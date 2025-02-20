Edit ImageCrop6SaveSaveEdit Imagemorriscolonne morrisboulevard des italiensboulevardstreet artartpublic domainroadEmile Cagniart (1851-1911). "Le boulevard des Italiens". Huile sur bois. "Eviradnus". Huile sur toile, 1903. "Le Palais de Justice et l'ancienne place". Dessin, début du XIXème siècle. "La statue de la Liberté de Bartholdi dans l'atelier du fondeur Gayet, rue de Chazelles". "Paul Poiret (1879-1944), couturier français, 1927". Huile sur carton. Paris, musée Carnavalet.https://www.rawpixel.com/image/7726210/image-art-public-domain-portraitFree Image from public domain license