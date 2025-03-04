Edit ImageCrop13SaveSaveEdit Imagetennisposterposter tennissports postertennis cc0sportsartpublic domainField day--WPA recreation project, Dist. No. 2 / Beard.Original public domain image from Library of CongressMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGTIFFLow Resolution 780 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 5676 x 8728 px | 300 dpiHigh Resolution (HD) 5676 x 8728 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarTennis tournament poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13465261/tennis-tournament-poster-templateView licenseAthletics--W.P.A. recreation project, Dist. No. 2 Hazlett.https://www.rawpixel.com/image/8650217/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseTennis tryouts poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13104359/tennis-tryouts-poster-templateView licenseAthletics--WPA recreation project, Dist. No. 2 Beard.https://www.rawpixel.com/image/8649405/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseTennis academy poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11786315/tennis-academy-poster-template-editable-text-and-designView licenseField day--WPA recreation project, Dist. No. 2 / Beard. (1939) poster. Original public domain image from the Library of…https://www.rawpixel.com/image/8628544/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseTennis club poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11711537/tennis-club-poster-template-editable-text-and-designView licenseChicago's US championshttps://www.rawpixel.com/image/8648948/chicagos-championsFree Image from public domain licenseSports club poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13823934/sports-club-poster-templateView licensePet show WPA recreation project, Dist. No. 2 / / Gregg.https://www.rawpixel.com/image/7722254/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseSports complex poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11614459/sports-complex-poster-template-editable-text-and-designView licenseMake your health points--get your test now Kreger.https://www.rawpixel.com/image/8648561/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseTennis poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12003441/tennis-poster-template-editable-text-and-designView licenseKeep fit ... get your test now Kreger.https://www.rawpixel.com/image/8648437/keep-fit-get-your-test-now-kregerFree Image from public domain licenseTennis tryouts poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14437963/tennis-tryouts-poster-templateView licenseDu Page County soap box derby ... Glen Ellyn, Ill. Beard.https://www.rawpixel.com/image/8650475/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseSports equipment poster template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/10105093/sports-equipment-poster-template-editable-text-designView licenseSand modeling for younger children--WPA recreation project, Dist. No. 2 Beard.https://www.rawpixel.com/image/8650408/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseTennis poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13823938/tennis-poster-templateView licenseSand modeling W.P.A recreation project - Dist. no. 2 Shari.https://www.rawpixel.com/image/8649366/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseTennis tournament poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11614214/tennis-tournament-poster-template-editable-text-and-designView licenseJanuary--A year of good reading ahead Hazlett.https://www.rawpixel.com/image/8649187/january-a-year-good-reading-ahead-hazlettFree Image from public domain licenseTennis practice poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13824151/tennis-practice-poster-templateView licenseFederal Art Project Works Progress Administration exhibition Important new group of pictures.https://www.rawpixel.com/image/8650494/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseTennis classes poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11786258/tennis-classes-poster-template-editable-text-and-designView licenseExhibition of paintings - Federal Art Project Works Progress Administration, Illinoishttps://www.rawpixel.com/image/8650592/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseTennis tournament poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11958823/tennis-tournament-poster-template-editable-text-and-designView licenseHorsman's celebrated lawn tennis Charles Hart lith., N.Y.https://www.rawpixel.com/image/8648555/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseSummer games sports poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14692786/summer-games-sports-poster-templateView licenseNational exhibition "Index of American Design"https://www.rawpixel.com/image/8650396/national-exhibition-index-american-designFree Image from public domain licenseYouth open poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14428795/youth-open-poster-templateView licenseExhibition of art by children ET.https://www.rawpixel.com/image/8650234/exhibition-art-children-etFree Image from public domain licenseGame, set, match poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14432217/game-set-match-poster-templateView licenseOlympic bobsled run, Lake Placid Up where winter calls to play.https://www.rawpixel.com/image/8650405/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseTennis club poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13827470/tennis-club-poster-templateView licenseDoll & buggy parade--W.P.A recreation project, Dist. No. 2 Dusek.https://www.rawpixel.com/image/8650512/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseTennis club poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12466812/tennis-club-poster-template-editable-text-and-designView licenseTake part in America's crusade against tuberculosis Cook County Public Health Unit.https://www.rawpixel.com/image/8650301/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseSports summer camp poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14693912/sports-summer-camp-poster-templateView licenseVisit Brookside Zoo freehttps://www.rawpixel.com/image/8668882/visit-brookside-zoo-freeFree Image from public domain license