassily-kandinskyView license
Amedeo Modigliani's Gypsy Woman with Baby (1919) famous painting. Original public domain image from National Gallery of Art.…
Amedeo Modigliani's Gypsy Woman with Baby (1919) famous painting. Original public domain image from National Gallery of Art.…
https://www.rawpixel.com/image/16258103/image-art-vintage-portraitFree Image from public domain license
Flower blue border background, Odilon Redon-inspired vintage floral illustration, remixed by rawpixel
Flower blue border background, Odilon Redon-inspired vintage floral illustration, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/8955324/png-art-artwork-backgroundView license
Amedeo Modigliani's Madame Amédée (Woman with Cigarette) (1918) famous painting. Original public domain image from National…
Amedeo Modigliani's Madame Amédée (Woman with Cigarette) (1918) famous painting. Original public domain image from National…
https://www.rawpixel.com/image/16258060/image-art-vintage-portraitFree Image from public domain license