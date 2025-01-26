rawpixel
Edit ImageCrop
Farida Hanum received information about COVID-19 through the Lean ON program. Photo by: Andri Ginting for USAID. Original…
Save
Edit Image
asian womanindonesiaindonesia womenpersonpublic domainwomansmilecovid19
Indonesia election poster template
Indonesia election poster template
https://www.rawpixel.com/image/14487017/indonesia-election-poster-templateView license
Woman washing hands with soap. Photo by: Andri Ginting for USAID. Original public domain image from Flickr
Woman washing hands with soap. Photo by: Andri Ginting for USAID. Original public domain image from Flickr
https://www.rawpixel.com/image/8708834/photo-image-public-domain-covid19-womanFree Image from public domain license
Family love Instagram post template, editable design
Family love Instagram post template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/9345863/family-love-instagram-post-template-editable-designView license
USAID Jalin supports MNH during COVID-19
USAID Jalin supports MNH during COVID-19
https://www.rawpixel.com/image/4076785/usaid-jalin-supports-mnh-during-covid-19Free Image from public domain license
Study in Malaysia poster template, editable text and design
Study in Malaysia poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/11522141/study-malaysia-poster-template-editable-text-and-designView license
A newborn baby. Original public domain image from Flickr
A newborn baby. Original public domain image from Flickr
https://www.rawpixel.com/image/8708746/photo-image-public-domain-covid-womanFree Image from public domain license
Family love blog banner template, editable design
Family love blog banner template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/9346318/family-love-blog-banner-template-editable-designView license
Muslim nurse at a hospital. Bidan Sylvia di tempat tugasnya di Puskesmas
Muslim nurse at a hospital. Bidan Sylvia di tempat tugasnya di Puskesmas
https://www.rawpixel.com/image/4076773/photo-image-public-domain-person-doctorFree Image from public domain license
Family love story template, editable social media design
Family love story template, editable social media design
https://www.rawpixel.com/image/9346317/family-love-story-template-editable-social-media-designView license
Medical help. Photo by Morgan Wingard, USAID. Original public domain image from Flickr
Medical help. Photo by Morgan Wingard, USAID. Original public domain image from Flickr
https://www.rawpixel.com/image/8708837/photo-image-public-domain-woman-personFree Image from public domain license
Doctor vlog blog banner template, editable text
Doctor vlog blog banner template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11903508/doctor-vlog-blog-banner-template-editable-textView license
USAID Jalin supports MNH during COVID-19
USAID Jalin supports MNH during COVID-19
https://www.rawpixel.com/image/4076781/usaid-jalin-supports-mnh-during-covid-19Free Image from public domain license
Online doctor Instagram post template, editable text
Online doctor Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11552422/online-doctor-instagram-post-template-editable-textView license
Disabled woman voting. USAID Democratic Governance Program
Disabled woman voting. USAID Democratic Governance Program
https://www.rawpixel.com/image/4076762/photo-image-public-domain-person-womanFree Image from public domain license
Medical nurse, editable 3d remix design
Medical nurse, editable 3d remix design
https://www.rawpixel.com/image/9210219/medical-nurse-editable-remix-designView license
Muslim woman cleaning. Tinggal Ngulir Kran-Cuuurr-Air e Ngalir.
Muslim woman cleaning. Tinggal Ngulir Kran-Cuuurr-Air e Ngalir.
