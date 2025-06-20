Edit ImageCrop19SaveSaveEdit Image1800s1800s women art1800s public domainpublic domain imagesfeminine1800s public domain womenOriginal public domain image from The MET MuseumMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 882 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2871 x 3908 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563646/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseOriginal public domain image from The MET Museumhttps://www.rawpixel.com/image/7726558/public-domain-image-from-the-metFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563645/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseOriginal public domain image from The MET Museumhttps://www.rawpixel.com/image/7725685/public-domain-image-from-the-metFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12520241/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseTo my dearest valentine (1884). Original from the Library of Congress.https://www.rawpixel.com/image/7689906/image-flower-art-public-domainFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12560684/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseCabaret du Ciel (1880-1900) print in high resolution by Adolphe Willette.https://www.rawpixel.com/image/7728871/image-art-public-domain-creative-commonsFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563649/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseOriginal public domain image from The MET Museumhttps://www.rawpixel.com/image/7726408/public-domain-image-from-the-metFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12560688/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseSem (1863-1934). Album blanc à cachet orange de Sem. "La Patinoire". Lithographie couleur. Paris, musée Carnavalet.https://www.rawpixel.com/image/7727356/image-art-public-domain-creative-commonsFree Image from public domain licenseWoman in sunhat, vintage fashion editable illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9349955/woman-sunhat-vintage-fashion-editable-illustration-remixed-rawpixelView licenseOriginal public domain image from Cleveland Museum of Arthttps://www.rawpixel.com/image/7726564/httpsclevelandartorgart1927489Free Image from public domain licensePink gold frame background, editable vintage woman art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11513491/pink-gold-frame-background-editable-vintage-woman-art-deco-designView licenseOriginal public domain image from The MET Museumhttps://www.rawpixel.com/image/7726533/public-domain-image-from-the-metFree Image from public domain licenseVintage woman pink frame, editable art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11710217/vintage-woman-pink-frame-editable-art-deco-designView licenseFrédéric Bonnet. Imprimerie Maurice Dupuy & Cie. Elégantes sous un feuillage. Affiche. Lithographie couleur, entre 1920 et…https://www.rawpixel.com/image/7726098/image-flowers-art-public-domainFree Image from public domain licensePink gold frame background, editable vintage woman art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11710230/pink-gold-frame-background-editable-vintage-woman-art-deco-designView licenseWashing (1896) print in high resolution by Henri de Toulouse–Lautrec.https://www.rawpixel.com/image/7725828/image-art-public-domain-womenFree Image from public domain licenseVintage woman yellow frame background, editable art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11708032/vintage-woman-yellow-frame-background-editable-art-deco-designView licenseEugène Grasset (1845-1917). "Allégorie du mois de novembre". Gravure. Paris, musée Carnavalet.https://www.rawpixel.com/image/7725963/image-flowers-art-public-domainFree Image from public domain licenseVintage woman yellow desktop wallpaper, editable art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11708147/vintage-woman-yellow-desktop-wallpaper-editable-art-deco-designView licenseOriginal public domain image from Cleveland Museum of Arthttps://www.rawpixel.com/image/7726829/httpsclevelandartorgart1949411Free Image from public domain licensePink gold frame desktop wallpaper, editable vintage woman art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11710247/pink-gold-frame-desktop-wallpaper-editable-vintage-woman-art-deco-designView licenseOriginal public domain image from The MET Museumhttps://www.rawpixel.com/image/7725836/public-domain-image-from-the-metFree Image from public domain licenseWomen’s essentials poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/18785599/womens-essentials-poster-template-editable-text-and-designView licensePublic domain image from The National Gallery of Arthttps://www.rawpixel.com/image/7725708/image-art-public-domain-creative-commonsFree Image from public domain licensePMS poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11552421/pms-poster-template-editable-text-and-designView licenseOriginal public domain image from The MET Museumhttps://www.rawpixel.com/image/7726291/public-domain-image-from-the-metFree Image from public domain licenseAlphonse Mucha's blonde woman, art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12531887/alphonse-muchas-blonde-woman-art-nouveau-illustration-remixed-rawpixelView licenseRoses and Lilies (1888) by Henri Fantin–Latour.https://www.rawpixel.com/image/7726796/image-flowers-art-public-domainFree Image from public domain licenseDance quote mobile wallpaper template, vintage art editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14889672/dance-quote-mobile-wallpaper-template-vintage-art-editable-designView licenseOriginal public domain image from the Art Institute of Chicagohttps://www.rawpixel.com/image/7727478/image-art-public-domain-patternsFree Image from public domain licenseGround coffee label templatehttps://www.rawpixel.com/image/14761895/ground-coffee-label-templateView licenseOriginal public domain image from the Art Institute of Chicagohttps://www.rawpixel.com/image/7727485/image-art-public-domain-patternsFree Image from public domain licensePMS blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11552357/pms-blog-banner-template-editable-textView licenseBust of Mademoiselle Lender (1895) print in high resolution by Henri de Toulouse–Lautrec.https://www.rawpixel.com/image/7727586/image-art-public-domain-womenFree Image from public domain licensePMS Facebook story template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11552448/pms-facebook-story-template-editable-designView licenseOriginal public domain from the New York Public Library.https://www.rawpixel.com/image/7722186/image-christmas-art-vintageFree Image from public domain license