rawpixel
Edit ImageCrop
Piedfort du double Henri II à la Gallia. Or, diamètre 29 mm, 29,5 gr. Avers. Collection du Cabinet des Médailles de la…
Save
Edit Image
coingold coinsvintage coinmoney coinvintagegoldmoneypublic domain
Golden coins stack element set, editable design
Golden coins stack element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15003970/golden-coins-stack-element-set-editable-designView license
Piedfort du double Henri II à la Gallia. Or, diamètre 29 mm, 29,5 gr. Revers. Collection du Cabinet des Médailles de la…
Piedfort du double Henri II à la Gallia. Or, diamètre 29 mm, 29,5 gr. Revers. Collection du Cabinet des Médailles de la…
https://www.rawpixel.com/image/8718458/photo-image-vintage-gold-public-domainFree Image from public domain license
Editable stacked coins design element set
Editable stacked coins design element set
https://www.rawpixel.com/image/15080572/editable-stacked-coins-design-element-setView license
Médaillon d'Hadrien (environ double sesterce). Avers : HADRIANVS - AVGVSTVS. Tête laurée d'Hadrien à gauche. Bronze 41,96…
Médaillon d'Hadrien (environ double sesterce). Avers : HADRIANVS - AVGVSTVS. Tête laurée d'Hadrien à gauche. Bronze 41,96…
https://www.rawpixel.com/image/8718311/photo-image-vintage-public-domain-moneyFree Image from public domain license
Golden coins stack element set, editable design
Golden coins stack element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15003953/golden-coins-stack-element-set-editable-designView license
Henri IV, 1553-1610, King of France 1589 (c. 1590/1610) by French 16th Century and French 17th Century
Henri IV, 1553-1610, King of France 1589 (c. 1590/1610) by French 16th Century and French 17th Century
https://www.rawpixel.com/image/9997075/photo-image-face-person-artFree Image from public domain license
Gold bar and coin set, editable design element
Gold bar and coin set, editable design element
https://www.rawpixel.com/image/15117972/gold-bar-and-coin-set-editable-design-elementView license
Henri d'Albret (1503–55), King of Navarre
Henri d'Albret (1503–55), King of Navarre
https://www.rawpixel.com/image/7822981/henri-dalbret-1503-55-king-navarreFree Image from public domain license
Gold bar and coin set, editable design element
Gold bar and coin set, editable design element
https://www.rawpixel.com/image/15118668/gold-bar-and-coin-set-editable-design-elementView license
Monnaie de 20 francs 1851, deuxième république, atelier Paris, or 900/1000e, diamètre 21 mm, 6,45 gr. Graveur Louis Merley.…
Monnaie de 20 francs 1851, deuxième république, atelier Paris, or 900/1000e, diamètre 21 mm, 6,45 gr. Graveur Louis Merley.…
https://www.rawpixel.com/image/8718265/photo-image-vintage-gold-public-domainFree Image from public domain license
Golden coins stack element set, editable design
Golden coins stack element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15003972/golden-coins-stack-element-set-editable-designView license
Aureus de Quintus Cornificius, vers 45 av.J.C. Or, 7,89 gr. Avers : Tête de Jupiter Ammon. BnF : REP-21378
Aureus de Quintus Cornificius, vers 45 av.J.C. Or, 7,89 gr. Avers : Tête de Jupiter Ammon. BnF : REP-21378
https://www.rawpixel.com/image/8718322/photo-image-vintage-gold-public-domainFree Image from public domain license
Golden coins stack element set, editable design
Golden coins stack element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15003967/golden-coins-stack-element-set-editable-designView license
Domitien, aureus. Avers : DOMITIANUS AUGUSTUS. Tête laurée de Domitien à droite. Or, 7,51 gr. Rome, 87-88 ap.JC. Collection…
Domitien, aureus. Avers : DOMITIANUS AUGUSTUS. Tête laurée de Domitien à droite. Or, 7,51 gr. Rome, 87-88 ap.JC. Collection…
https://www.rawpixel.com/image/8718272/photo-image-vintage-gold-public-domainFree Image from public domain license
Golden coins stack element set, editable design
Golden coins stack element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15003963/golden-coins-stack-element-set-editable-designView license
Henri IV, 1553-1610, King of France 1589 by Anonymous Artist and Guillaume Dupré
Henri IV, 1553-1610, King of France 1589 by Anonymous Artist and Guillaume Dupré
https://www.rawpixel.com/image/9996113/photo-image-face-person-coinFree Image from public domain license
Save money word editable collage art. Remixed by rawpixel.
