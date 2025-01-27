Edit ImageCropSaveSaveEdit ImagecutestickerdesignillustrationeducationdrawingstudypencilPencil, stationery drawing clipart psdMorePremium imageInfoPSDJPEGPSD 4000 x 2249 px | 300 dpiLow Resolution 1200 x 675 pxHigh Resolution (HD) 4000 x 2249 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFreeFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosDesignsSimilarEditable study material sethttps://www.rawpixel.com/image/15001818/editable-study-material-setView licenseProfessional pen, stationery drawing clipart psdhttps://www.rawpixel.com/image/8717780/professional-pen-stationery-drawing-clipart-psdView licenseEditable study material sethttps://www.rawpixel.com/image/15001775/editable-study-material-setView licensePencil, stationery drawing designhttps://www.rawpixel.com/image/8717781/pencil-stationery-drawing-designView licenseEditable study material sethttps://www.rawpixel.com/image/15001753/editable-study-material-setView licensePencil png stationery sticker, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/8717806/png-sticker-illustrationView licenseEditable study material sethttps://www.rawpixel.com/image/15001916/editable-study-material-setView licenseProfessional pen, stationery drawinghttps://www.rawpixel.com/image/8717777/professional-pen-stationery-drawingView licenseEditable study material sethttps://www.rawpixel.com/image/15001805/editable-study-material-setView licenseProfessional pen png stationery sticker, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/8717805/png-sticker-goldenView licenseEditable study material sethttps://www.rawpixel.com/image/15001808/editable-study-material-setView licenseFountain pen clipart, illustration psd.https://www.rawpixel.com/image/7131299/psd-sticker-public-domain-penView licenseNew admission poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14538495/new-admission-poster-templateView licenseHand holding pen sticker, business concept, creative doodle psdhttps://www.rawpixel.com/image/6247656/psd-sticker-hand-collageView licenseLibrary open poster template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/11584289/library-open-poster-template-editable-text-designView licenseHand holding pen sticker, business concept, creative doodle psdhttps://www.rawpixel.com/image/6290543/psd-sticker-hand-collageView licenseCute stationery collage element, colorful designhttps://www.rawpixel.com/image/8492596/cute-stationery-collage-element-colorful-designView licenseHand holding pen clipart, vintage business illustration psdhttps://www.rawpixel.com/image/6415794/psd-sticker-vintage-public-domainView licenseEditable school outline doodle design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15183380/editable-school-outline-doodle-design-element-setView licenseHand holding quill drawing, vintage illustration psdhttps://www.rawpixel.com/image/6441831/psd-vintage-public-domain-handView licenseEditable school outline doodle design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15183375/editable-school-outline-doodle-design-element-setView licenseHand holding pen sticker, business concept doodle line art psdhttps://www.rawpixel.com/image/6247047/psd-sticker-hand-collageView licenseEditable school outline doodle design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15183376/editable-school-outline-doodle-design-element-setView licenseHand holding pen drawing, gesture vintage illustration psd.https://www.rawpixel.com/image/6332031/psd-sticker-vintage-public-domainView licenseOnline learning Instagram post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11969928/online-learning-instagram-post-template-editable-designView licenseHand holding paint brush drawing, vintage illustration psd.https://www.rawpixel.com/image/6441882/psd-vintage-art-public-domainView licenseCollege library poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11816825/college-library-poster-template-editable-text-and-designView licenseNotepad icon, application illustration psdhttps://www.rawpixel.com/image/6870408/psd-sticker-public-domain-iconView licenseEditable school outline doodle design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15183378/editable-school-outline-doodle-design-element-setView licenseHand holding pen collage element, business, vintage illustration psdhttps://www.rawpixel.com/image/6422432/psd-aesthetic-sticker-vintageView licenseEditable school outline doodle design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15183385/editable-school-outline-doodle-design-element-setView licenseHand holding pen aesthetic clipart, business glittery illustration psdhttps://www.rawpixel.com/image/6432965/psd-aesthetic-sticker-vintageView licenseEditable school outline doodle design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15183379/editable-school-outline-doodle-design-element-setView licenseHand holding pen drawing, gesture vintage illustration psd.https://www.rawpixel.com/image/6332045/psd-sticker-vintage-public-domainView licenseStationary supplies, flat graphic set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11925812/stationary-supplies-flat-graphic-set-editable-designView licenseHand holding pen clipart, business concept doodle vectorhttps://www.rawpixel.com/image/6247614/vector-sticker-hand-collageView licenseOnline learning Pinterest pin template, cute designhttps://www.rawpixel.com/image/7662414/online-learning-pinterest-pin-template-cute-designView licenseFiction book, hobby clipart psdhttps://www.rawpixel.com/image/8825813/fiction-book-hobby-clipart-psdView licenseLibrary open Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/9623446/library-open-instagram-post-template-editable-textView licenseHand holding pencil sticker, education concept doodle psdhttps://www.rawpixel.com/image/6247664/psd-sticker-hand-collageView license