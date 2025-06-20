Edit ImageCrop25SaveSaveEdit Imagemodiglianiamedeo modiglianifauvismamedeopublic domain oil paintingpublic domain paintingadrienneexpressionism public domainAmedeo Modigliani's Adrienne (Woman with Bangs) (1917) famous painting.Original public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGTIFFLow Resolution 830 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2834 x 4096 px | 300 dpiHigh Resolution (HD) 2834 x 4096 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarNap time is happy hour poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14763071/nap-time-happy-hour-poster-templateView licenseAmedeo Modigliani's Adrienne (Woman with Bangs) (1917) famous painting. Original public domain image from National Gallery…https://www.rawpixel.com/image/16258092/image-art-painting-public-domainFree Image from public domain licenseSelf care isn't selfish poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14763113/self-care-isnt-selfish-poster-templateView licenseAmedeo Modigliani's Christina (ca. 1916) famous painting. Original from Wikimedia Commons.https://www.rawpixel.com/image/7724502/image-art-public-domain-paintingFree Image from public domain licenseSailing lessons poster template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/9271266/sailing-lessons-poster-template-editable-text-designView licenseAmedeo Modigliani's Reclining Nude with Loose Hair (1917) famous painting. Original from Wikimedia Commons.https://www.rawpixel.com/image/7724504/image-art-public-domain-paintingFree Image from public domain licenseArt & History class poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12608488/art-history-class-poster-template-editable-text-and-designView licenseAmedeo Modigliani's Nu couché (1917) famous painting. Original from Wikimedia Commons.https://www.rawpixel.com/image/7724505/image-art-public-domain-paintingFree Image from public domain licenseGood morning flyer template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/9271287/good-morning-flyer-template-editable-text-designView licenseAmedeo Modigliani's Portrait of a Woman (c. 1917–1918) famous painting.https://www.rawpixel.com/image/7724499/image-art-public-domain-paintingFree Image from public domain licenseGood morning poster template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/9271274/good-morning-poster-template-editable-text-designView licenseAmedeo Modigliani's Redheaded Girl in Evening Dress (1918) famous painting. Original from Barnes Foundation. Digitally…https://www.rawpixel.com/image/16258089/image-art-painting-public-domainFree Image from public domain licenseArt expo blog banner template, original art illustration from Wassily Kandinsky, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/23314853/image-arts-vintage-wassily-kandinskyView licenseAmedeo Modigliani's Alice (1916–1919) famous painting. Original public domain image from Statens Museum for Kunst. Digitally…https://www.rawpixel.com/image/16258031/image-face-person-artFree Image from public domain licenseInstitution of arts logo editable Facebook post template, original art illustration from Wassily Kandinskyhttps://www.rawpixel.com/image/23050396/png-person-artsView licenseAmedeo Modigliani's The Red Bust (1913) famous painting. Original from Wikimedia Commons.https://www.rawpixel.com/image/7724494/image-art-public-domain-paintingFree Image from public domain licenseGood morning flyer template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/9271298/good-morning-flyer-template-editable-text-designView licenseAmedeo Modigliani's Boy in Short Pants (1918) famous painting.https://www.rawpixel.com/image/7724495/image-art-public-domain-paintingFree Image from public domain licenseArt gallery poster template, original art illustration from Wassily Kandinsky, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/23266368/image-art-wassily-kandinsky-abstractView licenseAmedeo Modigliani's Boy in Short Pants (1918) famous painting. Original public domain image from Dallas Museum of Art.…https://www.rawpixel.com/image/16258079/image-art-painting-public-domainFree Image from public domain licenseColor Theory Instagram post template, original art illustration from Wassily Kandinsky, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/23322879/image-art-wassily-kandinsky-designView licenseAmedeo Modigliani's Jeune femme a la rose (Margherita) (1916) famous painting. Original from Wikimedia Commons.https://www.rawpixel.com/image/7724503/image-art-public-domain-paintingFree Image from public domain licenseGallery editable Facebook post template, original art illustration from Henry Lyman Sayenhttps://www.rawpixel.com/image/22956648/image-art-vintage-designView licenseAmedeo Modigliani's Alice (1916–1919) famous painting.https://www.rawpixel.com/image/7724498/image-art-public-domain-paintingFree Image from public domain licenseGood morning poster template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/9271255/good-morning-poster-template-editable-text-designView licenseAmedeo Modigliani's Redheaded Girl in Evening Dress (Jeune fille rousse en robe de soir) (1918) famous painting. Original…https://www.rawpixel.com/image/7724497/image-art-public-domain-paintingFree Image from public domain licenseExpressionism Facebook post template, original art illustration from Wassily Kandinsky, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/23306918/image-person-art-vintageView licenseAmedeo Modigliani's Gypsy Woman with Baby (1919) famous painting. Original public domain image from National Gallery of Art.…https://www.rawpixel.com/image/16258103/image-art-vintage-portraitFree Image from public domain licenseSailing lessons flyer template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/9271371/sailing-lessons-flyer-template-editable-text-designView licenseAmedeo Modigliani's Madame Kisling (1917) famous painting. Original public domain image from National Gallery of Art.…https://www.rawpixel.com/image/16098544/image-art-vintage-portraitFree Image from public domain licensePainting collection Facebook post template, original art illustration from Wassily Kandinsky, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/23275386/image-art-vintage-wassily-kandinskyView licenseAmedeo Modigliani's Madame Amédée (Woman with Cigarette) (1918) famous painting. Original public domain image from National…https://www.rawpixel.com/image/16258060/image-art-vintage-portraitFree Image from public domain licenseStill Life with Bottles and Fruit, vintage painting by Alexej von Jawlensky. Digitally enhanced by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9823793/png-1900-alexej-von-jawlensky-artView licenseAmedeo Modigliani's Woman with Red Hair (1917) famous painting. Original public domain image from National Gallery of Art.…https://www.rawpixel.com/image/16098528/image-art-vintage-portraitFree Image from public domain licenseGood morning Twitter ad template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/9272227/good-morning-twitter-template-editable-text-designView licenseAmedeo Modigliani's Gypsy Woman with Baby (1919) famous painting.https://www.rawpixel.com/image/8230478/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseGood morning email header template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9272194/good-morning-email-header-template-editable-designView licenseAmedeo Modigliani's Woman with Red Hair (1917) famous painting.https://www.rawpixel.com/image/8229101/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseSailing lessons Facebook post template, editable social media adhttps://www.rawpixel.com/image/9257368/sailing-lessons-facebook-post-template-editable-social-mediaView licenseAmedeo Modigliani's Madame Amédée (Woman with Cigarette) (1918) famous painting.https://www.rawpixel.com/image/8230574/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license