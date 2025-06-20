Edit ImageCrop7SaveSaveEdit Imagepublic domain patternpatternartwatercolourpublic domaindrawingspaintingartworksDetail of Sofa (ca.1936) by Paul Ward.Original public domain image from National Gallery of ArtMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 926 pxHigh Resolution (HD) 4096 x 3162 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarF Champenois background, Alphonse Mucha's famous artwork, remixed by rawpixel, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8686249/png-aesthetic-alfons-maria-much-alphonse-marie-muchaView licenseLeather Seat in Confessional (1935–1942) by Randolph F. Miller.https://www.rawpixel.com/image/7727684/image-art-public-domain-patternFree Image from public domain licensePainting workshop poster template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/10118364/painting-workshop-poster-template-editable-text-designView licenseCoat of Arms (ca.1936) by William Roberts.https://www.rawpixel.com/image/7727690/image-flowers-art-floral-patternFree Image from public domain licenseAlphonse Mucha's sticker, F Champenois Daydream, famous artwork, remixed by rawpixel, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8668848/png-aesthetic-alfons-maria-much-alphonse-marie-muchaView licenseChest Design (1935–1942) by Etna Wiswall.https://www.rawpixel.com/image/7727584/image-flowers-art-floral-patternFree Image from public domain licenseAlphonse Mucha's sticker, F Champenois Daydream, famous artwork, remixed by rawpixel, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8668876/png-aesthetic-alfons-maria-much-alphonse-marie-muchaView licenseHandwoven Coverlet (1936) by Howard H. Sherman.https://www.rawpixel.com/image/7727583/image-flowers-art-floral-patternFree Image from public domain licenseRose background, editable pink watercolor texture, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8694104/rose-background-editable-pink-watercolor-texture-remixed-rawpixelView licenseChest Design (1935–1942) by Chester Faris.https://www.rawpixel.com/image/7727581/image-flowers-art-floral-patternFree Image from public domain licenseArtistic process Facebook post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14403043/artistic-process-facebook-post-templateView licenseCentennial Textile, Flag (1935–1942) by H. Langden Brown.https://www.rawpixel.com/image/7727890/image-art-public-domain-paintingFree Image from public domain licenseEditable Watercolor tree illustration design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15188574/editable-watercolor-tree-illustration-design-element-setView licenseCorner of Pearl and John Streets (1935–1942) by American 20th century.https://www.rawpixel.com/image/7727572/image-art-public-domain-paintingFree Image from public domain licenseAbstract art Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12467946/abstract-art-instagram-post-template-editable-textView licenseCornice (ca.1936) by Al Curry.https://www.rawpixel.com/image/7727696/image-art-public-domain-paintingFree Image from public domain licenseArt workshop poster template vector in block print themehttps://www.rawpixel.com/image/8054372/art-workshop-poster-template-vector-block-print-themeView licenseCrazy Quilt (ca.1938) by Charlotte Winter.https://www.rawpixel.com/image/7727673/image-art-public-domain-paintingFree Image from public domain licenseWatercolor tropical fruit set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15131304/watercolor-tropical-fruit-set-editable-design-elementView licenseIron Fence - Sea Horse Design (ca.1936) by Carl Hobby.https://www.rawpixel.com/image/7727697/image-art-public-domain-paintingFree Image from public domain licenseCanvas frame mockup, editable product designhttps://www.rawpixel.com/image/14436683/canvas-frame-mockup-editable-product-designView licenseDecorated Wall (ca.1938) by Martin Partyka.https://www.rawpixel.com/image/7727683/image-flowers-art-public-domainFree Image from public domain licenseEditable watercolour skull design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15256105/editable-watercolour-skull-design-element-setView licenseHooked Rug (ca.1936) by Ruth M. Barnes.https://www.rawpixel.com/image/7727693/image-flowers-art-public-domainFree Image from public domain licenseEditable Pink cactus flower design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15173566/editable-pink-cactus-flower-design-element-setView licenseCrazy Quilt (ca.1938) by Dolores Haupt.https://www.rawpixel.com/image/7727679/image-art-public-domain-paintingFree Image from public domain licenseVan Gogh's Irises border editable background, vintage painting remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/7555458/imageView licenseIron Hinges on Door (ca.1936) by Bertha Semple.https://www.rawpixel.com/image/7727686/image-art-public-domain-paintingFree Image from public domain licenseBird documentary poster template, editable watercolor designhttps://www.rawpixel.com/image/18274228/bird-documentary-poster-template-editable-watercolor-designView licenseHose Holder (ca.1936) by William Fergusson.https://www.rawpixel.com/image/7727473/image-art-public-domain-animalFree Image from public domain licenseVintage flower pattern background, editable aesthetic botanical illustration by Pierre Joseph Redouté. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/8891801/png-aesthetic-background-artView licenseIron Fence (ca.1937) by Albert Eyth.https://www.rawpixel.com/image/7727571/image-art-public-domain-drawingFree Image from public domain licenseVintage botanical pattern background, editable flower illustration by Pierre Joseph Redouté. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/8908931/png-aesthetic-background-artView licenseLady's Costume (ca.1936) by Lillian Causey.https://www.rawpixel.com/image/7729119/image-flowers-art-public-domainFree Image from public domain licenseVintage colorful flower pattern, editable aesthetic botanical illustration by Pierre Joseph Redouté. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/8903253/png-aesthetic-background-artView licenseDecorative Horse's Head (ca.1938) by Albert Ryder.https://www.rawpixel.com/image/7727569/image-art-public-domain-artworksFree Image from public domain licenseAesthetic Spring flower pattern, editable vintage botanical illustration by Pierre Joseph Redouté. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/8892563/png-aesthetic-background-artView licenseKnife and Fork (ca.1936) by Grace Halpin.https://www.rawpixel.com/image/7727636/image-art-public-domain-knifeFree Image from public domain licenseVintage colorful flower pattern, editable aesthetic botanical illustration by Pierre Joseph Redouté. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/8902892/png-aesthetic-background-artView licenseThe Harbor, Monhegan Coast, Maine (1913) painting in high resolution by George Wesley Bellows.https://www.rawpixel.com/image/7726357/image-art-public-domain-paintingsFree Image from public domain license