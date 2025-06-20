rawpixel
Edit ImageCrop
"Shah Jahan Watching an Elephant Fight", Folio from a Padshahnama. Original public domain image from The MET Museum
Save
Edit Image
india artislamic artindiaoil paintings indiaindia elephantred fortindia 1800india portrait
Craft beer label template, editable design
Craft beer label template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/14488227/craft-beer-label-template-editable-designView license
Buffaloes in Combat attributed to Miskin
Buffaloes in Combat attributed to Miskin
https://www.rawpixel.com/image/9087626/buffaloes-combat-attributed-miskinFree Image from public domain license
Islam 101 poster template
Islam 101 poster template
https://www.rawpixel.com/image/13273456/islam-101-poster-templateView license
Interior of a Courtyard with Figures, early 17th century
Interior of a Courtyard with Figures, early 17th century
https://www.rawpixel.com/image/9185304/image-india-illuminated-manuscripts-1908Free Image from public domain license
Woman in a white shawl, vintage illustration by Zolo Palugyay. Digitally enhanced by rawpixel.
Woman in a white shawl, vintage illustration by Zolo Palugyay. Digitally enhanced by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9829993/png-adult-art-artworkView license
"Emperor Babur Receiving a Visitor", Folio from a Baburnama (The Book of Babur), ca. 1590
"Emperor Babur Receiving a Visitor", Folio from a Baburnama (The Book of Babur), ca. 1590
https://www.rawpixel.com/image/9330361/photo-image-paper-hand-artFree Image from public domain license
Eid Mubarak poster template
Eid Mubarak poster template
https://www.rawpixel.com/image/13273502/eid-mubarak-poster-templateView license
"The Seven Sleepers of Ephesus", Folio from a Falnama (Book of Omens). Original public domain image from The MET Museum
"The Seven Sleepers of Ephesus", Folio from a Falnama (Book of Omens). Original public domain image from The MET Museum
https://www.rawpixel.com/image/7727183/public-domain-image-from-the-metFree Image from public domain license
Napoleon illustration editable design, community remix
Napoleon illustration editable design, community remix
https://www.rawpixel.com/image/14858368/napoleon-illustration-editable-design-community-remixView license
"Rama Receives Sugriva and Jambavat, the Monkey and Bear Kings", Folio from a Ramayana, attributed to India (ca. 1605)
"Rama Receives Sugriva and Jambavat, the Monkey and Bear Kings", Folio from a Ramayana, attributed to India (ca. 1605)
https://www.rawpixel.com/image/9185625/image-rama-ramayana-mughalFree Image from public domain license
Young & wild quote mobile wallpaper template, aesthetic editable design and text
Young & wild quote mobile wallpaper template, aesthetic editable design and text
https://www.rawpixel.com/image/14815587/image-rose-person-artView license
"A Night-time Gathering", Folio from the Davis Album. Original public domain image from The MET. Digitally enhanced by…
"A Night-time Gathering", Folio from the Davis Album. Original public domain image from The MET. Digitally enhanced by…
https://www.rawpixel.com/image/16278005/image-paper-books-personFree Image from public domain license
Everyday inspiration article Instagram story template, editable text
Everyday inspiration article Instagram story template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11888121/everyday-inspiration-article-instagram-story-template-editable-textView license
"Prince Feasting on a Balcony", Folio from the Davis Album, late 17th–early 18th century
"Prince Feasting on a Balcony", Folio from the Davis Album, late 17th–early 18th century
https://www.rawpixel.com/image/9185298/image-1915-1600-1800-albumsFree Image from public domain license
Hijab poster template
Hijab poster template
https://www.rawpixel.com/image/13273668/hijab-poster-templateView license
Bhil Couple Hunting Deer at Night", Folio from the Davis Album
Bhil Couple Hunting Deer at Night", Folio from the Davis Album
https://www.rawpixel.com/image/9612773/image-arrow-paper-shadowFree Image from public domain license
Art workshop Instagram post template, editable text
Art workshop Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11957076/art-workshop-instagram-post-template-editable-textView license
Khusrau Parviz before his Father Hurmuzd (?)", Folio from a Shahnama (Book of Kings), Abu'l Qasim Firdausi (author)
Khusrau Parviz before his Father Hurmuzd (?)", Folio from a Shahnama (Book of Kings), Abu'l Qasim Firdausi (author)
https://www.rawpixel.com/image/9613489/image-persian-tile-india-abu-qasim-firdausiFree Image from public domain license
Astronomy in Islam Instagram post template, editable text
Astronomy in Islam Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11796265/astronomy-islam-instagram-post-template-editable-textView license
