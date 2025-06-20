rawpixel
Edit ImageCrop
Original public domain image from Los Angeles County Museum of Art
Save
Edit Image
indianoil paintingindian paintingsindian manindian paintings public domainanimal indianpainting cc0man painting
Calf, vintage animal painting by Cyprián Majerník. Digitally enhanced by rawpixel.
Calf, vintage animal painting by Cyprián Majerník. Digitally enhanced by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9830686/png-agriculture-animal-artView license
Original public domain image from Library of Congress
Original public domain image from Library of Congress
https://www.rawpixel.com/image/7727660/public-domain-image-from-the-library-congressFree Image from public domain license
Calf, vintage animal painting by Cyprián Majerník. Digitally enhanced by rawpixel.
Calf, vintage animal painting by Cyprián Majerník. Digitally enhanced by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12630155/image-agriculture-animal-artView license
A Bacchanal by Sebastiano Ricci
A Bacchanal by Sebastiano Ricci
https://www.rawpixel.com/image/11932040/bacchanal-sebastiano-ricciFree Image from public domain license
Calf, vintage animal painting by Cyprián Majerník. Digitally enhanced by rawpixel.
Calf, vintage animal painting by Cyprián Majerník. Digitally enhanced by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9830666/png-1932-agriculture-animalView license
Original public domain image from Los Angeles County Museum of Art
Original public domain image from Los Angeles County Museum of Art
https://www.rawpixel.com/image/7727119/35mm-originalFree Image from public domain license
September 2025 calendar mobile wallpaper template
September 2025 calendar mobile wallpaper template
https://www.rawpixel.com/image/14776346/september-2025-calendar-mobile-wallpaper-templateView license
Venus and Mercury Instructing Cupid by François Boucher
Venus and Mercury Instructing Cupid by François Boucher
https://www.rawpixel.com/image/11933006/image-frame-person-artFree Image from public domain license
Horse riding academy flyer template, editable ad
Horse riding academy flyer template, editable ad
https://www.rawpixel.com/image/9240816/horse-riding-academy-flyer-template-editableView license
Cupid Wounding Psyche by François Boucher
Cupid Wounding Psyche by François Boucher
https://www.rawpixel.com/image/11932992/cupid-wounding-psyche-francois-boucherFree Image from public domain license
Horse riding academy poster template, customizable design & text
Horse riding academy poster template, customizable design & text
https://www.rawpixel.com/image/9240839/horse-riding-academy-poster-template-customizable-design-textView license
Satan and Death with Sin Intervening by John Henry Fuseli
Satan and Death with Sin Intervening by John Henry Fuseli
https://www.rawpixel.com/image/11932583/image-face-person-artFree Image from public domain license
Museum Instagram post template, editable design and text
Museum Instagram post template, editable design and text
https://www.rawpixel.com/image/9502518/horse-club-instagram-post-template-editable-textView license
Christ in Limbo by Alonso Cano
Christ in Limbo by Alonso Cano
https://www.rawpixel.com/image/11933068/christ-limbo-alonso-canoFree Image from public domain license
Best man Instagram post template
Best man Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14562162/best-man-instagram-post-templateView license
Original public domain image from Los Angeles County Museum of Art
Original public domain image from Los Angeles County Museum of Art
https://www.rawpixel.com/image/7722303/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Horse riding academy Twitter ad template, editable text & design
Horse riding academy Twitter ad template, editable text & design
https://www.rawpixel.com/image/9240898/horse-riding-academy-twitter-template-editable-text-designView license
Saint Agnes Protected by an Angel by Alessandro Turchi
Saint Agnes Protected by an Angel by Alessandro Turchi
https://www.rawpixel.com/image/12037793/image-face-person-artFree Image from public domain license
Horse riding academy email header template, editable text & design
Horse riding academy email header template, editable text & design
https://www.rawpixel.com/image/9240877/horse-riding-academy-email-header-template-editable-text-designView license
West Indian Man of Color, Directing Two Carib Women with a Child
West Indian Man of Color, Directing Two Carib Women with a Child
https://www.rawpixel.com/image/9206566/image-vintage-trees-womenFree Image from public domain license
Museum poster template, editable text and design
Museum poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/11794814/museum-poster-template-editable-text-and-designView license
Man with Red Drapery after 1900 by John Singer Sargent.
