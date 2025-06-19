Edit ImageCrop10SaveSaveEdit Imagefretworkornamentlithographhenry t williamspatternsartpublic domainpublic domain patternsPrize designs for fret sawing (ca.1879) print in high resolution by Henry T. Williams. Original public domain image from Library of CongressMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGTIFFLow Resolution 1200 x 940 pxHigh Resolution (HD) 8551 x 6699 px | 300 dpiHigh Resolution (HD) 8551 x 6699 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarWilliam Morris inspired magic fonthttps://www.rawpixel.com/image/14814263/william-morris-inspired-magic-fontView licensePrize designs for fret sawing (ca.1879) print in high resolution by Henry T. Williams.https://www.rawpixel.com/image/7727018/image-art-public-domain-patternsFree Image from public domain licenseTrust in God Instagram story templatehttps://www.rawpixel.com/image/14729559/trust-god-instagram-story-templateView licenseDecorative floral fretwork design (ca.1877) print in high resolution.https://www.rawpixel.com/image/8648532/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseWilliam Morrishttps://www.rawpixel.com/image/14817643/william-morrisView licensePrize designs for fret sawing (ca.1879) print in high resolution by Henry T. Williams.https://www.rawpixel.com/image/8648735/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseWilliam Morrishttps://www.rawpixel.com/image/14817727/william-morrisView licensePrize designs for fret sawing (ca.1879) print in high resolution by Henry T. Williams.https://www.rawpixel.com/image/8649239/image-flower-art-vintageFree Image from public domain licenseItalian food menu poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12695709/italian-food-menu-poster-template-editable-text-and-designView licensePrize designs for fret sawing (ca.1879) print in high resolution by Henry T. Williams.https://www.rawpixel.com/image/8648733/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseWilliam Morrishttps://www.rawpixel.com/image/14817517/william-morrisView licensePrize designs for fret sawing (ca.1879) print in high resolution by Henry T. Williams.https://www.rawpixel.com/image/8649253/image-flower-art-vintageFree Image from public domain licenseArt quote mobile wallpaper template, vintage art editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14892837/art-quote-mobile-wallpaper-template-vintage-art-editable-designView licenseDecorative floral fretwork design with hexoganal base (ca.1877) print in high resolution.https://www.rawpixel.com/image/8650334/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseItalian food menu Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12695653/italian-food-menu-instagram-post-template-editable-textView licenseDecorative fretwork design with leaves and flowers (ca.1877) print in high resolution.https://www.rawpixel.com/image/8650351/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseItalian food menu Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12695766/italian-food-menu-instagram-story-template-editable-textView licenseDecorative fretwork design with birds and flowers (ca.1877) print in high resolution.https://www.rawpixel.com/image/8650248/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseItalian food menu blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12534910/italian-food-menu-blog-banner-template-editable-textView licenseDecorative fretwork design with birds, flowers, and leaves (ca.1877) print in high resolution.https://www.rawpixel.com/image/8650304/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseBusiness card template, floral pattern editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8686168/business-card-template-floral-pattern-editable-designView licensePrize designs for fret sawing (1879) illustration by Henry T. Williams. Original public domain image from the Library of…https://www.rawpixel.com/image/10103433/image-paper-plant-artFree Image from public domain licenseFlower delivery blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12530885/flower-delivery-blog-banner-template-editable-textView licenseWall pocket (c. 1877) print in high resolution by Henry T. Williams.https://www.rawpixel.com/image/8648525/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licensePainting workshop Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12510812/painting-workshop-instagram-post-template-editable-textView licenseSwiss clock (c. 1877) print in high resolution by Henry T. Williams.https://www.rawpixel.com/image/8648526/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseSummer, vintage painting by Thomas Wilmer Dewing. Digitally enhanced by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9830103/png-1890-art-artworkView licenseSwiss clock (c. 1877) print in high resolution by Henry T. Williams.https://www.rawpixel.com/image/8648524/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseAncient art exhibition poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11759965/ancient-art-exhibition-poster-template-editable-text-and-designView licenseCanary bird cage (c. 1877) print in high resolution by Henry T. Williams.https://www.rawpixel.com/image/8648523/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licensePositive quote Instagram story templatehttps://www.rawpixel.com/image/13823838/positive-quote-instagram-story-templateView licenseNew elegant tools for carving and fret work! (1877) print in high resolution by Henry T. Williams.https://www.rawpixel.com/image/8648522/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseHappiness & decision mobile wallpaper templatehttps://www.rawpixel.com/image/14788573/happiness-decision-mobile-wallpaper-templateView licenseDecorative ornamental leaf with cupid, illustration by Henry T. Williams psd. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/10149296/psd-art-pattern-leafView licenseIslamic new year Facebook post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14748181/islamic-new-year-facebook-post-templateView licenseDecorative ornamental leaf with cupid, illustration by Henry T. Williams. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/10149271/image-art-pattern-leafView licenseFresh beginning mobile wallpaper templatehttps://www.rawpixel.com/image/14788508/fresh-beginning-mobile-wallpaper-templateView licenseCupid with bow & arrow, illustration by Henry T. Williams. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/10149283/image-arrow-art-patternsView licenseAncient art exhibition post template, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/9641724/ancient-art-exhibition-post-template-editable-social-media-designView licenseDecorative ornamental leaf with cupid, illustration by Henry T. Williams. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/10149280/image-face-plant-artView license