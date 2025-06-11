Edit ImageCrop105SaveSaveEdit Imagemanetedouard manetflower paintingimpressionism public domainmanet flowermanet paintingspaintingpublic domain oil painting flowersEdouard Manet's Vase of White Lilacs and Roses (1883) famous painting.Original public domain image from Dallas Museum of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGTIFFLow Resolution 1000 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 6077 x 7289 px | 300 dpiHigh Resolution (HD) 6077 x 7289 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarEscape the everyday Facebook post template, editable social media adhttps://www.rawpixel.com/image/9242695/escape-the-everyday-facebook-post-template-editable-social-mediaView licenseEdouard Manet's Vase of White Lilacs and Roses (1883) famous painting. 