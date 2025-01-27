Edit Mockupploypalyn5SaveSaveEdit Mockuplamp mockuplampshade mockuplampshadelampshade psdlampshade mockup psdtable lamplamp mockup psdretroLamp shade mockup, home decor psdMorePremium imageInfoPSDJPEGPSD 2666 x 4000 px | 300 dpiLow Resolution 800 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2666 x 4000 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFreeFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosDesignsSimilarLamp shade mockup element, customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/8637996/lamp-shade-mockup-element-customizable-designView licenseBeige table lamp collage element imagehttps://www.rawpixel.com/image/8714830/beige-table-lamp-collage-element-imageView licenseLamp shade mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8602293/lamp-shade-mockup-editable-designView licenseTable lamp mockup psdhttps://www.rawpixel.com/image/12840907/table-lamp-mockup-psdView licenseLamp shade mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12588147/lamp-shade-mockup-editable-designView licenseTable lamp mockup psdhttps://www.rawpixel.com/image/12820113/table-lamp-mockup-psdView licenseLamp shade mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12588125/lamp-shade-mockup-editable-designView licenseTable lamp, home decorhttps://www.rawpixel.com/image/12684708/table-lamp-home-decorView licenseTable lamp editable mockup, home interiorhttps://www.rawpixel.com/image/12120892/table-lamp-editable-mockup-home-interiorView licenseBeige table lamp png sticker, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/8714831/png-sticker-collage-elementView licenseLampshade mockup, editable product designhttps://www.rawpixel.com/image/14814460/lampshade-mockup-editable-product-designView licenseRetro decorative table lamp design elementhttps://www.rawpixel.com/image/2395850/premium-photo-psd-lamp-table-home-decorView licenseTable lamp editable mockup, home decorhttps://www.rawpixel.com/image/12680429/table-lamp-editable-mockup-home-decorView licenseTable lamp mockup, home interior psdhttps://www.rawpixel.com/image/12120973/table-lamp-mockup-home-interior-psdView licenseBrass picture frame mockup, editable vintage home interior designhttps://www.rawpixel.com/image/10889722/brass-picture-frame-mockup-editable-vintage-home-interior-designView licenseCeiling lampshade mockup psdhttps://www.rawpixel.com/image/13425217/ceiling-lampshade-mockup-psdView licenseTable lamp editable mockup elementhttps://www.rawpixel.com/image/12840879/table-lamp-editable-mockup-elementView licenseCeiling lamp mockup psdhttps://www.rawpixel.com/image/14798810/ceiling-lamp-mockup-psdView licenseTable lamp mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7415408/table-lamp-mockup-editable-designView licenseLampshade mockup psdhttps://www.rawpixel.com/image/14798816/lampshade-mockup-psdView licenseTable lamp editable mockuphttps://www.rawpixel.com/image/12819571/table-lamp-editable-mockupView licenseRetro decorative table lamp design elementhttps://www.rawpixel.com/image/2395839/premium-photo-psd-lamp-mockup-decor-itemsView licenseEditable wooden picture frame mockuphttps://www.rawpixel.com/image/10898119/editable-wooden-picture-frame-mockupView licenseRetro decorative table lamp design elementhttps://www.rawpixel.com/image/2407424/premium-photo-psd-lamp-lampshade-mockup-golden-decorView licenseTable lamp mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7402041/table-lamp-mockup-editable-designView licenseRetro decorative table lamp design elementhttps://www.rawpixel.com/image/2395824/premium-psd-lamp-shade-accessory-classicView licenseEditable table lamp interior mockup designhttps://www.rawpixel.com/image/12209567/editable-table-lamp-interior-mockup-designView licenseLamp shade mockup psdhttps://www.rawpixel.com/image/11978961/lamp-shade-mockup-psdView licenseLiving room wall mockup, editable loft interiorhttps://www.rawpixel.com/image/8915091/living-room-wall-mockup-editable-loft-interiorView licenseMinimal wall mockup psd, aesthetic wooden home decorhttps://www.rawpixel.com/image/3988202/photo-psd-background-frame-aestheticView licenseLamp shade mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/13212109/lamp-shade-mockup-editable-designView licenseRetro decorative table lamp design elementhttps://www.rawpixel.com/image/2407422/premium-photo-psd-blue-lamp-accessory-shadeView licenseBedroom wall mockup, editable interior designhttps://www.rawpixel.com/image/11304361/bedroom-wall-mockup-editable-interior-designView licenseTable lamp, picture frame mockup psdhttps://www.rawpixel.com/image/12767348/table-lamp-picture-frame-mockup-psdView licenseBedroom wall mockup, editable modern interiorhttps://www.rawpixel.com/image/8911656/bedroom-wall-mockup-editable-modern-interiorView licenseTable lamp mockup, interior psdhttps://www.rawpixel.com/image/12840895/table-lamp-mockup-interior-psdView licenseTable lamp mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/13722647/table-lamp-mockup-editable-designView licenseCeiling lamp mockup, home furniture psdhttps://www.rawpixel.com/image/12171050/ceiling-lamp-mockup-home-furniture-psdView licenseLamp mockup, home & living, customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/9080370/lamp-mockup-home-living-customizable-designView licenseAesthetic picture frame mockup psd, on wooden shelf, home decorhttps://www.rawpixel.com/image/3989993/photo-psd-background-frame-aestheticView license