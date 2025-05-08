Edit ImageCrop5SaveSaveEdit Imagelayoutgarden drawingsartpublic domainmapsdrawingsgardenartworksFrank Thompson Hilltop Estate (ca. 1936) by Gilbert Sackerman and George Stonehill.Original public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 937 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3123 x 4001 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarFlower bush illustration element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15003341/flower-bush-illustration-element-set-editable-designView licenseWashington Park (ca. 1936) by Meyer Goldbaum.https://www.rawpixel.com/image/7727860/image-art-public-domain-mapFree Image from public domain licenseOdilon Redon's flower border background, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8958672/odilon-redons-flower-border-background-remixed-rawpixelView licenseI. Tiebout Estate (ca. 1936) by Meyer Goldbaum.https://www.rawpixel.com/image/7727399/image-art-public-domain-mapFree Image from public domain licenseFlower bush illustration element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15003463/flower-bush-illustration-element-set-editable-designView licenseJ. G. Bennett Estate (ca. 1936) by Virginia Richards and William Merklin.https://www.rawpixel.com/image/7727398/image-art-public-domain-mapFree Image from public domain licenseFlower border beige background, Odilon Redon-inspired vintage floral illustration, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8925677/png-art-artwork-backgroundView licenseElgin Botanical Gardens (ca. 1936) by Tabea Hosier.https://www.rawpixel.com/image/7727480/image-flowers-art-public-domainFree Image from public domain licenseCreative doodle, creativity & idea element editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11747915/creative-doodle-creativity-idea-element-editable-designView licenseI. Beekman Estate (ca. 1936) by Gilbert Sackerman.https://www.rawpixel.com/image/8231700/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseOnline home decor Instagram post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14727249/online-home-decor-instagram-post-template-editable-designView licenseLispenard's Estate and Gardens (ca. 1936) by George Stonehill.https://www.rawpixel.com/image/8231314/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseDigital Marketing illustration, simple element editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11544619/digital-marketing-illustration-simple-element-editable-designView licenseProject for the House and Gardens of Mlle. Guimard (ca. 1768–1770) by Jean Testard & Charles-Philippe Campion de Tersan.https://www.rawpixel.com/image/8232485/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseFloral boutique poster template, editable floral designhttps://www.rawpixel.com/image/18422411/floral-boutique-poster-template-editable-floral-designView licenseStuyvesant's Great House (ca. 1936) by George Stonehill.https://www.rawpixel.com/image/8232476/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseEditable travel design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15311382/editable-travel-design-element-setView licenseCoster House (ca. 1936) by Meyer Goldbaum.https://www.rawpixel.com/image/8231822/coster-house-ca-1936-meyer-goldbaumFree Image from public domain licenseDigital Marketing, business & viral design element editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11549782/digital-marketing-business-viral-design-element-editable-designView licensePeter Stuyvesant Garden (ca. 1936) by George Stonehill.https://www.rawpixel.com/image/8232472/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseWoman pinning globe, editable travel collage. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9382543/woman-pinning-globe-editable-travel-collage-remixed-rawpixelView licenseItalian Style Villa (ca. 1936) by Virginia Richards.https://www.rawpixel.com/image/8231703/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licensePoppy flower border background, Summer floral illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9193028/poppy-flower-border-background-summer-floral-illustration-editable-designView licenseRanelagh Gardens (1936) by George Stonehill. Original from The National Gallery of Art. Digitally enhanced by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/3259050/free-illustration-image-vintage-map-watercolor-antiqueFree Image from public domain licenseCreative doodle, cute art editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11551575/creative-doodle-cute-art-editable-designView licensePeter K. Knapp Estate (ca. 1936) by George Stonehill.https://www.rawpixel.com/image/8229728/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseEditable black simple layout text designhttps://www.rawpixel.com/image/12670217/editable-black-simple-layout-text-designView licenseJumel Mansion (ca. 1936) by Virginia Richards.https://www.rawpixel.com/image/8231313/jumel-mansion-ca-1936-virginia-richardsFree Image from public domain licenseEditable Flower garden design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15330584/editable-flower-garden-design-element-setView licenseDutch West India Company (ca. 1936) by Helen Miller.https://www.rawpixel.com/image/8231696/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseFlower blue border background, Odilon Redon-inspired vintage floral illustration, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8955324/png-art-artwork-backgroundView licenseJ. Duane Estate (ca. 1936) by Meyer Goldbaum.https://www.rawpixel.com/image/8231692/duane-estate-ca-1936-meyer-goldbaumFree Image from public domain licenseEditable Flower garden design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15330454/editable-flower-garden-design-element-setView licenseEliza B. Jumel Estate (ca. 1936) by Virginia Richards.https://www.rawpixel.com/image/8231791/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseEditable Rocky flower bed design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15378048/editable-rocky-flower-bed-design-element-setView licenseCheeseborough Estate (ca. 1936) by Helen Miller.https://www.rawpixel.com/image/8231797/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseFlower bush illustration element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15003351/flower-bush-illustration-element-set-editable-designView licenseJ. Dyckman Estate (ca. 1936) by Gilbert Sackerman.https://www.rawpixel.com/image/8231715/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseBush plant backyard garden set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15075181/bush-plant-backyard-garden-set-editable-designView licenseParterre Claremont (ca. 1936) by Helen Miller.https://www.rawpixel.com/image/8229825/parterre-claremont-ca-1936-helen-millerFree Image from public domain license