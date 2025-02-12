rawpixel
Floral design for printed textiles ( 1800–1818) by Louis-Albert DuBois.
William Morris
Original public domain image from the Smithsonian.
William Morris
Vintage floral wallpaper (ca. 1907–1908) in high resolution.
William Morris
Allover floral fabric design (ca. 1759–1815) in high resolution by .
William Morris
Floral woven textiles in high resolution from the late 19th century.
Garden center poster template, editable text & design
Vintage flower wallpaper (ca. 1800) in high resolution.
Sauvignon blanc label template, editable design
Original public domain image from the Smithsonian
Floral human heart, editable health collage. Remixed by rawpixel.
Birds, butterflies and bees among various blossoms (ca. 1850–1860) wallpaper in high resolution.
Floral human heart, editable health collage. Remixed by rawpixel.
Grass with lavender, yellow and pink wildflowers (ca. 1875–1900) wallpaper in high resolution.
Bachelorette weekend poster template, editable text and design
Original public domain image from the Art Institute of Chicago
Vintage flower pattern background, pink design
Rose textile designs (ca. 1830–1850) in high resolution.
Condolences Instagram story template
Allover pattern of orange dots and small black dots from the 18th century wallpaper in high resolution.
William Morris
Original public domain image from the Smithsonian
Floral human heart png, editable health collage. Remixed by rawpixel.
Floral textile panel in high resolution from the mid–18th century.
Vegan product Facebook post template, editable social media ad
Original public domain image from the Rijksmuseum
Vintage flower pattern background, pink design
Original public domain image from the Smithsonian. Digitally enhanced by rawpixel.
Aesthetic wildflower pattern background, vintage botanical illustration, editable design
Floral pattern in high resolution from the early 18th century.
Vegan product Instagram story, editable social media design
Chinese floral pattern in high resolution from the mid–18th century.
Funeral Facebook story template
Flowers and birds design for wallpaper and textiles (19th century) painting in high resolution.
William Morris
A wreath of flowers encompassing a Biblical verse from Isaiah 33:17 (1874) by L. Prang & Co.
William Morris
Ito nishiki (yarn brocade) design with flower motif (ca.1878) print in high resolution. Original from Library of Congress.
