Edit ImageCropU.S. Department of Agriculture (Source)SaveSaveEdit Imageprecision agriculturealexander fricktractorfarmers machineplowed fieldfarmagriculturecc0Alexander Frick, Jr. in his tractor, planter, planting soybean seeds with the aid of precision agriculture systems and information, April 13, 2021. Original public domain image from FlickrMoreFree for Personal and Business useEditorialPublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 800 pxHigh Resolution (HD) 8256 x 5504 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarFarming service Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12485051/farming-service-instagram-story-template-editable-textView licenseAlexander Frick, Jr. in his tractor/planter planting soybean seeds with the aid of precision agriculture systems and…https://www.rawpixel.com/image/8735120/photo-image-public-domain-person-natureFree Image from public domain licenseTractor for rent Instagram post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12030772/tractor-for-rent-instagram-post-template-editable-designView licenseAlexander Frick, Jr. in his tractor, planter, planting soybean seeds with the aid of precision agriculture systems and…https://www.rawpixel.com/image/8708579/photo-image-public-domain-person-natureFree Image from public domain licenseAgricultural consulting services poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12680644/agricultural-consulting-services-poster-template-editable-text-and-designView licenseTractor planting soybean seeds. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8732054/photo-image-plant-public-domain-personFree Image from public domain licenseFarming service Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12485052/farming-service-instagram-post-template-editable-textView licenseTractor planting soybean seeds. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8732051/photo-image-public-domain-technology-natureFree Image from public domain licenseTractor for rent blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11664296/tractor-for-rent-blog-banner-template-editable-textView licenseTractor planting soybean seeds. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8732118/photo-image-public-domain-natureFree Image from public domain licenseFarming service poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12485057/farming-service-poster-template-editable-text-and-designView licenseAlexander Frick, Jr., a.k.a.https://www.rawpixel.com/image/8735025/alexander-frick-jr-akaFree Image from public domain licenseFarming service blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11664315/farming-service-blog-banner-template-editable-textView licenseWheat fields.https://www.rawpixel.com/image/8734958/wheat-fieldsFree Image from public domain licenseAgrifood industry poster template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/11663709/agrifood-industry-poster-template-editable-text-designView licenseSoybean seeds are hauled to the planter in the field.https://www.rawpixel.com/image/8734976/photo-image-public-domain-natureFree Image from public domain licenseFarming expo poster template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/11663701/farming-expo-poster-template-editable-text-designView licenseSoybean seeds, farming operation process. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8732063/photo-image-public-domain-greenFree Image from public domain licenseAgricultural consulting services Instagram post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12047580/agricultural-consulting-services-instagram-post-template-editable-designView licenseAlexander Frick, Jr. and agronomist Steve Carlson disguss how to improve soybean planting.https://www.rawpixel.com/image/8734949/photo-image-public-domain-soilFree Image from public domain licenseAgricultural consulting services Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12680643/agricultural-consulting-services-instagram-story-template-editable-textView licenseSeeds in a furrow. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8732081/photo-image-plant-public-domain-mountainFree Image from public domain licenseFarming expo blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11907859/farming-expo-blog-banner-template-editable-textView licenseSoybean seeds, farming operation process. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8732077/photo-image-public-domain-redFree Image from public domain licenseFarming vlog Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14492972/farming-vlog-instagram-post-templateView licenseSoybean planting. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731876/photo-image-hand-public-domain-personFree Image from public domain licenseFarming expo Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11907986/farming-expo-instagram-story-template-editable-textView licenseCorn sprouts on raised beds. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8732062/photo-image-public-domain-soilFree Image from public domain licenseFarming expo Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11907800/farming-expo-instagram-post-template-editable-textView licenseAgriculture technology device, farming operation. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8732119/photo-image-public-domain-person-technologyFree Image from public domain licenseSoil for farming Instagram post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12047529/soil-for-farming-instagram-post-template-editable-designView licenseCorn sprouts on raised beds. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8732142/photo-image-public-domain-soilFree Image from public domain licenseTractor for rent poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12540192/tractor-for-rent-poster-template-editable-text-and-designView licenseWheat fields. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8732154/photo-image-plant-public-domain-foodFree Image from public domain licenseFarming industry Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11931027/farming-industry-instagram-post-template-editable-textView licenseWheat fields. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8732159/photo-image-plant-public-domain-foodFree Image from public domain licenseSmart farming Instagram post template, editable agricultural technology designhttps://www.rawpixel.com/image/7724552/smart-farming-instagram-post-template-editable-agricultural-technology-designView licenseCorn sprouts on raised beds. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8732146/photo-image-public-domain-nature-soilFree Image from public domain licenseFarming tools Instagram post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11547191/farming-tools-instagram-post-template-editable-designView licenseAlexander Frick, Jr. uses a smart device to review data and plans his customized seed application for the day.https://www.rawpixel.com/image/8735091/photo-image-public-domain-personFree Image from public domain license