Reproduction photographique du projet pour le Sacré-Coeur présenté par l'architecte Abadie : maquette. Paris (XVIIIème arr.), 1874. Photographie de Charles Marville (1813-1879). Paris, musée Carnavalet. Projet pour le Sacré-Coeur. Reproduction du dessin d'Abadie en 1874 (coupe). Paris (XVIIIème arr.). Projet pour le Sacré-Coeur (plan). Reproduction du dessin d'Abadie en 1874. Paris (XVIIIème arr.). Victor Dargaud (1850-1921). "La statue de la Liberté de Bartholdi dans l'atelier du fondeur Gayet, rue de Chazelles". Jean-Antoine Alavoine (1776-1834). "Elevation latérale de la fontaine de l'Eléphant à ériger au milieu de la place de la…" Preparatory cardboard for a stained glass window by Alphonse Maria Mucha (1869–1939). Nice souvenir of the promenade des Anglais (1880) print in high resolution by Henri de Toulouse–Lautrec. Jean-Antoine Alavoine Le Chevalier (1776-1834). Projet pour la fontaine de l'Eléphant place de la Bastille. Aquarelle au… Cruyl Lievin. "L'hôtel royal des Invalides". Paris (VIIème arr.). Dessin, vers 1710. Paris, musée Carnavalet. Alexandre Théodore Brongniart (1739-1813). Plan du cimetière du Père Lachaise. Aquarelle et encre noire sur papier cartonné… Sem (Georges Goursat, dit - 1863-1934) et Jean Saudé. "Album Sem à la mer bleue : Côte...lette d'Azur Rapide". Lithographie… Rosalie Delafontaine (1898). Original public domain image from the Carnavalet Museum. Rosalie Delafontaine. "Fenêtre Renaissance de 'Hôtel de Thou, 11 place Saint-André-des-Arts, 1898". Paris, musée Carnavalet. Alexandre Théodore Brongniart (1739-1813). "Projet de porte et de place de la Bourse à l'extrémité de la rue Vivienne". The Sacre Coeur on Montmartre, France. Paris Panorama. D'après Servandoni. "Elévation pour la place marchande de Saint-Sulpice; 3ème projet par Servandoni, juin 1753 - autre… Basilica of the Sacred Heart of Paris, historical architecture. Exposition Universelle de 1900 : personnages sous La tour Eiffel, et perspective du Champ-de-Mars, Paris (VIIème arr.). Anonyme. Elévation de la maison de Mr Millot, face sur la rue Bellechasse. Paris (VIIème arr.). Plume, lavis d'encre de… Basilica of the Sacred Heart, Montmartre, Paris, France.