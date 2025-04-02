rawpixel
Edit ImageCrop
Floral design for printed textiles (1800–1818) by Louis-Albert DuBois.
Save
Edit Image
vintage botanical patternflowersbotanical patterns public domainfloral patternfloralpatternartpublic domain
William Morris
William Morris
https://www.rawpixel.com/image/14817727/william-morrisView license
Sidewall (1890–1920), vintage pink roses illustration. Original public domain image from The Smithsonian Institution.…
Sidewall (1890–1920), vintage pink roses illustration. Original public domain image from The Smithsonian Institution.…
https://www.rawpixel.com/image/12230632/image-rose-flower-artFree Image from public domain license
William Morris
William Morris
https://www.rawpixel.com/image/14817643/william-morrisView license
Floral design for printed textiles ( 1800–1818) by Louis-Albert DuBois.
Floral design for printed textiles ( 1800–1818) by Louis-Albert DuBois.
https://www.rawpixel.com/image/7726572/image-flowers-art-floral-patternFree Image from public domain license
William Morris
William Morris
https://www.rawpixel.com/image/14817517/william-morrisView license
Resist Fabric (ca. 1939) by Milton Bevier.
Resist Fabric (ca. 1939) by Milton Bevier.
https://www.rawpixel.com/image/7727956/image-flowers-art-floral-patternFree Image from public domain license
William Morris
William Morris
https://www.rawpixel.com/image/14827673/william-morrisView license
Hand Painted Wall (ca. 1939) by Martin Partyka.
Hand Painted Wall (ca. 1939) by Martin Partyka.
https://www.rawpixel.com/image/7728157/image-flowers-art-floral-patternFree Image from public domain license
Ancient art exhibition poster template, editable text and design
Ancient art exhibition poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/11759965/ancient-art-exhibition-poster-template-editable-text-and-designView license
Vintage patterns early–mid-19th century in high resolution.
Vintage patterns early–mid-19th century in high resolution.
https://www.rawpixel.com/image/7728905/image-flowers-art-floral-patternFree Image from public domain license
Garden center poster template, editable text & design
Garden center poster template, editable text & design
https://www.rawpixel.com/image/10712253/garden-center-poster-template-editable-text-designView license
Hand Painted Wall (ca. 1939) by Martin Partyka.
Hand Painted Wall (ca. 1939) by Martin Partyka.
https://www.rawpixel.com/image/7728148/image-flowers-art-floral-patternFree Image from public domain license
Art auction poster template, editable text and design
Art auction poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/11759973/art-auction-poster-template-editable-text-and-designView license
Printed Textile (1940) by Marie Lutrell.
Printed Textile (1940) by Marie Lutrell.
https://www.rawpixel.com/image/7728070/image-flowers-art-floral-patternFree Image from public domain license
Ancient art exhibition post template, editable social media design
Ancient art exhibition post template, editable social media design
https://www.rawpixel.com/image/9641724/ancient-art-exhibition-post-template-editable-social-media-designView license
Vintage floral wallpaper (ca. 1907–1908) in high resolution.
Vintage floral wallpaper (ca. 1907–1908) in high resolution.
https://www.rawpixel.com/image/7725794/image-flowers-art-floral-patternFree Image from public domain license
William Morris
William Morris
https://www.rawpixel.com/image/14816591/william-morrisView license
Dyer's record book (1882).
Dyer's record book (1882).
https://www.rawpixel.com/image/7725704/public-domain-image-from-the-smithsonianFree Image from public domain license
Ancient art exhibition Instagram story template, editable text
Ancient art exhibition Instagram story template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11759961/ancient-art-exhibition-instagram-story-template-editable-textView license
Chintz (1936) by Marie Mitchell .
Chintz (1936) by Marie Mitchell .
https://www.rawpixel.com/image/7727816/image-flowers-art-floral-patternFree Image from public domain license
William Morris quote Facebook story template
William Morris quote Facebook story template
https://www.rawpixel.com/image/14607385/william-morris-quote-facebook-story-templateView license
Colcha (1935–1942) by Etna Wiswall.
Colcha (1935–1942) by Etna Wiswall.
https://www.rawpixel.com/image/7727943/image-flowers-art-floral-patternFree Image from public domain license
vintage aesthetic flower illustration, editable design
vintage aesthetic flower illustration, editable design
https://www.rawpixel.com/image/16700231/vintage-aesthetic-flower-illustration-editable-designView license
Chintz (c. 1936) by George Loughridge.
Chintz (c. 1936) by George Loughridge.
https://www.rawpixel.com/image/7727822/image-flowers-art-floral-patternFree Image from public domain license
Live love travel Instagram story template
Live love travel Instagram story template
https://www.rawpixel.com/image/14888124/live-love-travel-instagram-story-templateView license
Colcha (1935–1942) by Majel G. Claflin.
Colcha (1935–1942) by Majel G. Claflin.
https://www.rawpixel.com/image/7727944/image-flowers-art-floral-patternFree Image from public domain license
Vintage gardening Instagram post template, editable text
Vintage gardening Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/9609559/vintage-gardening-instagram-post-template-editable-textView license
Chintz (c. 1936) by George Loughridge.
Chintz (c. 1936) by George Loughridge.
https://www.rawpixel.com/image/7727819/image-flowers-art-floral-patternFree Image from public domain license
Blank notes Instagram post template, editable design
Blank notes Instagram post template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/9599089/blank-notes-instagram-post-template-editable-designView license
Vintage patterns (1700–1708) in high resolution.
Vintage patterns (1700–1708) in high resolution.
https://www.rawpixel.com/image/7729030/image-flowers-art-floral-patternFree Image from public domain license
Gardening for beginners Instagram post template, editable design
Gardening for beginners Instagram post template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/10141408/gardening-for-beginners-instagram-post-template-editable-designView license
Hand–Painted Wall (c. 1938) by Martin Partyka. Digitally enhanced by rawpixel
Hand–Painted Wall (c. 1938) by Martin Partyka. Digitally enhanced by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/7727654/image-flowers-art-floral-patternFree Image from public domain license
Journey quote Instagram story template
Journey quote Instagram story template
https://www.rawpixel.com/image/14729561/journey-quote-instagram-story-templateView license
Printed Cotton (ca. 1939) by Edith Magnette.
Printed Cotton (ca. 1939) by Edith Magnette.
https://www.rawpixel.com/image/7727965/image-flowers-art-floral-patternFree Image from public domain license
Sauvignon blanc label template, editable design
Sauvignon blanc label template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/14563978/sauvignon-blanc-label-template-editable-designView license
Printed Calico (c. 1937) by Arelia Arbo.
Printed Calico (c. 1937) by Arelia Arbo.
https://www.rawpixel.com/image/7727617/image-flowers-art-floral-patternFree Image from public domain license
Editable women's handbag mockup, vintage flower print design, remixed by rawpixel
Editable women's handbag mockup, vintage flower print design, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/8867234/png-apparel-mockup-artView license
Wallpaper (1935–1942) by Mina Lowry.
Wallpaper (1935–1942) by Mina Lowry.
https://www.rawpixel.com/image/7727626/image-flowers-art-floral-patternFree Image from public domain license
Aesthetic vintage sculpture, flower editable set
Aesthetic vintage sculpture, flower editable set
https://www.rawpixel.com/image/9591104/aesthetic-vintage-sculpture-flower-editable-setView license
Wallpaper (1935–1942) by Mina Lowry.
Wallpaper (1935–1942) by Mina Lowry.
https://www.rawpixel.com/image/7727628/image-wallpaper-flowers-artFree Image from public domain license