D'après Servandoni. "Elévation pour la place marchande de Saint-Sulpice; 3ème projet par Servandoni, juin 1753 - autre élévation , 2ème projet par Servandoni". Eau-forte. Paris, musée Carnavalet. Courvoisier. "Le Palais de Justice et l'ancienne place". Dessin, début du XIXème siècle. Paris, musée Carnavalet.
Jules Gaildrau (1816-1898). Numéros 25 à 29 rue Monsieur-le-Prince, 6ème arrondissement. Plume et aquarelle, 1883. Paris…
Seguin. "Quai Saint-Michel". Gravure. Paris, musée Carnavalet.
Alexandre Théodore Brongniart (1739-1813). "Projet de porte et de place de la Bourse à l'extrémité de la rue Vivienne".…
Reproduction photographique du projet pour le Sacré-Coeur présenté par l'architecte Abadie : maquette. Paris (XVIIIème…
Anonyme. Elévation de la maison de Mr Millot, face sur la rue Bellechasse. Paris (VIIème arr.). Plume, lavis d'encre de… Alexandre-Théodore Brongniart (1739-1813). "Théâtre Napoléon -élévation de la principale entrée de l'opéra à construire…
The funeral procession of King Philip of Valois, King of France, in 1350. Coloured lithograph, 1845. Rosalie Delafontaine (1898). Original public domain image from the Carnavalet Museum. Digitally enhanced by rawpixel.
Alexandre Théodore Brongniart (1739-1813). "Projet pour le cimetière de l'Est dit Mont-Louis ou Père Lachaise, vers 1810… Rosalie Delafontaine. "Fenêtre Renaissance de 'Hôtel de Thou, 11 place Saint-André-des-Arts, 1898". Paris, musée Carnavalet.
Projet pour le Sacré-Coeur. Reproduction du dessin d'Abadie en 1874 (coupe). Paris (XVIIIème arr.). Tirage sur papier… Cruyl Lievin. "L'hôtel royal des Invalides". Paris (VIIème arr.). Dessin, vers 1710. Paris, musée Carnavalet.
Gezicht op de kerk van Saint-Sulpice te Parijs (1655) by Matthäus Merian II, Matthäus Merian II and Anna Beeck
Projet pour le Sacré-Coeur (plan). Reproduction du dessin d'Abadie en 1874. Paris (XVIIIème arr.). Tirage sur papier… Gezicht op het interieur van de Église Saint-Merri te Parijs (1700 - 1799) by Basset and anonymous
Gezicht op de kerk en het convent van de orde van Onze Lieve Vrouwe van Weldadigheid te Parijs (1655) by Matthäus Merian II… Jean-Michel Chevotet (1698-1772). "Elévation de la façade du côté jardin de l'hôtel du Maine". Plume, lavis. Paris, musée…
Rue de Bagnolet, Eglise de charonne, 20° arrondissement by Eugène Atget
Église Métropolitaine and the Hôtel Dieu, Paris: panoramic view. Etching. 