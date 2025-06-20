Edit ImageCrop35SaveSaveEdit Imagemodiglianiamedeo modiglianipublic domainalicefauvismmodern impressionismmodigliani alicefamousAmedeo Modigliani's Alice (1916–1919) famous painting.Original public domain image from Statens Museum for KunstMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGTIFFLow Resolution 601 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3662 x 7317 px | 300 dpiHigh Resolution (HD) 3662 x 7317 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarArt & History class poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12608488/art-history-class-poster-template-editable-text-and-designView licenseAmedeo Modigliani's Alice (1916–1919) famous painting. Original public domain image from Statens Museum for Kunst. 