Edit MockupGeorge2SaveSaveEdit Mockupmagazine mockupmockup covermagazine coverbranding mockupcover designbook cover mockupmockupcatalogue cover mockupMagazine book cover mockup psdMorePremium imageInfoPSDJPEGPSD 2267 x 2268 px | 300 dpiLow Resolution 1199 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2267 x 2268 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFreeFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosDesignsSimilarMagazine book cover editable mockup elementhttps://www.rawpixel.com/image/8707790/magazine-book-cover-editable-mockup-elementView licenseMagazine book cover mockup psdhttps://www.rawpixel.com/image/8706435/magazine-book-cover-mockup-psdView licenseOpen magazine pages editable mockup elementhttps://www.rawpixel.com/image/8714013/open-magazine-pages-editable-mockup-elementView licenseMagazine book coverhttps://www.rawpixel.com/image/8771650/magazine-book-coverView licenseOpen magazine pages mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8714193/open-magazine-pages-mockup-editable-designView licenseMagazine book cover png sticker, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/8771651/png-gradient-bookView licenseMagazine book cover editable mockup elementhttps://www.rawpixel.com/image/8705376/magazine-book-cover-editable-mockup-elementView licenseMagazine book coverhttps://www.rawpixel.com/image/8771636/magazine-book-coverView licenseMagazine cover mockup, realistic publishing, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8705444/magazine-cover-mockup-realistic-publishing-editable-designView licenseMagazine book cover png sticker, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/8771637/png-flower-bookView licenseMagazine cover mockup, realistic publishing, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8707397/magazine-cover-mockup-realistic-publishing-editable-designView licenseOpen magazine pages mockup psdhttps://www.rawpixel.com/image/8714799/open-magazine-pages-mockup-psdView licenseFloral book cover editable mockuphttps://www.rawpixel.com/image/12682826/floral-book-cover-editable-mockupView licensePoster mockup psd, interior store salehttps://www.rawpixel.com/image/3902978/poster-mockup-psd-interior-store-saleView licenseEditable book mockup, black and white designhttps://www.rawpixel.com/image/9196756/editable-book-mockup-black-and-white-designView licenseFloral book coverhttps://www.rawpixel.com/image/12685430/floral-book-coverView licenseBubble wrap mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7513845/bubble-wrap-mockup-editable-designView licenseBook cover psd mockup with pink watercolor texturehttps://www.rawpixel.com/image/3902974/photo-psd-paper-watercolor-pinkView licensePhoto album cover mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8688513/photo-album-cover-mockup-editable-designView licenseOpen magazine pageshttps://www.rawpixel.com/image/8771567/open-magazine-pagesView licenseBook cover mockup, flat lay, business brandinghttps://www.rawpixel.com/image/7557879/book-cover-mockup-flat-lay-business-brandingView licenseMagazine mockup psd on the floorhttps://www.rawpixel.com/image/3029028/premium-photo-psd-magazine-black-book-mockupView licenseBubble wrap mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7496517/bubble-wrap-mockup-editable-designView licenseOpen magazine pages png sticker, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/8771568/png-paper-bookView licenseBubble wrap mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7498742/bubble-wrap-mockup-editable-designView licenseAbstract book cover mockup, professional publishing, realistic psdhttps://www.rawpixel.com/image/4019944/photo-psd-book-vincent-van-gogh-artView licenseEditable book cover mockupshttps://www.rawpixel.com/image/9400475/editable-book-cover-mockupsView licenseEditable magazine mockup psd advertisementhttps://www.rawpixel.com/image/3029047/premium-photo-psd-magazine-mockup-bookView licenseNotebook mockup, realistic stationeryhttps://www.rawpixel.com/image/7532120/notebook-mockup-realistic-stationeryView licenseBook cover psd mockup with vintage illustration, remixed from artworks from édouard Manethttps://www.rawpixel.com/image/3031628/premium-photo-psd-book-cover-poster-mockupView licenseOpen book mockup, education designhttps://www.rawpixel.com/image/7140375/open-book-mockup-education-designView licensePlastic wrap editable mockup, retro future psdhttps://www.rawpixel.com/image/7670775/plastic-wrap-editable-mockup-retro-future-psdView licensePlastic wrap mockup element, customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/7668293/plastic-wrap-mockup-element-customizable-designView licenseEditable magazine mockup psd advertisementhttps://www.rawpixel.com/image/3042186/premium-illustration-psd-magazine-cover-mockup-book-notebookView licensePlastic wrap editable mockup, retro futurehttps://www.rawpixel.com/image/7658866/plastic-wrap-editable-mockup-retro-futureView licensePlastic wrap editable mockup, retro future psdhttps://www.rawpixel.com/image/7640589/plastic-wrap-editable-mockup-retro-future-psdView licenseAesthetic book cover mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9087866/aesthetic-book-cover-mockup-editable-designView licenseBook cover mockup, Van Gogh publishing product psd, remixed from public domain artworkshttps://www.rawpixel.com/image/4386927/illustration-psd-flower-book-plantView licenseMagazine page mockup, open bookhttps://www.rawpixel.com/image/7140588/magazine-page-mockup-open-bookView licensePng transparent book mockuphttps://www.rawpixel.com/image/3029037/free-illustration-png-book-mockup-magazineView license