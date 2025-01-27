Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagebusinessbig businessforkliftclass forkliftbig manhard hathard workinghard working manCryptologic Technician 2nd Class, Megan Carmona, conducts forklift training aboard expeditionary Sea Base USS Hershel “Woody” Williams (ESB 4) in the Atlantic Ocean, June 08, 2021. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Eric Coffer/Released). Original public domain image from FlickrMoreFree for Personal and Business useEditorialPublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 857 pxHigh Resolution (HD) 5108 x 3649 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarIndian engineer writing on a paper clipboard, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/14998121/indian-engineer-writing-paper-clipboard-editable-remix-designView licenseGULF OF ADEN (July 25, 2022) Damage Controlman 1st Class Conrad Rios, from San Antonio, gives damage control training aboard…https://www.rawpixel.com/image/9653615/image-person-public-domain-seaFree Image from public domain license3D cargo shipment worker editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12394185/cargo-shipment-worker-editable-remixView licenseGULF OF ADEN (July 28, 2022) Culinary Specialist Seaman Recruit Daniel Gonzalez, from San Jose, CA, plates food aboard the…https://www.rawpixel.com/image/9653371/image-person-public-domain-platesFree Image from public domain licenseWork & success Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14601985/work-success-instagram-post-templateView licenseINDIAN OCEAN (Aug. 5, 2022) Retail Specialist 3rd Class Michael Ferguson, from Fayetteville, NC, puts on a plate carrier…https://www.rawpixel.com/image/9653363/photo-image-person-public-domain-oceanFree Image from public domain licenseInternational business shipping, editable black designhttps://www.rawpixel.com/image/10168028/international-business-shipping-editable-black-designView licenseATLANTIC OCEAN (March 7, 2022) - Culinary Specialist 2nd Class Jose McAleney, from Reston, Virginia, puts icing on a…https://www.rawpixel.com/image/9654403/image-person-birthday-public-domainFree Image from public domain licenseInternational business shipping, editable blue designhttps://www.rawpixel.com/image/10168027/international-business-shipping-editable-blue-designView licenseINDIAN OCEAN (Aug. 5, 2022) Retail Specialist 3rd Class Michael Ferguson, from Fayetteville, NC, follows clearing procedures…https://www.rawpixel.com/image/9653358/photo-image-hand-person-public-domainFree Image from public domain licenseWork quote Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14762803/work-quote-instagram-post-templateView licenseATLANTIC OCEAN (March 9, 2022) - Aviation Boatswain's Mate (Handling) Airman Patrick Adkins, right, from Rome, Georgia…https://www.rawpixel.com/image/9654411/image-person-public-domain-oceanFree Image from public domain licenseSafety first Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14487003/safety-first-instagram-post-templateView licenseATLANTIC OCEAN (March 8, 2022) - Aviation Boatswain's Mate (Handling) 2nd Class Sydney Payne, front, from Columbus, Ohio…https://www.rawpixel.com/image/9654388/image-person-fires-headphonesFree Image from public domain licenseInternational business worldwide shipping png, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/10160660/international-business-worldwide-shipping-png-transparent-backgroundView licenseCooked chicken in tray.https://www.rawpixel.com/image/9648334/cooked-chicken-trayFree Image from public domain licenseWear helmets Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14487010/wear-helmets-instagram-post-templateView licenseGULF OF ADEN (July 24, 2022) Sailors assigned to the Lewis B. Puller-class expeditionary sea base USS Hershel "Woody"…https://www.rawpixel.com/image/9653374/photo-image-people-public-domain-seaFree Image from public domain licenseWorkplace safety rules poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14487745/workplace-safety-rules-poster-templateView licenseATLANTIC OCEAN (Sept. 16, 2021) The Expeditionary Sea Base USS Hershel "Woody" Williams (ESB 4) approaches Walvis Bay…https://www.rawpixel.com/image/8735031/photo-image-public-domain-2021Free Image from public domain license3D firefighter illustration editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12232467/firefighter-illustration-editable-designView licenseUSS Hershel "Woody" Williams (ESB 4) Flight Quartershttps://www.rawpixel.com/image/8734995/photo-image-public-domain-helicopterFree Image from public domain licenseEditable diverse professional engineering design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15330780/editable-diverse-professional-engineering-design-element-setView licenseGULF OF ADEN (July 26, 2022) The Lewis B. Puller-class expeditionary sea base USS Hershel "Woody" Williams (ESB 4) and…https://www.rawpixel.com/image/9653359/photo-image-person-public-domain-seaFree Image from public domain licenseEditable diverse professional engineering design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15331026/editable-diverse-professional-engineering-design-element-setView licenseATLANTIC OCEAN (Aug. 2, 2021) Gunner's Mate 1st Class Paul A. Zurrein feeds cartridges into a 50 caliber machine gun during…https://www.rawpixel.com/image/8734965/photo-image-public-domain-person-seaFree Image from public domain licenseEditable diverse professional engineering design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15330781/editable-diverse-professional-engineering-design-element-setView licenseINDIAN OCEAN (Aug. 4, 2022) The Lewis B. Puller-class expeditionary sea base USS Hershel "Woody" Williams (ESB 4) sails…https://www.rawpixel.com/image/9653362/photo-image-space-sky-public-domainFree Image from public domain licenseEditable diverse professional engineering design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15330872/editable-diverse-professional-engineering-design-element-setView licenseADRIATIC SEA - (Feb. 19, 2022) Boatswain's Mate Seaman Samuel Martyka, center, from Joliet, Illinois, operates a forklift as…https://www.rawpixel.com/image/9653144/image-person-public-domain-seaFree Image from public domain licenseEditable diverse professional engineering design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15330856/editable-diverse-professional-engineering-design-element-setView licenseADRIATIC SEA - (Feb. 16, 2022) Cryptologic Technician (Maintenance) 1st Class Robert Monson, from Mahtomedi, Minnesota…https://www.rawpixel.com/image/9652958/image-person-public-domain-cameraFree Image from public domain licenseEditable diverse professional engineering design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15330823/editable-diverse-professional-engineering-design-element-setView licenseGULF OF ADEN (June 21, 2022) Seaman Mabless Nazaire, back, from Tacoma, Washington, strikes a bag held by Information…https://www.rawpixel.com/image/9648346/photo-image-face-person-womanFree Image from public domain licenseJob recruitment Facebook story templatehttps://www.rawpixel.com/image/14487747/job-recruitment-facebook-story-templateView licenseNAVAL STATION ROTA, Spain (March 1, 2022) Retail Services Specialists assigned to the Expeditionary Sea Base USS Hershel…https://www.rawpixel.com/image/9654391/image-person-public-domain-seaFree Image from public domain licenseMoving service Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14487448/moving-service-instagram-post-templateView licenseGULF OF ADEN (June 20, 2022) Aviation Boatswain's Mate (Handling) 2nd Class Nicholas Barkett, right, from Troy, Ohio…https://www.rawpixel.com/image/9653441/image-person-public-domain-kidFree Image from public domain licenseDiscipline quote blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/14631609/discipline-quote-blog-banner-templateView licenseGULF OF ADEN (June 21, 2022) Seaman Henry Klososky, top, from Chicago, restrains a simulated assailant, Retail Services…https://www.rawpixel.com/image/9653440/image-person-public-domain-seaFree Image from public domain license