The horse in motion (ca.1878) photography in high resolution by Eadweard Muybridge.
horsemuybridgehorses public domainthe horse in motionactionmotionhorse imageseadweard muybridge
https://www.rawpixel.com/image/8649401/photo-image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license