https://www.rawpixel.com/image/4076757/photo-image-public-domain-person-womanFree Image from public domain license
Medical nurse, editable 3d remix design
Medical nurse, editable 3d remix design
https://www.rawpixel.com/image/9191557/medical-nurse-editable-remix-designView license
Literacy Ambassador, Aisyah and Her Mother. Aisyah helping her mother collect eggs at the chicken farm where her mother…
Literacy Ambassador, Aisyah and Her Mother. Aisyah helping her mother collect eggs at the chicken farm where her mother…
https://www.rawpixel.com/image/4076748/photo-image-public-domain-person-businessFree Image from public domain license
Kids & baby expo story template, editable social media design
Kids & baby expo story template, editable social media design
https://www.rawpixel.com/image/9346177/kids-baby-expo-story-template-editable-social-media-designView license
Woman in costume makeup. TB Contact Investigation: Community Theater Fights TB
Woman in costume makeup. TB Contact Investigation: Community Theater Fights TB
https://www.rawpixel.com/image/4076756/photo-image-public-domain-person-cuteFree Image from public domain license
Kids & baby expo Instagram post template, editable design
Kids & baby expo Instagram post template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/9345859/kids-baby-expo-instagram-post-template-editable-designView license
Muslim woman holding fish. Ikan segar di pasar Donggala
Muslim woman holding fish. Ikan segar di pasar Donggala
https://www.rawpixel.com/image/4076778/photo-image-public-domain-person-foodFree Image from public domain license
Muslim lifestyle poster template, editable text and design
Muslim lifestyle poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/11524544/muslim-lifestyle-poster-template-editable-text-and-designView license
People pulling a fishing boat. Sisi yang Lain
People pulling a fishing boat. Sisi yang Lain
https://www.rawpixel.com/image/4076747/people-pulling-fishing-boat-sisi-yang-lainFree Image from public domain license
Your health Instagram post template, editable text
Your health Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11552805/your-health-instagram-post-template-editable-textView license
The United States Delivers COVID-19 Vaccine Doses to EgyptThe United States delivers 1.5 COVID-19 vaccine doses to Egypt on…
The United States Delivers COVID-19 Vaccine Doses to EgyptThe United States delivers 1.5 COVID-19 vaccine doses to Egypt on…
https://www.rawpixel.com/image/9647972/photo-image-face-person-womanFree Image from public domain license
Medical nurse, editable word, 3D remix
Medical nurse, editable word, 3D remix
https://www.rawpixel.com/image/9192399/medical-nurse-editable-word-remixView license
Sulawesi Windfarm
Sulawesi Windfarm
https://www.rawpixel.com/image/4076754/sulawesi-windfarmFree Image from public domain license
Medical nurse element group, editable 3D remix
Medical nurse element group, editable 3D remix
https://www.rawpixel.com/image/9210168/medical-nurse-element-group-editable-remixView license
USAID Jalin supports MNH during COVID-19
USAID Jalin supports MNH during COVID-19
https://www.rawpixel.com/image/4076779/usaid-jalin-supports-mnh-during-covid-19Free Image from public domain license
Doctor, editable word, 3D remix
Doctor, editable word, 3D remix
https://www.rawpixel.com/image/9335658/doctor-editable-word-remixView license
ITNs in TZ
ITNs in TZ
https://www.rawpixel.com/image/8759318/itnsFree Image from public domain license
Study group blog banner template, editable text
Study group blog banner template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12531672/study-group-blog-banner-template-editable-textView license
Female engineer by windpower turbines. Kerja Sama Energi Terbarukan AS-Indonesia di Sulawesi. Photo by: Rwaida Gharib.…
Female engineer by windpower turbines. Kerja Sama Energi Terbarukan AS-Indonesia di Sulawesi. Photo by: Rwaida Gharib.…
https://www.rawpixel.com/image/4076753/photo-image-public-domain-person-womenFree Image from public domain license
Study group Instagram story template, editable text
Study group Instagram story template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12531667/study-group-instagram-story-template-editable-textView license
How to properly wear a mask. Photo by: Andri Ginting for USAID. Original public domain image from Flickr
How to properly wear a mask. Photo by: Andri Ginting for USAID. Original public domain image from Flickr
https://www.rawpixel.com/image/8708742/photo-image-public-domain-covid19-maskFree Image from public domain license
Professional doctor & nurse, editable word, 3D remix
Professional doctor & nurse, editable word, 3D remix
https://www.rawpixel.com/image/9335655/professional-doctor-nurse-editable-word-remixView license
USAID Jalin supports MNH during COVID-19
USAID Jalin supports MNH during COVID-19
https://www.rawpixel.com/image/4076766/usaid-jalin-supports-mnh-during-covid-19Free Image from public domain license
Study group poster template, editable text and design
Study group poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12531671/study-group-poster-template-editable-text-and-designView license
USAID Jalin supports MNH during COVID-19 Midwife Kussudiati examine a pregnant women at her private clinic on Thursday …
USAID Jalin supports MNH during COVID-19 Midwife Kussudiati examine a pregnant women at her private clinic on Thursday …
https://www.rawpixel.com/image/4076782/photo-image-public-domain-person-doctorFree Image from public domain license