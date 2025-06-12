Edit ImageCrop17SaveSaveEdit Imageeugene grassethelleborewinterfin de sieclejardingrassetnoir artsroseEugène Grasset (1845-1917). "Allégorie du mois de décembre". Gravure. Paris, musée Carnavalet.Original public domain image from Paris MuséesMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 934 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3136 x 4028 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarEugène Grasset's woman background, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12551363/png-adult-architecture-artView licenseAllégorie du mois de décembre (1845-1917) by Eugène Grasset. Original public domain image from The Carnavalet Museum.…https://www.rawpixel.com/image/8314255/image-flower-art-leafFree Image from public domain licenseEugène Grasset's woman background, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12551361/png-adult-architecture-artView licenseEugène Grasset (1845-1917). "Allégorie du mois de novembre". Gravure. Paris, musée Carnavalet.https://www.rawpixel.com/image/7725963/image-flowers-art-public-domainFree Image from public domain licenseEugène Grasset's woman background, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12505216/png-adult-architecture-artView licenseEugène Grasset (1845-1917). "Allégorie du mois d'août". Gravure. Paris, musée Carnavalet.https://www.rawpixel.com/image/7725859/image-flowers-art-public-domainFree Image from public domain licenseEugène Grasset's woman background, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12551362/png-adult-architecture-artView licenseEugène Grasset's woman background, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12542040/png-adult-architecture-artView licenseEugène Grasset's woman background, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12542065/png-adult-architecture-artView licenseEugène Grasset's woman, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12564789/png-adult-art-nouveauView licenseEugène Grasset's woman frame background, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563811/png-adult-architecture-artView licenseEugène Grasset's woman frame background, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12564100/png-adult-architecture-artView licenseEugène Grasset's woman, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12575921/png-adult-art-nouveauView licenseEugène Grasset's woman, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12564874/png-adult-art-nouveauView licenseEugène Grasset's woman frame background, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563709/png-adult-architecture-artView licenseEugène Grasset's woman iPhone wallpaper, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12551368/png-adult-android-wallpaper-artView licenseEugène Grasset's woman frame background, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563933/png-adult-architecture-artView licenseEugène Grasset's woman frame background, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12564200/png-adult-architecture-artView licenseEugène Grasset's woman frame background, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12540123/png-adult-architecture-artView licenseEugène Grasset's woman iPhone wallpaper, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12542085/png-adult-android-wallpaper-architectureView licenseWedding studio Instagram story template, original art illustration from Maurice Pillard Verneuil, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/23436963/image-flower-plant-patternView licenseEugène Grasset's woman frame iPhone wallpaper, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12564218/png-adult-android-wallpaper-architectureView licenseEugène Grasset's woman iPhone wallpaper, vintage art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12575883/png-adult-android-wallpaper-artView license