Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagehandpersonstickerdesign3dthumbs uplovecollage elementThumbs up hand gesture, 3D illustration psdMorePremium imageInfoPSDJPEGPSD 4000 x 3200 px | 300 dpiLow Resolution 1200 x 960 pxHigh Resolution (HD) 4000 x 3200 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilar3D diverse hand gestures set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8716167/diverse-hand-gestures-set-editable-designView licenseThumbs up hand gesture, 3D illustration psdhttps://www.rawpixel.com/image/8696637/thumbs-hand-gesture-illustration-psdView license3D diverse hand gestures set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8716168/diverse-hand-gestures-set-editable-designView licenseThumbs up hand gesture, 3D illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/8702192/thumbs-hand-gesture-illustrationView licenseMini heart hand sign, 3D gesture illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10166629/mini-heart-hand-sign-gesture-illustration-editable-designView licenseThumbs up hand gesture, 3D illustration psdhttps://www.rawpixel.com/image/8696640/thumbs-hand-gesture-illustration-psdView licenseMini heart hand sign png, 3D gesture illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10166658/mini-heart-hand-sign-png-gesture-illustration-editable-designView licenseThumbs up hand gesture, 3D illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/8702190/thumbs-hand-gesture-illustrationView licenseVintage hand sign, gesture illustration set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11774714/vintage-hand-sign-gesture-illustration-set-editable-designView licenseThumbs up hand gesture, 3D illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/8702195/thumbs-hand-gesture-illustrationView licenseSocial network png element, editable collage remix designhttps://www.rawpixel.com/image/9759360/social-network-png-element-editable-collage-remix-designView licenseBlack thumbs up, hand gesture in 3D designhttps://www.rawpixel.com/image/8702199/black-thumbs-up-hand-gesture-designView licenseVintage hand sign, gesture illustration set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11774592/vintage-hand-sign-gesture-illustration-set-editable-designView licenseThumbs up, hand gesture in 3D design psdhttps://www.rawpixel.com/image/8696635/thumbs-up-hand-gesture-design-psdView licenseSocial media, editable collage remixhttps://www.rawpixel.com/image/9254239/social-media-editable-collage-remixView licenseThumbs up hand gesture, 3D illustration psdhttps://www.rawpixel.com/image/8199313/thumbs-hand-gesture-illustration-psdView licenseInfluencer marketing, editable collage remixhttps://www.rawpixel.com/image/9254233/influencer-marketing-editable-collage-remixView licenseBlack thumbs up, hand gesture in 3D design psdhttps://www.rawpixel.com/image/8696634/black-thumbs-up-hand-gesture-design-psdView licenseInfluencer marketing, editable collage remixhttps://www.rawpixel.com/image/9253931/influencer-marketing-editable-collage-remixView licenseThumbs up hand gesture, 3D illustration psdhttps://www.rawpixel.com/image/8199376/thumbs-hand-gesture-illustration-psdView licenseOnline marketing poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11719387/online-marketing-poster-template-editable-text-and-designView licenseThumbs up hand gesture, 3D illustration psdhttps://www.rawpixel.com/image/8199263/thumbs-hand-gesture-illustration-psdView licenseSocial media png element, editable collage remix designhttps://www.rawpixel.com/image/9759359/social-media-png-element-editable-collage-remix-designView licenseThumbs up hand gesture, 3D illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/8475015/thumbs-hand-gesture-illustrationView licenseNew post poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11719624/new-post-poster-template-editable-text-and-designView licenseThumbs up, hand gesture in 3D designhttps://www.rawpixel.com/image/8702197/thumbs-up-hand-gesture-designView licenseThumbs up slide icon, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12670616/thumbs-slide-icon-editable-designView licenseThumbs up hand gesture, 3D illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/8475017/thumbs-hand-gesture-illustrationView licenseThumbs up slide icon png, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11967626/thumbs-slide-icon-png-editable-designView licenseThumbs up hand gesture, 3D illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/8475012/thumbs-hand-gesture-illustrationView licenseFashionista illustration sticker set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8701610/fashionista-illustration-sticker-set-editable-designView licenseThumbs up hand gesture, 3D illustration psdhttps://www.rawpixel.com/image/8152339/thumbs-hand-gesture-illustration-psdView licenseVintage hand gesture illustration, diversity editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11789368/vintage-hand-gesture-illustration-diversity-editable-designView licenseThumbs up hand gesture, 3D illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/8475005/thumbs-hand-gesture-illustrationView licenseThumbs up like icon png, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12519584/thumbs-like-icon-png-editable-designView licenseThumbs up hand gesture, 3D illustration psdhttps://www.rawpixel.com/image/8152334/thumbs-hand-gesture-illustration-psdView licenseThumbs up slide icon, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11967557/thumbs-slide-icon-editable-designView licenseThumbs up, hand gesture in 3D designhttps://www.rawpixel.com/image/8475018/thumbs-up-hand-gesture-designView licenseThumbs up like icon, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11736294/thumbs-like-icon-editable-designView licenseThumbs up, hand gesture in 3D design psdhttps://www.rawpixel.com/image/8199442/thumbs-up-hand-gesture-design-psdView license