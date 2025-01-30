Edit ImageCrop6SaveSaveEdit Imageshibata zeshinzeshinred maplebook leafnature artjapanese mapleold papershibata zeshineMaple Leaves. Original public domain image from The MET MuseumMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 947 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 1831 x 2320 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarTeahouse cafe ad poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/12722161/teahouse-cafe-poster-templateView licenseSun and Plum Branches. Original public domain image from the MET museum.https://www.rawpixel.com/image/7640116/original-public-domain-image-from-the-met-museumFree Image from public domain licenseAutumn Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14602486/autumn-instagram-post-templateView licenseRice Stacks and Trees. Original public domain image from the MET museum.https://www.rawpixel.com/image/7640149/original-public-domain-image-from-the-met-museumFree Image from public domain licenseFall festival Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14602520/fall-festival-instagram-post-templateView licenseFox by Mystic Fire. Original public domain image from the MET museum.https://www.rawpixel.com/image/7640087/original-public-domain-image-from-the-met-museumFree Image from public domain licenseBe unique Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13074334/unique-instagram-post-templateView licenseFlowers in Jardenierres. Original public domain image from the MET museum.https://www.rawpixel.com/image/7640158/original-public-domain-image-from-the-met-museumFree Image from public domain licenseBe unique poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/12715855/unique-poster-templateView licenseRed Berry Plant and Butterfly. Original public domain image from the MET museum.https://www.rawpixel.com/image/7640154/original-public-domain-image-from-the-met-museumFree Image from public domain licenseBe unique blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/13074333/unique-blog-banner-templateView licenseWorm on Green Leaved Plant. Original public domain image from the MET museum.https://www.rawpixel.com/image/7640150/original-public-domain-image-from-the-met-museumFree Image from public domain licenseBe unique Facebook story templatehttps://www.rawpixel.com/image/13074346/unique-facebook-story-templateView licenseMorning Glory. Original public domain image from the MET museum.https://www.rawpixel.com/image/7640083/original-public-domain-image-from-the-met-museumFree Image from public domain licenseMaple syrup Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14437408/maple-syrup-instagram-post-templateView licenseBirds and Jutting Rocks.https://www.rawpixel.com/image/7635865/original-public-domain-image-from-the-met-museumFree Image from public domain licenseVintage Autumn postage stamp, editable maple leaf designhttps://www.rawpixel.com/image/8854415/vintage-autumn-postage-stamp-editable-maple-leaf-designView licenseMountains and Houses. Original public domain image from the MET museum.https://www.rawpixel.com/image/7640114/original-public-domain-image-from-the-met-museumFree Image from public domain licenseAutumn & Halloween journal flatlay mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12670326/autumn-halloween-journal-flatlay-mockup-editable-designView licensePersimmons Branch and Wasp Nest above a Hedge.https://www.rawpixel.com/image/7635875/original-public-domain-image-from-the-met-museumFree Image from public domain licenseEditable Autumn journal book element designhttps://www.rawpixel.com/image/8693195/editable-autumn-journal-book-element-designView licenseRice-Drying Frame. Original public domain image from the MET museum.https://www.rawpixel.com/image/7640111/original-public-domain-image-from-the-met-museumFree Image from public domain licenseJapan poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13267443/japan-poster-templateView licenseTops. Original public domain image from the MET museum.https://www.rawpixel.com/image/7640096/original-public-domain-image-from-the-met-museumFree Image from public domain licenseAutumn journal notebook, editable dry leaf designhttps://www.rawpixel.com/image/8696428/autumn-journal-notebook-editable-dry-leaf-designView licenseThree Men Looking at Framed Lacquer Drawing.https://www.rawpixel.com/image/7635870/original-public-domain-image-from-the-met-museumFree Image from public domain licenseEditable Autumn journal notebook designhttps://www.rawpixel.com/image/8836084/editable-autumn-journal-notebook-designView licenseFire Basket Suspended from Dock over a Fish Net in the Water.https://www.rawpixel.com/image/7635874/original-public-domain-image-from-the-met-museumFree Image from public domain licenseOrganic honey Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14437765/organic-honey-instagram-post-templateView licenseLacquer Box and Gourd. Original public domain image from the MET museum.https://www.rawpixel.com/image/7640060/original-public-domain-image-from-the-met-museumFree Image from public domain licenseJapan festival Instagram post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12670480/japan-festival-instagram-post-template-editable-designView licenseFan and Insect Cage. Original public domain image from the MET museum.https://www.rawpixel.com/image/7640069/original-public-domain-image-from-the-met-museumFree Image from public domain licenseJapanese garden poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/12761024/japanese-garden-poster-templateView licenseAutumn Leaves and Grasses (Akikusa zu urushi-e senmen) (mid-19th century) painting in high resolution by Shibata Zeshin.…https://www.rawpixel.com/image/7635872/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseVintage journal book, editable Autumn designhttps://www.rawpixel.com/image/8697158/vintage-journal-book-editable-autumn-designView licenseTortoises and Crabs. Original public domain image from the MET museum.https://www.rawpixel.com/image/7639725/original-public-domain-image-from-the-met-museumFree Image from public domain licenseOrange paper craft leaf border background, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10158556/orange-paper-craft-leaf-border-background-editable-designView licenseBear and Crabs, Edo period (1615–1868). Original public domain image from the MET museum.https://www.rawpixel.com/image/7640102/original-public-domain-image-from-the-met-museumFree Image from public domain licenseJapanese woman vintage illustration background remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12670470/japanese-woman-vintage-illustration-background-remixed-rawpixelView licenseCat Tails and Moon, Edo period (1615–1868). Original public domain image from the MET museum.https://www.rawpixel.com/image/7640057/original-public-domain-image-from-the-met-museumFree Image from public domain license