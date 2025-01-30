Edit ImageCrop2SaveSaveEdit Imageold coincoinvintagegoldmoneypublic domainphotofranceHalf Louis d'Or (1643), depicting Louis XIII of France. This coin has a size of 20 mm and a weight of 3.34 g.Original public domain image from Wikimedia CommonsMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 608 pxHigh Resolution (HD) 5791 x 2933 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarGold bar and coin set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15117972/gold-bar-and-coin-set-editable-design-elementView licenseFrance 1640 4 Louis d’or (Louis XIII), Paris Mint. 