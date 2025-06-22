Edit ImageCrop3SaveSaveEdit Imagetoileparc montsourisfemme elegantegardenarrondissementbandstandkiosque musiqueludovicLudovic Vallée (1864-1939), "Le parc de Montsouris à Paris, vue prise vers le kiosque à musique", huile sur toile. Paris, Musée Carnavalet.Original public domain image from Paris MuséesMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 990 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3580 x 4338 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarVintage postage stamp set, editable Claude Monet's famous painting design, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9070680/png-art-bazille-and-camille-bloomView licenseLudovic Vallée (1864-1939). "L'après-midi au parc Montsouris". Huile sur carton marouflé sur bois. Paris, musée Carnavalet.https://www.rawpixel.com/image/7726047/image-art-tree-public-domainFree Image from public domain licenseClaude Monet's painting postage stamp, famous artwork set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9062653/claude-monets-painting-postage-stamp-famous-artwork-set-remixed-rawpixelView license"Courses au Champ-de-Mars". Huile sur toile, vers 1825. Paris, musée Carnavalet.https://www.rawpixel.com/image/7725865/image-art-public-domain-horseFree Image from public domain licenseSpring fragrance Facebook story templatehttps://www.rawpixel.com/image/14455849/spring-fragrance-facebook-story-templateView license"Rue Gassendi, vue du 6ème étage : Nuit d'alerte en 1918". Dessin de Félix Brard. Paris, musée Carnavalet.https://www.rawpixel.com/image/7727244/image-art-public-domain-cityFree Image from public domain licenseSpring fragrance blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/14455845/spring-fragrance-blog-banner-templateView licenseSem (1863-1934). "Album "le Turf" par Sem; Polaire". Lithographie couleur. Paris, musée Carnavalet.https://www.rawpixel.com/image/7727336/image-art-public-domain-creative-commonsFree Image from public domain licenseFloral fragrance Facebook story templatehttps://www.rawpixel.com/image/14428545/floral-fragrance-facebook-story-templateView licenseMadame de Bonnières (1889) by Pierre-Auguste Renoir.https://www.rawpixel.com/image/2262562/madame-bonnieres-1889-pierre-auguste-renoirFree Image from public domain licenseFloral fragrance blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/14428499/floral-fragrance-blog-banner-templateView licenseAmedeo Modigliani's Femme aux yeux bleus (1918)https://www.rawpixel.com/image/3852103/amedeo-modiglianis-femme-aux-yeux-bleus-1918Free Image from public domain licenseFrançais : Lesbia et son moineau, huile sur toile d'Edward Poynter (1907). Le tableau représente Lesbie, personnages…https://www.rawpixel.com/image/7666290/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseAllegory of Time (1896) painting in high resolution by Luc-Olivier Merson.https://www.rawpixel.com/image/7727076/image-art-tree-public-domainFree Image from public domain licenseWoman with Hat in a Landscape (Femme avec chapeau dans un paysage) (1918) by Pierre-Auguste Renoir. Original from Barnes…https://www.rawpixel.com/image/894994/artwork-pierre-auguste-renoirFree Image from public domain licenseAllegory of Fortune (1896) painting in high resolution by Luc-Olivier Merson.https://www.rawpixel.com/image/7727077/image-art-public-domain-blueFree Image from public domain licenseLa Femme au Perroquet (1898) by Angelo Jank. Original public domain image from the Cleveland Museum of Art. Digitally…https://www.rawpixel.com/image/8311281/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseMarguerite Barthélémy. "Portrait de Yvonne Printemps". Paris, musée Carnavalet.https://www.rawpixel.com/image/7726204/image-art-public-domain-portraitFree Image from public domain licenseEdvard Munch - Madonna - Google Art Projecthttps://www.rawpixel.com/image/7666272/edvard-munch-madonna-google-art-projectFree Image from public domain licenseDans le parc (1874) painting in high resolution by Berthe Morisot.https://www.rawpixel.com/image/7724538/image-art-public-domain-natureFree Image from public domain licenseBeaux-Arts, Section Italienne (No. 11) by Léon and Lévyhttps://www.rawpixel.com/image/14309619/beaux-arts-section-italienne-no-11-leon-and-levyFree Image from public domain licenseLes Maisons de la rue Grenier St. Lazare 4, 6, 8 by Eugène Atgethttps://www.rawpixel.com/image/14311905/les-maisons-rue-grenier-st-lazare-eugene-atgetFree Image from public domain licenseFemme au chapeau noir (1869–1927) by Paul César Helleuhttps://www.rawpixel.com/image/9772513/femme-chapeau-noir-1869-1927-paul-cesar-helleuFree Image from public domain licenseLa promenade au Jardin Turc by Jean Pierre Marie Jazet and Jean Joseph Bastier de Bezhttps://www.rawpixel.com/image/10026015/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseFemme au petit chapeau (1869–1927) by Paul César Helleuhttps://www.rawpixel.com/image/9772495/femme-petit-chapeau-1869-1927-paul-cesar-helleuFree Image from public domain licenseThe Palais Royal--Garden's Walk / Promenade du Jardin du Palais Royal (1787) by Louis Le Coeur and Claude Louis Desraishttps://www.rawpixel.com/image/10025963/image-face-person-artFree Image from public domain license