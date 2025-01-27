rawpixel
Sun on the shore, oil painting. Original public domain image by Juho Mäkelä from Finnish National Gallery.
sun, paintingjuho makelaoil paintings public domain landscapesun rise oil paintingsun risesky paintings public domainpublic domain oil paintingdigital art rising sun
Sun on the shore (1934) oil painting by Juho Mäkelä.
Free Image from public domain license
Autumn landscape, oil painting. Original public domain image by Juho Mäkelä from Finnish National Gallery.
Free Image from public domain license
Sun-wind (1930) oil painting by Juho Mäkelä.
Free Image from public domain license
Barn on farmland, oil painting. Original public domain image by Juho Mäkelä from Finnish National Gallery.
Free Image from public domain license
Barn (1930) oil painting by Juho Mäkelä.
Free Image from public domain license
Sunset at a dock, oil painting. Original public domain image by Juho Mäkelä from Finnish National Gallery.
Free Image from public domain license
Sunset at a dock (1911) oil painting by Juho Mäkelä.
Free Image from public domain license
Landscape of suomenlinna, 1933, by Juho Salminen
Free Image from public domain license
Richmond, thames, 1924, by Alfred William Finch
Free Image from public domain license
Winter landscape, 1890 - 1893, by Hugo Simberg
Free Image from public domain license
Winter road i, 1899, by Hugo Simberg
Free Image from public domain license
Winter landscape (1890 - 1893) by Hugo Simberg. Original public domain image from Finnish National Gallery.
Free Image from public domain license
Richmond, a river landscape, 1924, by Alfred William Finch
Free Image from public domain license
Forest landscape, 1912, Yrjö Ollila
Free Image from public domain license
Seine, 1926, by Alfred William Finch
Free Image from public domain license
Thunderstorm, 1918, by Alfred William Finch
Free Image from public domain license
Lapland mountain birches, 1943, Kullervo Koivisto
Free Image from public domain license
Draining the sap, 1916, Juho Rissanen
Free Image from public domain license
Early spring in the old town, 1942, Kullervo Koivisto
Free Image from public domain license
Reindeer in the night, 1943, Kullervo Koivisto
Free Image from public domain license