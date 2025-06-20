rawpixel
Edit ImageCrop
Original public domain image from The MET Museum
Save
Edit Image
1800s1800s women art1800s public domainpublic domain imagesfeminine1800s public domain women
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12563646/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView license
Original public domain image from The MET Museum
Original public domain image from The MET Museum
https://www.rawpixel.com/image/7726558/public-domain-image-from-the-metFree Image from public domain license
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12563645/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView license
Original public domain image from The MET Museum
Original public domain image from The MET Museum
https://www.rawpixel.com/image/7725685/public-domain-image-from-the-metFree Image from public domain license
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12520241/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView license
To my dearest valentine (1884). Original from the Library of Congress.
To my dearest valentine (1884). Original from the Library of Congress.
https://www.rawpixel.com/image/7689906/image-flower-art-public-domainFree Image from public domain license
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12560684/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView license
Cabaret du Ciel (1880-1900) print in high resolution by Adolphe Willette.
Cabaret du Ciel (1880-1900) print in high resolution by Adolphe Willette.
https://www.rawpixel.com/image/7728871/image-art-public-domain-creative-commonsFree Image from public domain license
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12563649/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView license
Original public domain image from The MET Museum
Original public domain image from The MET Museum
https://www.rawpixel.com/image/7726408/public-domain-image-from-the-metFree Image from public domain license
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
Victorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12560688/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView license
Sem (1863-1934). Album blanc à cachet orange de Sem. "La Patinoire". Lithographie couleur. Paris, musée Carnavalet.
Sem (1863-1934). Album blanc à cachet orange de Sem. "La Patinoire". Lithographie couleur. Paris, musée Carnavalet.
https://www.rawpixel.com/image/7727356/image-art-public-domain-creative-commonsFree Image from public domain license
Woman in sunhat, vintage fashion editable illustration. Remixed by rawpixel.
Woman in sunhat, vintage fashion editable illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9349955/woman-sunhat-vintage-fashion-editable-illustration-remixed-rawpixelView license
Original public domain image from Cleveland Museum of Art
Original public domain image from Cleveland Museum of Art
https://www.rawpixel.com/image/7726564/httpsclevelandartorgart1927489Free Image from public domain license
Pink gold frame background, editable vintage woman art deco design
Pink gold frame background, editable vintage woman art deco design
https://www.rawpixel.com/image/11513491/pink-gold-frame-background-editable-vintage-woman-art-deco-designView license
Original public domain image from The MET Museum
Original public domain image from The MET Museum
https://www.rawpixel.com/image/7726533/public-domain-image-from-the-metFree Image from public domain license
Vintage woman pink frame, editable art deco design
Vintage woman pink frame, editable art deco design
https://www.rawpixel.com/image/11710217/vintage-woman-pink-frame-editable-art-deco-designView license
Frédéric Bonnet. Imprimerie Maurice Dupuy & Cie. Elégantes sous un feuillage. Affiche. Lithographie couleur, entre 1920 et…
Frédéric Bonnet. Imprimerie Maurice Dupuy & Cie. Elégantes sous un feuillage. Affiche. Lithographie couleur, entre 1920 et…
https://www.rawpixel.com/image/7726098/image-flowers-art-public-domainFree Image from public domain license
Pink gold frame background, editable vintage woman art deco design
Pink gold frame background, editable vintage woman art deco design
https://www.rawpixel.com/image/11710230/pink-gold-frame-background-editable-vintage-woman-art-deco-designView license
Washing (1896) print in high resolution by Henri de Toulouse–Lautrec.
Washing (1896) print in high resolution by Henri de Toulouse–Lautrec.
https://www.rawpixel.com/image/7725828/image-art-public-domain-womenFree Image from public domain license
Vintage woman yellow frame background, editable art deco design
Vintage woman yellow frame background, editable art deco design
https://www.rawpixel.com/image/11708032/vintage-woman-yellow-frame-background-editable-art-deco-designView license
Eugène Grasset (1845-1917). "Allégorie du mois de novembre". Gravure. Paris, musée Carnavalet.
Eugène Grasset (1845-1917). "Allégorie du mois de novembre". Gravure. Paris, musée Carnavalet.
https://www.rawpixel.com/image/7725963/image-flowers-art-public-domainFree Image from public domain license
Vintage woman yellow desktop wallpaper, editable art deco design
Vintage woman yellow desktop wallpaper, editable art deco design
https://www.rawpixel.com/image/11708147/vintage-woman-yellow-desktop-wallpaper-editable-art-deco-designView license
Original public domain image from Cleveland Museum of Art
Original public domain image from Cleveland Museum of Art
https://www.rawpixel.com/image/7726829/httpsclevelandartorgart1949411Free Image from public domain license
Pink gold frame desktop wallpaper, editable vintage woman art deco design
Pink gold frame desktop wallpaper, editable vintage woman art deco design
https://www.rawpixel.com/image/11710247/pink-gold-frame-desktop-wallpaper-editable-vintage-woman-art-deco-designView license
Original public domain image from The MET Museum
Original public domain image from The MET Museum
https://www.rawpixel.com/image/7725836/public-domain-image-from-the-metFree Image from public domain license
Women’s essentials poster template, editable text and design
Women’s essentials poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/18785599/womens-essentials-poster-template-editable-text-and-designView license
Public domain image from The National Gallery of Art
Public domain image from The National Gallery of Art
https://www.rawpixel.com/image/7725708/image-art-public-domain-creative-commonsFree Image from public domain license
PMS poster template, editable text and design
PMS poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/11552421/pms-poster-template-editable-text-and-designView license
Original public domain image from The MET Museum
Original public domain image from The MET Museum
https://www.rawpixel.com/image/7726291/public-domain-image-from-the-metFree Image from public domain license
Alphonse Mucha's blonde woman, art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.
Alphonse Mucha's blonde woman, art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12531887/alphonse-muchas-blonde-woman-art-nouveau-illustration-remixed-rawpixelView license
Roses and Lilies (1888) by Henri Fantin–Latour.
Roses and Lilies (1888) by Henri Fantin–Latour.
https://www.rawpixel.com/image/7726796/image-flowers-art-public-domainFree Image from public domain license
Dance quote mobile wallpaper template, vintage art editable design
Dance quote mobile wallpaper template, vintage art editable design
https://www.rawpixel.com/image/14889672/dance-quote-mobile-wallpaper-template-vintage-art-editable-designView license
Original public domain image from the Art Institute of Chicago
Original public domain image from the Art Institute of Chicago
https://www.rawpixel.com/image/7727478/image-art-public-domain-patternsFree Image from public domain license
Ground coffee label template
Ground coffee label template
https://www.rawpixel.com/image/14761895/ground-coffee-label-templateView license
Original public domain image from the Art Institute of Chicago
Original public domain image from the Art Institute of Chicago
https://www.rawpixel.com/image/7727485/image-art-public-domain-patternsFree Image from public domain license
PMS blog banner template, editable text
PMS blog banner template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11552357/pms-blog-banner-template-editable-textView license
Bust of Mademoiselle Lender (1895) print in high resolution by Henri de Toulouse–Lautrec.
Bust of Mademoiselle Lender (1895) print in high resolution by Henri de Toulouse–Lautrec.
https://www.rawpixel.com/image/7727586/image-art-public-domain-womenFree Image from public domain license
PMS Facebook story template, editable design
PMS Facebook story template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/11552448/pms-facebook-story-template-editable-designView license
Original public domain from the New York Public Library.
Original public domain from the New York Public Library.
https://www.rawpixel.com/image/7722186/image-christmas-art-vintageFree Image from public domain license