Save money word editable collage art. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9449722/save-money-word-editable-collage-art-remixed-rawpixelView license
Henri IV, 1553-1610, King of France 1589 [obverse] (1598) by Conrad Bloc
Henri IV, 1553-1610, King of France 1589 [obverse] (1598) by Conrad Bloc
https://www.rawpixel.com/image/10001619/henri-iv-1553-1610-king-france-1589-obverse-1598-conrad-blocFree Image from public domain license
Golden coins stack element set, editable design
Golden coins stack element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15003983/golden-coins-stack-element-set-editable-designView license
Aureus de Julia Titi, règne de Domitien. RIC (Domitianus) 218 - Cohen 6. - BMC 250. Avers : buste de Julia Titi, JULIA…
Aureus de Julia Titi, règne de Domitien. RIC (Domitianus) 218 - Cohen 6. - BMC 250. Avers : buste de Julia Titi, JULIA…
https://www.rawpixel.com/image/8718313/photo-image-vintage-gold-public-domainFree Image from public domain license
Golden coins stack element set, editable design
Golden coins stack element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15003984/golden-coins-stack-element-set-editable-designView license
Aureus de Claude (Drusus père de Claude). Avers : NERO.CLAVDIVS DRVSVS.GERMANICVS IMP. Tête de Drusus portant une couronne…
Aureus de Claude (Drusus père de Claude). Avers : NERO.CLAVDIVS DRVSVS.GERMANICVS IMP. Tête de Drusus portant une couronne…
https://www.rawpixel.com/image/8718024/photo-image-vintage-gold-public-domainFree Image from public domain license
Gold bar and coin set, editable design element
Gold bar and coin set, editable design element
https://www.rawpixel.com/image/15118697/gold-bar-and-coin-set-editable-design-elementView license
Lithographic Plate
Lithographic Plate
https://www.rawpixel.com/image/8015551/lithographic-plateFree Image from public domain license
Gold bar and coin set, editable design element
Gold bar and coin set, editable design element
https://www.rawpixel.com/image/15117694/gold-bar-and-coin-set-editable-design-elementView license
Henri IV, 1553-1610, King of France 1589, and Marie de' Medici, 1573-1642, His Wife 1600 [obverse] (1603) by Guillaume Dupré
Henri IV, 1553-1610, King of France 1589, and Marie de' Medici, 1573-1642, His Wife 1600 [obverse] (1603) by Guillaume Dupré
https://www.rawpixel.com/image/10003067/photo-image-face-person-coinFree Image from public domain license
Gold bar and coin set, editable design element
Gold bar and coin set, editable design element
https://www.rawpixel.com/image/15122672/gold-bar-and-coin-set-editable-design-elementView license
Fragments of a Lower Border
Fragments of a Lower Border
https://www.rawpixel.com/image/8200231/fragments-lower-borderFree Image from public domain license
Editable stacked coins design element set
Editable stacked coins design element set
https://www.rawpixel.com/image/15080691/editable-stacked-coins-design-element-setView license
Domitien, aureus. Avers : DOMITIANUS AUGUSTUS. Tête laurée de Domitien à droite. Or, 7,46 gr. Rome, 87-88 ap.JC. Collection…
Domitien, aureus. Avers : DOMITIANUS AUGUSTUS. Tête laurée de Domitien à droite. Or, 7,46 gr. Rome, 87-88 ap.JC. Collection…
https://www.rawpixel.com/image/8718427/photo-image-vintage-gold-public-domainFree Image from public domain license
Gold bar and coin set, editable design element
Gold bar and coin set, editable design element
https://www.rawpixel.com/image/15117684/gold-bar-and-coin-set-editable-design-elementView license
Aureus d'Auguste, Avers : AUGUSTUS DIVI F tête nue d'Auguste à droite. Atelier de Lyon, 11 av-J.C. Or, 7,84 gr. Collection…
Aureus d'Auguste, Avers : AUGUSTUS DIVI F tête nue d'Auguste à droite. Atelier de Lyon, 11 av-J.C. Or, 7,84 gr. Collection…
https://www.rawpixel.com/image/8718202/photo-image-vintage-gold-public-domainFree Image from public domain license
Gold bar and coin set, editable design element
Gold bar and coin set, editable design element
https://www.rawpixel.com/image/15117831/gold-bar-and-coin-set-editable-design-elementView license
Galba, aureus. Avers : SER GALBA.IMP.CAESAR.AVG TR P. Tête de Galba à droite. Or, 7,35 gr. Rome, 68 ap.JC. Collection BnF :…
Galba, aureus. Avers : SER GALBA.IMP.CAESAR.AVG TR P. Tête de Galba à droite. Or, 7,35 gr. Rome, 68 ap.JC. Collection BnF :…
https://www.rawpixel.com/image/8718343/photo-image-vintage-gold-public-domainFree Image from public domain license
Gold bar and coin set, editable design element
Gold bar and coin set, editable design element
https://www.rawpixel.com/image/15118698/gold-bar-and-coin-set-editable-design-elementView license
Front cover of Le Miroir des sports, first issue [n° 342], July 8th, 1920, with Suzanne Lenglen and Gerald Patterson after…
Front cover of Le Miroir des sports, first issue [n° 342], July 8th, 1920, with Suzanne Lenglen and Gerald Patterson after…
https://www.rawpixel.com/image/9975469/photo-image-face-people-artFree Image from public domain license
Editable 3D treasure box design element set
Editable 3D treasure box design element set
https://www.rawpixel.com/image/15213053/editable-treasure-box-design-element-setView license
The Annunciation from the Hours of Charles of France
The Annunciation from the Hours of Charles of France
https://www.rawpixel.com/image/8294583/the-annunciation-from-the-hours-charles-franceFree Image from public domain license
Gold bar and coin set, editable design element
Gold bar and coin set, editable design element
https://www.rawpixel.com/image/15122673/gold-bar-and-coin-set-editable-design-elementView license
Head of Apollo
Head of Apollo
https://www.rawpixel.com/image/8207247/head-apolloFree Image from public domain license