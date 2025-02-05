Edit ImageCropU.S. Navy Medicine (Source)SaveSaveEdit Imagehospitalpersonmanpublic domainglassesmedicalvaccinecovid 19Camp Lemonnier provides COVID-19 Vaccine. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Jacob Sippel). Original public domain image from FlickrMoreFree for Personal and Business useEditorialPublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 800 pxHigh Resolution (HD) 4128 x 2752 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarFlu vaccine poster template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/9270819/flu-vaccine-poster-template-editable-text-designView licenseCAMP LEMONNIER, Djibouti (March 16, 2021) Medical personnel on Camp Lemonnier, Djibouti, administer the Johnson & Johnson…https://www.rawpixel.com/image/3393456/free-photo-image-covid-vaccination-images-africom-armFree Image from public domain licenseFlu vaccine flyer template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/9271070/flu-vaccine-flyer-template-editable-text-designView licenseMCPON Visits Sailors Supporting Community Vaccination Center 210324-N-YG104-0019https://www.rawpixel.com/image/3393817/free-photo-image-vaccination-covid-19-covidFree Image from public domain licenseFlu vaccine Twitter ad template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/9271166/flu-vaccine-twitter-template-editable-text-designView licenseCAMP LEMONNIER, Djibouti (Feb. 8, 2021) – Hospital Corpsman 2nd Class Quentin Foley, from Houston, left, and Lt. David L.…https://www.rawpixel.com/image/3393461/free-photo-image-army-camp-lemonnier-cc0Free Image from public domain licenseCognitive science poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11896465/cognitive-science-poster-template-editable-text-and-designView licenseNMCCL administers first COVID-19 vaccines 201229-N-VK310-0002 Naval Medical Center Camp Lejeune on December 28, 2020…https://www.rawpixel.com/image/3393818/free-photo-image-arm-army-biontechFree Image from public domain licenseFlu vaccine email header template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9271124/flu-vaccine-email-header-template-editable-designView licenseLaboratory conducts mass COVID-19 testing at Camp Lemonnier.https://www.rawpixel.com/image/3400346/free-image-camp-lemonnier-cc0-cldjFree Image from public domain licenseFlu vaccine Facebook post template, editable social media adhttps://www.rawpixel.com/image/9254202/flu-vaccine-facebook-post-template-editable-social-mediaView licenseLaboratory conducts mass COVID-19 testing at Camp Lemonnier.https://www.rawpixel.com/image/3400350/free-image-camp-lemonnier-cc0-cldjFree Image from public domain licenseFlu vaccine blog banner template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/9254185/flu-vaccine-blog-banner-template-editable-text-designView licenseA Ugandan soldier serving under the African Union Mission in Somalia (AMISOM) takes the COVID-19 jab at the launch of the…https://www.rawpixel.com/image/3373000/free-photo-image-vaccine-african-black-doctors-patientFree Image from public domain licenseFlu vaccine Instagram story template, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/9254186/flu-vaccine-instagram-story-template-editable-social-media-designView licenseFirst Pendleton service members receive COVID vaccine 201216-M-XF840-1010https://www.rawpixel.com/image/3393853/free-photo-image-pfizer-medical-covid-vaccinate-bottleFree Image from public domain licenseCovid vaccine on laptop mockup, customizable notebook screenhttps://www.rawpixel.com/image/8244398/covid-vaccine-laptop-mockup-customizable-notebook-screenView licenseMCPON Visits Sailors Supporting Community Vaccination Center 210324-N-YG104-0038https://www.rawpixel.com/image/3393844/free-photo-image-army-cc0-clinicFree Image from public domain licenseScience Fair poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11896468/science-fair-poster-template-editable-text-and-designView licenseCAMP PENDLETON, Calif. (March 11, 2021) A U.S. Navy Corpsman draws a COVID-19 vaccine from a vial during a SHOTEX at Camp…https://www.rawpixel.com/image/3400123/free-photo-image-california-camp-pendleton-cc0Free Image from public domain licenseVaccination Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11909765/vaccination-instagram-post-template-editable-textView licensePharmacist and the lead logistical officer for the Northern Navajo Medical Center’s Incident Command, prepares COVID-19…https://www.rawpixel.com/image/3393849/free-photo-image-career-cc0-clinicFree Image from public domain licenseVaccination blog banner template, editable Covid-19 doodle designhttps://www.rawpixel.com/image/8636823/vaccination-blog-banner-template-editable-covid-19-doodle-designView licenseCOVID-19 vaccination. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8733762/photo-image-public-domain-covid19-peopleFree Image from public domain licenseAnnual physical examhttps://www.rawpixel.com/image/12597993/annual-physical-examView licenseNMCCL administers first COVID-19 vaccines 201229-N-VK310-0003https://www.rawpixel.com/image/3393828/free-photo-image-vaccination-covid-administer-administeringFree Image from public domain licenseVaccination Instagram story template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8308931/vaccination-instagram-story-template-editable-designView licenseMedical vaccinating a patient. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8708835/photo-image-public-domain-covid-peopleFree Image from public domain licenseVaccine bottle mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10163741/vaccine-bottle-mockup-editable-designView licenseA medical officer serving under the African Union Mission in Somalia (AMISOM) prepares to administer the COVID-19 vaccine at…https://www.rawpixel.com/image/3372984/free-photo-image-black-doctor-injecting-vaccine-african-injectionFree Image from public domain licenseWalk-in vaccination poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11988071/walk-in-vaccination-poster-template-editable-text-and-designView licenseCOVID-19 Vaccinations for Young Beneficiaries, San Diego, November 8, 2021. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8708643/photo-image-public-domain-covid-19-maskFree Image from public domain licenseWalk-in vaccination poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11793708/walk-in-vaccination-poster-template-editable-text-and-designView licenseA child receives a measles vaccine at the launch of a UNICEF-supported immunization campaign at the Beerta Muuri camp for…https://www.rawpixel.com/image/4052305/photo-image-vaccine-people-doctorFree Image from public domain licenseFlu vaccine Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12482673/flu-vaccine-instagram-story-template-editable-textView licenseCAMP PENDLETON, Calif. (March 11, 2021) A U.S. Navy Corpsman draws a COVID-19 vaccine from a vial during a SHOTEX at Camp…https://www.rawpixel.com/image/3400349/free-image-vaccine-apparel-californiaFree Image from public domain licenseHealth checkup packages blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/14038194/health-checkup-packages-blog-banner-templateView licenseA doctor placing a bandage on the injection site of a patient. Original image sourced from US Government department: Public…https://www.rawpixel.com/image/2288497/free-photo-image-vaccine-doctor-patientFree Image from public domain licenseMedical nurse Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14460005/medical-nurse-instagram-post-templateView licenseFirst Pendleton service members receive COVID vaccine.https://www.rawpixel.com/image/3394010/free-photo-image-california-career-cc0Free Image from public domain license