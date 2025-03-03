Edit ImageCrop8SaveSaveEdit Image1900sfashion drawingfashionartpublic domaindrawingwomensketchProjet de robe, été 1924, Butterfly. Anonyme, gouache et encre. Paris, musée Carnavalet.Original public domain image from Paris MuséesMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 501 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2590 x 6205 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarWoman in sunhat, vintage fashion editable illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9349955/woman-sunhat-vintage-fashion-editable-illustration-remixed-rawpixelView licenseProjet de robe, février 1924 : la sirène. Gouache et encre. Paris, musée Carnavalet.https://www.rawpixel.com/image/7727080/image-art-public-domain-womanFree Image from public domain licenseWoman holding microphone, editable singer, entertainment. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9365809/woman-holding-microphone-editable-singer-entertainment-remixed-rawpixelView licenseProjet de robe, été, l'accroche-coeur (1924). Original public domain image from The Carnavalet Museum. Digitally enhanced by…https://www.rawpixel.com/image/8314318/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563646/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseProjet de robe, février: la sirène. (1924). Original public domain image from The Carnavalet Museum. Digitally enhanced by…https://www.rawpixel.com/image/8314364/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563645/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseVintage woman dress in blue psd. Remastered by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8461534/psd-art-vintage-blueView licenseAesthetic ballerina & butterfly, editable vintage collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9347474/png-aesthetic-beautiful-blueView licenseVintage woman dress in blue illustration isolated on white, vector. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/16706774/vector-person-art-vintageView licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12520241/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licensePng vintage woman dress in blue, transparent background. Remastered by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8461533/png-sticker-artView licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12560684/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseVintage woman dress in blue. Remastered by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8461535/image-art-vintage-blueView licenseAesthetic ballerina & butterfly, editable vintage collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9346356/png-aesthetic-beautiful-beigeView licenseAbel Truchet (1857-1918). "Quadrille". Gravure. Paris, musée Carnavalet.https://www.rawpixel.com/image/7727073/image-art-public-domain-creative-commonsFree Image from public domain licensePink gold frame background, editable vintage woman art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11513491/pink-gold-frame-background-editable-vintage-woman-art-deco-designView licenseWoman with a Butterfly at a Pond with Two Swans (1894) by Jan Toorop. Original public domain image from the Rijksmuseumhttps://www.rawpixel.com/image/7727243/public-domain-image-from-the-rijksmuseumFree Image from public domain licenseVintage woman pink frame, editable art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11710217/vintage-woman-pink-frame-editable-art-deco-designView licenseWoman in Muslin Dress (Femme en robe de mousseline) (1917) by Pierre-Auguste Renoir. Original from Barnes Foundation.…https://www.rawpixel.com/image/895109/artwork-pierre-auguste-renoirFree Image from public domain licensePink gold frame background, editable vintage woman art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11710230/pink-gold-frame-background-editable-vintage-woman-art-deco-designView licenseVintage woman dress in pink, isolated vector element. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/16685094/vintage-woman-dress-pink-isolated-vector-element-remixed-rawpixelView licenseVintage woman yellow frame background, editable art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11708032/vintage-woman-yellow-frame-background-editable-art-deco-designView licenseSem (1863-1934). "Album White Bottoms by Sem (pl 31)". Lithographie en couleur. Paris, musée Carnavalet.https://www.rawpixel.com/image/7727139/image-art-public-domain-colorFree Image from public domain licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563649/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licenseVintage woman dress in pink psd. Remastered by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8461537/psd-art-vintage-pinkView licenseVictorian woman, vintage illustration by George Barbier. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12560688/victorian-woman-vintage-illustration-george-barbier-remixed-rawpixelView licensePng vintage woman dress in pink, transparent background. Remastered by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8461536/png-sticker-artView licenseVintage woman yellow desktop wallpaper, editable art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11708147/vintage-woman-yellow-desktop-wallpaper-editable-art-deco-designView licenseGallerie des Modes et Costumes Français, nr...., kopie naar G.37: Femme en Robe à la Polonnois (...) (1785) by anonymous…https://www.rawpixel.com/image/13771588/image-paper-cartoon-personFree Image from public domain licensePink gold frame desktop wallpaper, editable vintage woman art deco designhttps://www.rawpixel.com/image/11710247/pink-gold-frame-desktop-wallpaper-editable-vintage-woman-art-deco-designView licenseO, Caruso! (1911) print in high resolution by Moriz Jung.https://www.rawpixel.com/image/7727009/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseEditable cute minimalist character design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15599050/editable-cute-minimalist-character-design-element-setView licenseFemmes Modernes, 1926 : Liggende vrouw op een bank (c. 1926) by S Chompréhttps://www.rawpixel.com/image/13732029/femmes-modernes-1926-liggende-vrouw-een-bank-c-1926-chompreFree Image from public domain licenseEditable sketch book mockup designhttps://www.rawpixel.com/image/11175882/editable-sketch-book-mockup-designView licenseStained glass window for the facade of the Fouquet boutique by Alphonse Maria Mucha (1869–1939).https://www.rawpixel.com/image/7727241/image-watercolor-art-public-domainFree Image from public domain licenseVintage woman holding money, finance collage remix editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9600792/vintage-woman-holding-money-finance-collage-remix-editable-designView licenseSchönbrunn on Sunday (Schönbrunn: am Sonntag) (1912) print in high resolution by Moriz Jung.https://www.rawpixel.com/image/7726775/image-art-vintage-treesFree Image from public domain licenseVintage woman holding rose, Valentine's Day collage remix editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9609871/vintage-woman-holding-rose-valentines-day-collage-remix-editable-designView licenseVintage woman dress in pink. Remastered by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8461538/image-art-vintage-pinkView license