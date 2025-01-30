Edit ImageCrop26SaveSaveEdit Imageafricakenyamountain paintingdigitally enhancedlandscape paintingmountain artworkpublic domain mountain landscape paintinglandscapeMount Kenya, oil painting. Original public domain image by Akseli Gallen-Kallela from Finnish National Gallery. Digitally enhanced by rawpixel.MoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGTIFFLow Resolution 1200 x 928 pxHigh Resolution (HD) 2077 x 1606 px | 300 dpiHigh Resolution (HD) 2077 x 1606 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarLandscape watercolor element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15003017/landscape-watercolor-element-set-editable-designView licenseMount Kenya, oil painting. Original public domain image by Akseli Gallen-Kallela from Finnish National Gallery. 