"A Night-time Gathering", Folio from the Davis Album, painting by Muhammad Zaman (Iranian, active 1649–1700)
"A Night-time Gathering", Folio from the Davis Album, painting by Muhammad Zaman (Iranian, active 1649–1700)
https://www.rawpixel.com/image/9185252/image-mughal-iran-eclecticFree Image from public domain license
Islam 101 poster template
Islam 101 poster template
https://www.rawpixel.com/image/13273642/islam-101-poster-templateView license
Princess Entertaining a Visitor on the Balcony", Folio from the Davis Album
Princess Entertaining a Visitor on the Balcony", Folio from the Davis Album
https://www.rawpixel.com/image/9613082/image-paper-person-artFree Image from public domain license
Islam 101 Facebook story template
Islam 101 Facebook story template
https://www.rawpixel.com/image/14496290/islam-101-facebook-story-templateView license
Shah Jahan on a Terrace, Holding a Pendant Set With His Portrait", Folio from the Shah Jahan Album
Shah Jahan on a Terrace, Holding a Pendant Set With His Portrait", Folio from the Shah Jahan Album
https://www.rawpixel.com/image/9612876/image-paper-person-artFree Image from public domain license
Islam 101 Instagram post template
Islam 101 Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14496309/islam-101-instagram-post-templateView license
Khizr Comes to the Ascetic's Cell", Folio from a Khamsa (Quintet) of Amir Khusrau Dihlavi, Amir Khusrau Dihlavi (Author)
Khizr Comes to the Ascetic's Cell", Folio from a Khamsa (Quintet) of Amir Khusrau Dihlavi, Amir Khusrau Dihlavi (Author)
https://www.rawpixel.com/image/9613254/image-iranian-1298-1302Free Image from public domain license
Ramadan bliss Instagram post template, editable text
Ramadan bliss Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11796252/ramadan-bliss-instagram-post-template-editable-textView license
Suhrab Slain by Rustam", Folio from a Shahnama (Book of Kings) of Firdausi, Abu'l Qasim Firdausi (author)
Suhrab Slain by Rustam", Folio from a Shahnama (Book of Kings) of Firdausi, Abu'l Qasim Firdausi (author)
https://www.rawpixel.com/image/9613113/image-abu-qasim-firdausi-1985-armFree Image from public domain license
Islam 101 blog banner template
Islam 101 blog banner template
https://www.rawpixel.com/image/14496319/islam-101-blog-banner-templateView license
Folio from a Qur'an Manuscript
Folio from a Qur'an Manuscript
https://www.rawpixel.com/image/9613502/folio-from-quran-manuscriptFree Image from public domain license
Van Gogh's editable The Bedroom, vintage illustration. Original from the Yale University Art Gallery. Remastered by rawpixel.
Van Gogh's editable The Bedroom, vintage illustration. Original from the Yale University Art Gallery. Remastered by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12629035/image-1800s-adult-coloring-antiqueView license
Women Bathing by Moonlight", Folio from the Davis Album
Women Bathing by Moonlight", Folio from the Davis Album
https://www.rawpixel.com/image/9612785/image-paper-person-artFree Image from public domain license
Van Gogh's editable The Bedroom, vintage illustration. Original from the Yale University Art Gallery. Remastered by rawpixel.
Van Gogh's editable The Bedroom, vintage illustration. Original from the Yale University Art Gallery. Remastered by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/8910058/png-1800s-adult-coloring-antiqueView license
"Portrait of a Persian Lady", Folio from the Davis Album, dated 1149 AH/1736–37 CE
"Portrait of a Persian Lady", Folio from the Davis Album, dated 1149 AH/1736–37 CE
https://www.rawpixel.com/image/9330399/photo-image-background-face-paperFree Image from public domain license
Art studio exhibition poster template, editable design
Art studio exhibition poster template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/14731441/art-studio-exhibition-poster-template-editable-designView license
Portrait of the Elephant 'Alam Guman attributed to Bichitr
Portrait of the Elephant 'Alam Guman attributed to Bichitr
https://www.rawpixel.com/image/9087629/portrait-the-elephant-alam-guman-attributed-bichitrFree Image from public domain license
Indian culture Instagram post template
Indian culture Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14602525/indian-culture-instagram-post-templateView license
Prince Killing a Lion", Folio from the Davis Album
Prince Killing a Lion", Folio from the Davis Album
https://www.rawpixel.com/image/9581729/image-background-paper-flowersFree Image from public domain license
Blessed Eid poster template
Blessed Eid poster template
https://www.rawpixel.com/image/14064649/blessed-eid-poster-templateView license
The Emperor Aurangzeb Carried on a Palanquin
The Emperor Aurangzeb Carried on a Palanquin
https://www.rawpixel.com/image/9612772/the-emperor-aurangzeb-carried-palanquinFree Image from public domain license