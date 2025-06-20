rawpixel
Franz Marc's Blue Horse I (Blaues Pferd I) (1911) famous painting. Original from Wikimedia Commons.
franz marcder blaue reitermarcpublic domain franz marcexpressionism public domainpublic domainartcc0
Lizards (1912) print in high resolution by Franz Marc.
https://www.rawpixel.com/image/8231849/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Genesis II (Schopfungsgeschichte II) (1914) print in high resolution by Franz Marc.
https://www.rawpixel.com/image/8229067/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Reconciliation (Versoehnung) (1912) print in high resolution by Franz Marc.
https://www.rawpixel.com/image/8230378/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Sleeping Shepherdess (Schlafende Hirtin) (1912) print in high resolution by Franz Marc.
https://www.rawpixel.com/image/8230541/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Franz Marc's Red Deer II (1912) famous painting. Original from Wikimedia Commons. Digitally enhanced by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/3984401/illustration-image-art-vintageFree Image from public domain license
Two Mythical Animals (Zwei Fabeltiere) (1914) print in high resolution by Franz Marc.
https://www.rawpixel.com/image/8231845/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Franz Marc's Animals in a Landscape (1914) famous painting. Original from Wikimedia Commons. Digitally enhanced by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/3984304/illustration-image-art-vintageFree Image from public domain license
Franz Marc's Blue Horse I (1911) famous painting. Original from Wikimedia Commons. Digitally enhanced by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/3984044/illustration-image-art-blue-vintageFree Image from public domain license
Birth of the wolves
https://www.rawpixel.com/image/7667079/birth-the-wolvesFree Image from public domain license
Marc - Mandrill 1290104
https://www.rawpixel.com/image/7667075/marc-mandrill-1290104Free Image from public domain license
Caliban - figurine for "The Tempest" by William Shakespeare (1914) painting in high resolution by Franz Marc.
https://www.rawpixel.com/image/7726816/image-art-public-domain-franz-marcFree Image from public domain license
Deer in the snow II
https://www.rawpixel.com/image/7666390/deer-the-snowFree Image from public domain license
In the rain
https://www.rawpixel.com/image/7666386/the-rainFree Image from public domain license
Animal fates (the trees showed their rings, the animals their veins) (1913) painting in high resolution by Franz Marc.
https://www.rawpixel.com/image/7726793/image-art-public-domain-franz-marcFree Image from public domain license
Landscape with Animals (1913) painting in high resolution by Franz Marc.
https://www.rawpixel.com/image/7726808/image-art-public-domain-franz-marcFree Image from public domain license
Bison in winter (red bison) (1913) painting in high resolution by Franz Marc.
https://www.rawpixel.com/image/7726804/image-art-public-domain-franz-marcFree Image from public domain license
Two cats, blue and yellow (1912) painting in high resolution by Franz Marc.
https://www.rawpixel.com/image/7726815/image-art-public-domain-franz-marcFree Image from public domain license
Original public domain image from Los Angeles County Museum of Art
https://www.rawpixel.com/image/7722310/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Tiger
https://www.rawpixel.com/image/7666459/tigerFree Image from public domain license
Birds
https://www.rawpixel.com/image/7666391/birdsFree Image from public domain license