Man with Red Drapery after 1900 by John Singer Sargent.
https://www.rawpixel.com/image/7726862/image-art-public-domain-peopleFree Image from public domain license
Men's fashion Facebook post template
Men's fashion Facebook post template
https://www.rawpixel.com/image/12779320/mens-fashion-facebook-post-templateView license
Allegory of Time (1896) painting in high resolution by Luc-Olivier Merson.
Allegory of Time (1896) painting in high resolution by Luc-Olivier Merson.
https://www.rawpixel.com/image/7727076/image-art-tree-public-domainFree Image from public domain license
Indian wedding poster template, editable text and design
Indian wedding poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12378691/indian-wedding-poster-template-editable-text-and-designView license
Venus Disarming Cupid by Alessandro Allori
Venus Disarming Cupid by Alessandro Allori
https://www.rawpixel.com/image/11923551/venus-disarming-cupid-alessandro-alloriFree Image from public domain license
New arrival Instagram post template
New arrival Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/12779151/new-arrival-instagram-post-templateView license
Italian Model after 1900 by John Singer Sargent.
Italian Model after 1900 by John Singer Sargent.
https://www.rawpixel.com/image/7726984/image-watercolor-art-public-domainFree Image from public domain license
Men's collection poster template
Men's collection poster template
https://www.rawpixel.com/image/13047551/mens-collection-poster-templateView license
Venus Ordering Arms from Vulcan for Aeneas by Jean Restout
Venus Ordering Arms from Vulcan for Aeneas by Jean Restout
https://www.rawpixel.com/image/11932044/image-dog-face-personFree Image from public domain license
Portrait of a Man by Jan van Ravesteyn. Digitally enhanced by rawpixel.
Portrait of a Man by Jan van Ravesteyn. Digitally enhanced by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9832576/portrait-man-jan-van-ravesteyn-digitally-enhanced-rawpixelView license
Sébastien Cornu (1804-1870). "Apollon, Diane et les Niobides". Paris, musée Carnavalet.
Sébastien Cornu (1804-1870). "Apollon, Diane et les Niobides". Paris, musée Carnavalet.
https://www.rawpixel.com/image/7726084/image-art-public-domain-paintingsFree Image from public domain license
Portrait of a Man by Jan van Ravesteyn. Digitally enhanced by rawpixel.
Portrait of a Man by Jan van Ravesteyn. Digitally enhanced by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9832604/portrait-man-jan-van-ravesteyn-digitally-enhanced-rawpixelView license
Sébastien Cornu (1804-1870). "Les Dieux de l'Olympe". Paris, musée Carnavalet.
Sébastien Cornu (1804-1870). "Les Dieux de l'Olympe". Paris, musée Carnavalet.
https://www.rawpixel.com/image/7726083/image-art-public-domain-paintingsFree Image from public domain license
3D Indian holi festival, happy man editable remix
3D Indian holi festival, happy man editable remix
https://www.rawpixel.com/image/12394683/indian-holi-festival-happy-man-editable-remixView license
Pygmalion and Galatea (ca. 1890) painting by Jean–Léon Gérôme.
Pygmalion and Galatea (ca. 1890) painting by Jean–Léon Gérôme.
https://www.rawpixel.com/image/7727313/image-art-public-domain-paintingsFree Image from public domain license
Cat shelter poster template and design
Cat shelter poster template and design
https://www.rawpixel.com/image/12702446/cat-shelter-poster-template-and-designView license
Les Confidences Pastorales by François Boucher
Les Confidences Pastorales by François Boucher
https://www.rawpixel.com/image/11932844/les-confidences-pastorales-francois-boucherFree Image from public domain license
Men's apparel Facebook story template
Men's apparel Facebook story template
https://www.rawpixel.com/image/13103969/mens-apparel-facebook-story-templateView license
Overland Monthly: December (1895) poster by Lafayette Maynard Dixon. Original public domain image from The MET Museum.…
Overland Monthly: December (1895) poster by Lafayette Maynard Dixon. Original public domain image from The MET Museum.…
https://www.rawpixel.com/image/8639209/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license