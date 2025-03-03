rawpixel
Huernia namaquensis Pillans. (Namaqua carrion-flower) (1777–1786) painting in high resolution by Robert Jacob Gordon.
Cactus illustration border, editable background design
Orbea verrucosa (Masson) L.C. Leach.(SHirsute stapelia) (1777–1786) painting in high resolution by Robert Jacob Gordon.
Cacti pattern illustration, editable botanical design
Hoodia gordonii (Bushman’s hat) (1777–1786) painting in high resolution by Robert Jacob Gordon.
Cactus illustration border, editable background design
Mesembryanthemum testiculare (1777–1786) painting in high resolution by Robert Jacob Gordon.
Cactus illustration border frame, editable background design
Crassula pyramidalis Thunb. (Pagoda mini jade) and a Dictyophorus spumans (Koppie foam grasshopper) (1777–1786) painting in…
Cactus illustration border, editable background design
Hedgehog Cactus (Coryphantha arizonica) (1933) by Mary Vaux Walcott. Original from The Smithsonian. Digitally enhanced by…
Cactus illustration border frame, editable background design
Walkingstick Cholla (Opuntia imbricata) (1934) by Mary Vaux Walcott. Original from The Smithsonian. Digitally enhanced by…
Cactus illustration border frame, editable background design
Cylindropuntia whipplei (1938) by Mary Vaux Walcott. Original from The Smithsonian. Digitally enhanced by rawpixel.
Cactus illustration border, editable background design
Cucumber Cactus (1939) by Mary Vaux Walcott. Original from The Smithsonian. Digitally enhanced by rawpixel.
Cactus illustration border frame, editable botanical design
Cyranthus obliquus (L.f.) Aiton (Knysna lily) (1777–1786) painting in high resolution by Robert Jacob Gordon.
Cactus illustration border, editable background design
Cyrtanthus elatus (Jacq.) Traub (Flowering valotta; Fire lily; George lily) (1777–1786) painting in high resolution by…
Vintage cactus border frame, editable botanical design
Turkeyhead Cactus (Echinocerus perbellus) (1930) by Mary Vaux Walcott. Original from The Smithsonian. Digitally enhanced by…
Cactus illustration border, editable background design
Boophone haemanthoides F.M. Leighton (Hottentots poison-bulb, or giftbol) (1777–1786) painting in high resolution by Robert…
Cactus illustration border, editable background design
Cinnamomum; Georg Dionysius Ehret (German, 1708 - 1770)
Cactus illustration, editable background design
Green Strawberry Cactus (Echinocereus viridiflorus) (1925) by Mary Vaux Walcott. Original from The Smithsonian. Digitally…
Aesthetic cactus garden background
Sempervivum Canariense Image from Histoire des Plantes Grasses (1799) by Pierre-Joseph Redouté. Original from Biodiversity…
Cactus pattern illustration, editable botanical design
Dandelion (1755) painting in high resolution by Barbara Regina Dietzsch. Original from Getty Museum. Digitally enhanced by…
Cacti pattern illustration, editable botanical design
Crassula Spathulata (Uguwe) from Histoire des Plantes Grasses (1799) by Pierre-Joseph Redouté. Original from Biodiversity…
Aesthetic cactus garden background
Crassula Orbicularis Image from Histoire des Plantes Grasses (1799) by Pierre-Joseph Redouté. Original from Biodiversity…
Cactus pattern iPhone wallpaper, editable design
Tetragonia Expansa (New Zealand Spinach) from Histoire des Plantes Grasses (1799) by Pierre-Joseph Redouté. Original from…
Vintage cactus border frame, editable botanical design
Crassula Perfoliata (Sickle–Leaf Red Crassula) from Histoire des Plantes Grasses (1799) by Pierre-Joseph Redouté. Original…
