Feather Duster (1922) drawing in high resolution by Dagobert Peche.
Watercolor xx oval frame, editable flower design
https://www.rawpixel.com/image/11684038/watercolor-oval-frame-editable-flower-designView license
Palatin (1922) drawing in high resolution by Dagobert Peche.
https://www.rawpixel.com/image/7726712/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Editable floral round frame, watercolor yellow hollyhocks design
https://www.rawpixel.com/image/11684039/editable-floral-round-frame-watercolor-yellow-hollyhocks-designView license
Large Leaves (Grosse Blätter) (1922) wallpaper in high resolution by Dagobert Peche.
https://www.rawpixel.com/image/7722168/image-flower-plant-artFree Image from public domain license
Editable oval floral frame, watercolor yellow hollyhocks design
https://www.rawpixel.com/image/11684041/editable-oval-floral-frame-watercolor-yellow-hollyhocks-designView license
"Diomedes" Textile Sample (1919) textiles-printed in high resolution by Dagobert Peche.
https://www.rawpixel.com/image/7726720/image-plant-art-lightFree Image from public domain license
Watercolor yellow hollyhocks flower frame, editable botanical design
https://www.rawpixel.com/image/11684037/watercolor-yellow-hollyhocks-flower-frame-editable-botanical-designView license
Textile sample (ca. 1920) textiles-printed in high resolution by Dagobert Peche.
https://www.rawpixel.com/image/7726727/image-art-vintage-leafFree Image from public domain license
Watercolor yellow hollyhocks flower frame, editable botanical design
https://www.rawpixel.com/image/11684035/watercolor-yellow-hollyhocks-flower-frame-editable-botanical-designView license
Wrong Way (1922) drawing in high resolution by Dagobert Peche.
https://www.rawpixel.com/image/7726716/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Editable floral frame, watercolor yellow holly hocks design
https://www.rawpixel.com/image/11684034/editable-floral-frame-watercolor-yellow-holly-hocks-designView license
Daphnis (1922) wallpaperin high resolution by Dagobert Peche.
https://www.rawpixel.com/image/7722167/image-plant-art-vintageFree Image from public domain license
Vintage flower border background, brown paper editable design
https://www.rawpixel.com/image/10183317/vintage-flower-border-background-brown-paper-editable-designView license
Kleine Welten III (Small Worlds III) (1922) print in high resolution by Wassily Kandinsky.
https://www.rawpixel.com/image/7726591/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Vintage flower frame, Spring botanical editable design
https://www.rawpixel.com/image/10183348/vintage-flower-frame-spring-botanical-editable-designView license
Violett (1923) print in high resolution by Wassily Kandinsky.
https://www.rawpixel.com/image/7726587/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Editable floral frame, watercolor pink peony design
https://www.rawpixel.com/image/11683994/editable-floral-frame-watercolor-pink-peony-designView license
Kleine Welten IV (Small Worlds IV) (1922) print in high resolution by Wassily Kandinsky.
https://www.rawpixel.com/image/7726589/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Editable floral round frame, watercolor pink peony design
https://www.rawpixel.com/image/11683999/editable-floral-round-frame-watercolor-pink-peony-designView license
Kleine Welten V (Small Worlds V) (1922) print in high resolution by Wassily Kandinsky.
https://www.rawpixel.com/image/7726588/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Editable floral frame, watercolor pink peony design
https://www.rawpixel.com/image/11683995/editable-floral-frame-watercolor-pink-peony-designView license
Kleine Welten VII (Small Worlds VII) (1922) print in high resolution by Wassily Kandinsky.
https://www.rawpixel.com/image/7726590/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Watercolor xx oval frame, editable flower design
https://www.rawpixel.com/image/11683998/watercolor-oval-frame-editable-flower-designView license
Arthur Dove's The Inn (1942) famous painting.
https://www.rawpixel.com/image/7725705/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Watercolor pink peony flower frame, editable botanical design
https://www.rawpixel.com/image/11683997/watercolor-pink-peony-flower-frame-editable-botanical-designView license
Four Parts (1932) drawing in high resolution by Wassily Kandinsky.
https://www.rawpixel.com/image/7726597/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Editable oval floral frame, watercolor pink peony design
https://www.rawpixel.com/image/11684001/editable-oval-floral-frame-watercolor-pink-peony-designView license
A vain book collector by Sebastian Brant
https://www.rawpixel.com/image/11439403/vain-book-collector-sebastian-brantFree Image from public domain license
Vintage paper craft collage editable design, community remix
https://www.rawpixel.com/image/14597017/vintage-paper-craft-collage-editable-design-community-remixView license
Peregrine falcon by Kōno Bairei (1844-1895). Digitally enhanced from our own original 1913 edition of Barei Gakan.
https://www.rawpixel.com/image/461076/free-illustration-image-kono-bairei-gakan-japaneseFree Image from public domain license
Editable floral frame, watercolor pink peony design
https://www.rawpixel.com/image/11634217/editable-floral-frame-watercolor-pink-peony-designView license
Crow by Kōno Bairei (1844-1895). Digitally enhanced from our own original 1913 edition of Barei Gakan.
https://www.rawpixel.com/image/459452/free-illustration-image-crow-japan-featherFree Image from public domain license
Editable oval floral frame, watercolor pink peony design
https://www.rawpixel.com/image/11683474/editable-oval-floral-frame-watercolor-pink-peony-designView license
Japanese Bantam by Kōno Bairei (1844-1895). Digitally enhanced from our own original 1913 edition of Bairei Gakan.
https://www.rawpixel.com/image/459362/free-illustration-image-chicken-rooster-henFree Image from public domain license
Watercolor pink peony flower frame, editable botanical design
https://www.rawpixel.com/image/11551813/watercolor-pink-peony-flower-frame-editable-botanical-designView license
Northern mockingbird by Kōno Bairei (1844-1895). Digitally enhanced from our own original 1913 edition of Barei Gakan.
https://www.rawpixel.com/image/461104/free-illustration-image-mockingbird-vintage-wallpapers-japaneseFree Image from public domain license
Watercolor pink peony flower frame, editable botanical design
https://www.rawpixel.com/image/11683463/watercolor-pink-peony-flower-frame-editable-botanical-designView license
Nightly Conversations (Naechtliches Gespraech) (1907) print in high resolution by Moriz Jung.
https://www.rawpixel.com/image/7726755/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Pink peony round frame, editable watercolor flower design
https://www.rawpixel.com/image/11551818/pink-peony-round-frame-editable-watercolor-flower-designView license
Viennese Café: The Man of Letters (Wiener Café: Der Litterat) (1911) print in high resolution by Moriz Jung.
https://www.rawpixel.com/image/7727005/image-face-paper-artFree Image from public domain license