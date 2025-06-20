rawpixel
Edit ImageCrop
Original public domain image from Cleveland Museum of Art
Save
Edit Image
public domain imagesflowersplantsartbotanicalpublic domainpaintingspublic domain flowers
Vase fruit still life, editable vintage. Remixed by rawpixel.
Vase fruit still life, editable vintage. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9345735/vase-fruit-still-life-editable-vintage-remixed-rawpixelView license
Roses and Lilies (1888) by Henri Fantin–Latour.
Roses and Lilies (1888) by Henri Fantin–Latour.
https://www.rawpixel.com/image/7726796/image-flowers-art-public-domainFree Image from public domain license
William Morris
William Morris
https://www.rawpixel.com/image/14817643/william-morrisView license
Flowering Prunus. Original from The Cleveland Museum of Art.
Flowering Prunus. Original from The Cleveland Museum of Art.
https://www.rawpixel.com/image/7638878/httpsclevelandartorgart1941286Free Image from public domain license
William Morris
William Morris
https://www.rawpixel.com/image/14817727/william-morrisView license
Pink and its parts (1872) by Currier & Ives.
Pink and its parts (1872) by Currier & Ives.
https://www.rawpixel.com/image/7727608/image-flowers-art-public-domainFree Image from public domain license
William Morris
William Morris
https://www.rawpixel.com/image/14827047/william-morrisView license
Frédéric Bonnet. Imprimerie Maurice Dupuy & Cie. Elégantes sous un feuillage. Affiche. Lithographie couleur, entre 1920 et…
Frédéric Bonnet. Imprimerie Maurice Dupuy & Cie. Elégantes sous un feuillage. Affiche. Lithographie couleur, entre 1920 et…
https://www.rawpixel.com/image/7726098/image-flowers-art-public-domainFree Image from public domain license
William Morris
William Morris
https://www.rawpixel.com/image/14816591/william-morrisView license
Original public domain image from Library of Congress
Original public domain image from Library of Congress
https://www.rawpixel.com/image/7727486/public-domain-image-from-the-library-congressFree Image from public domain license
Editable Pink cactus flower design element set
Editable Pink cactus flower design element set
https://www.rawpixel.com/image/15172016/editable-pink-cactus-flower-design-element-setView license
Lilies no. 5 (1886) by L. Prang & Co.
Lilies no. 5 (1886) by L. Prang & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7727529/image-flowers-art-public-domainFree Image from public domain license
William Morris
William Morris
https://www.rawpixel.com/image/14817517/william-morrisView license
Tree (first half 1800s) by Johann Jacob Dorner.
Tree (first half 1800s) by Johann Jacob Dorner.
https://www.rawpixel.com/image/7726000/image-plants-art-public-domainFree Image from public domain license
William Morris
William Morris
https://www.rawpixel.com/image/14820822/william-morrisView license
Original public domain image from Birmingham Museum and Art Gallery
Original public domain image from Birmingham Museum and Art Gallery
https://www.rawpixel.com/image/7728569/image-flowers-art-public-domainFree Image from public domain license
Editable Pink cactus flower design element set
Editable Pink cactus flower design element set
https://www.rawpixel.com/image/15173566/editable-pink-cactus-flower-design-element-setView license
Lily and its parts (1872) by L. Prang & Co.
Lily and its parts (1872) by L. Prang & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7727534/image-flowers-art-leavesFree Image from public domain license
Wonderful word editable collage art. Remixed by rawpixel.
Wonderful word editable collage art. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9352260/wonderful-word-editable-collage-art-remixed-rawpixelView license
Rose and its parts (1872) by L. Prang & Co.
Rose and its parts (1872) by L. Prang & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7727425/image-flowers-art-public-domainFree Image from public domain license
Editable floral opened book, famous painting collage design, remixed by rawpixel
Editable floral opened book, famous painting collage design, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/9071790/png-aesthetic-collage-remix-animal-artView license
Roses (1870) by L. Prang & Co.
Roses (1870) by L. Prang & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7727532/image-flowers-art-public-domainFree Image from public domain license
Editable book collage, famous flower painting design, remixed by rawpixel
Editable book collage, famous flower painting design, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/9071807/editable-book-collage-famous-flower-painting-design-remixed-rawpixelView license
Blackberries (1887) by L. Prang & Co.
Blackberries (1887) by L. Prang & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7727456/image-plants-art-leavesFree Image from public domain license
Greek Goddess statue, editable flower collage. Remixed by rawpixel.
Greek Goddess statue, editable flower collage. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9347996/greek-goddess-statue-editable-flower-collage-remixed-rawpixelView license
Gayo matsu pine during 1870–1880 by Megata Morikaga.
Gayo matsu pine during 1870–1880 by Megata Morikaga.
https://www.rawpixel.com/image/8649105/image-flowers-plants-artFree Image from public domain license
Odilon Redon's flower border background, remixed by rawpixel
Odilon Redon's flower border background, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/8958672/odilon-redons-flower-border-background-remixed-rawpixelView license
Asters and Fruit on a Table (1868) painting in high resolution by Henri Fantin-Latour.
Asters and Fruit on a Table (1868) painting in high resolution by Henri Fantin-Latour.
https://www.rawpixel.com/image/7726789/image-flowers-art-public-domainFree Image from public domain license
William Morris
William Morris
https://www.rawpixel.com/image/14851116/william-morrisView license
Bouquet no. 86 (1879) by L. Prang & Co.
Bouquet no. 86 (1879) by L. Prang & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7727533/image-flowers-art-public-domainFree Image from public domain license
Greek Goddess statue, editable flower collage. Remixed by rawpixel.
Greek Goddess statue, editable flower collage. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9348028/greek-goddess-statue-editable-flower-collage-remixed-rawpixelView license
Flowers (1884) by L. Prang & Co.
Flowers (1884) by L. Prang & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7727461/image-flowers-art-public-domainFree Image from public domain license
Greek Goddess statue, editable instant film frame & flower. Remixed by rawpixel.
Greek Goddess statue, editable instant film frame & flower. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9347160/png-aesthetic-animal-birdView license
Original public domain image from Library of Congress
Original public domain image from Library of Congress
https://www.rawpixel.com/image/7727416/public-domain-image-from-the-library-congressFree Image from public domain license
Greek Goddess statue, editable flower collage. Remixed by rawpixel.
Greek Goddess statue, editable flower collage. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9332709/greek-goddess-statue-editable-flower-collage-remixed-rawpixelView license
Magnolia (1886) by L. Prang & Co.
Magnolia (1886) by L. Prang & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7727466/image-flowers-art-public-domainFree Image from public domain license
Greek Goddess statue, editable instant film frame & flower. Remixed by rawpixel.
Greek Goddess statue, editable instant film frame & flower. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9346575/png-aesthetic-animal-beigeView license
Original public domain image from Paris Musées
Original public domain image from Paris Musées
https://www.rawpixel.com/image/7727248/image-flowers-art-public-domainFree Image from public domain license
Flower border beige background, Odilon Redon-inspired vintage floral illustration, remixed by rawpixel
Flower border beige background, Odilon Redon-inspired vintage floral illustration, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/8925677/png-art-artwork-backgroundView license
Apple blossoms and bird's nest (1878) by L. Prang & Co.
Apple blossoms and bird's nest (1878) by L. Prang & Co.
https://www.rawpixel.com/image/7727536/image-flowers-art-leavesFree Image from public domain license