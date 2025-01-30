rawpixel
One Louis d'Or (1709), depicting Louis XIV of France
gold coinslouis xivcoinvintagegoldmoneypublic domainphoto
Gold bar and coin set, editable design element
https://www.rawpixel.com/image/15117972/gold-bar-and-coin-set-editable-design-elementView license
One Louis d'Or (1788), depicting Louis XVI of France JN2015-6870-71
https://www.rawpixel.com/image/8718517/photo-image-vintage-gold-public-domainFree Image from public domain license
Editable stacked coins design element set
https://www.rawpixel.com/image/15080572/editable-stacked-coins-design-element-setView license
Half Louis d'Or (1643), depicting Louis XIII of France. This coin has a size of 20 mm and a weight of 3.34 g.
https://www.rawpixel.com/image/8718255/photo-image-vintage-gold-public-domainFree Image from public domain license
Golden coins stack element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15003970/golden-coins-stack-element-set-editable-designView license
France 1640 4 Louis d’or (Louis XIII), Paris Mint. The 4 Louis d’or, issued only in 1640, contains (on average) 0.869 ounces…
https://www.rawpixel.com/image/8718257/photo-image-vintage-gold-public-domainFree Image from public domain license
Golden coins stack element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15003953/golden-coins-stack-element-set-editable-designView license
France 1803-04-A 20 Francs
https://www.rawpixel.com/image/8718385/france-1803-04-a-francsFree Image from public domain license
Gold bar and coin set, editable design element
https://www.rawpixel.com/image/15118668/gold-bar-and-coin-set-editable-design-elementView license
Belgium 1835 40 Francs
https://www.rawpixel.com/image/8718164/belgium-1835-francsFree Image from public domain license
Golden coins stack element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15003972/golden-coins-stack-element-set-editable-designView license
French First Republic (Lille Mint), 24 livres, gold (1793). "Winged genius" designed by Augustin Dupré is on the obverse.
https://www.rawpixel.com/image/8718250/photo-image-vintage-gold-public-domainFree Image from public domain license
Golden coins stack element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15003963/golden-coins-stack-element-set-editable-designView license
Danish West Indian 10 daler gold coin (1904) depicting Christian IX of Denmark. Only year of issue for the denomination (10…
https://www.rawpixel.com/image/8718168/photo-image-vintage-gold-public-domainFree Image from public domain license
Save money word editable collage art. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9449722/save-money-word-editable-collage-art-remixed-rawpixelView license
Argentina, 8 gold escudos (1828)
https://www.rawpixel.com/image/8718228/argentina-gold-escudos-1828Free Image from public domain license
Golden coins stack element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15003984/golden-coins-stack-element-set-editable-designView license
El Salvador 1892 20 pesos, first year of issue for gold coinage.
https://www.rawpixel.com/image/8718454/photo-image-vintage-gold-public-domainFree Image from public domain license
Golden coins stack element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15003983/golden-coins-stack-element-set-editable-designView license
1822 G$5 Capped Head (large diameter) Gold (fineness 0.9160), 25mm, 8.75g, designed by Reich JN2015-5467-68
https://www.rawpixel.com/image/8718389/photo-image-vintage-gold-public-domainFree Image from public domain license
Golden coins stack element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15003967/golden-coins-stack-element-set-editable-designView license
1834 G$5 Classic Head Gold (fineness 0.8990), 22.5mm, 8.36g, designed by William Kneass JN2015-6740-41
https://www.rawpixel.com/image/8718472/photo-image-vintage-gold-public-domainFree Image from public domain license
Gold bar and coin set, editable design element
https://www.rawpixel.com/image/15118697/gold-bar-and-coin-set-editable-design-elementView license
1840 G$5 Liberty (or Coronet) Head (no motto) Gold (fineness 0.8990), 21.6mm, 8.359g, designed by Christian Gobrecht JN2015…
https://www.rawpixel.com/image/8718499/photo-image-vintage-gold-public-domainFree Image from public domain license
Gold bar and coin set, editable design element
https://www.rawpixel.com/image/15122672/gold-bar-and-coin-set-editable-design-elementView license
Cuba 1915 5 Pesos Cuban gold pesos were engraved by Charles Edward Barber, Chief Engraver of the United States Mint and…
https://www.rawpixel.com/image/8718447/photo-image-vintage-gold-public-domainFree Image from public domain license
Gold bar and coin set, editable design element
https://www.rawpixel.com/image/15117694/gold-bar-and-coin-set-editable-design-elementView license
German States Fugger 1621 10 Ducats
https://www.rawpixel.com/image/8718471/german-states-fugger-1621-ducatsFree Image from public domain license
Gold bar and coin set, editable design element
https://www.rawpixel.com/image/15117831/gold-bar-and-coin-set-editable-design-elementView license
Monnaie de 20 francs 1851, deuxième république, atelier Paris, or 900/1000e, diamètre 21 mm, 6,45 gr. Graveur Louis Merley.…
https://www.rawpixel.com/image/8718265/photo-image-vintage-gold-public-domainFree Image from public domain license
Gold bar and coin set, editable design element
https://www.rawpixel.com/image/15118698/gold-bar-and-coin-set-editable-design-elementView license
1795 G$5 Turban Head (or Capped Bust) (heraldic eagle) Gold (fineness 0.9160), 25mm, 8.75g, designed by Robert Scot JN2015…
https://www.rawpixel.com/image/8718474/photo-image-vintage-gold-public-domainFree Image from public domain license
Editable business design element set
https://www.rawpixel.com/image/15267662/editable-business-design-element-setView license
1807 G$5 Capped Bust Gold (fineness 0.9160), 25mm, 8.75g, designed by Reich JN2015-6736-37
https://www.rawpixel.com/image/8718160/photo-image-vintage-gold-public-domainFree Image from public domain license
Editable stacked coins design element set
https://www.rawpixel.com/image/15080691/editable-stacked-coins-design-element-setView license
1795 G$5 Turban Head (or Capped Bust) (small eagle) Gold (fineness 0.9160), 25mm, 8.75g, designed by Robert Scot JN2015-6732…
https://www.rawpixel.com/image/8718445/photo-image-vintage-gold-public-domainFree Image from public domain license
Gold bar and coin set, editable design element
https://www.rawpixel.com/image/15122673/gold-bar-and-coin-set-editable-design-elementView license
1907 G$10 Indian Head (no motto) Gold (fineness 0.9000), 27mm, 16.718g, designed by Augustus Saint-Gaudens JN2015-6758-59
https://www.rawpixel.com/image/8718520/photo-image-vintage-gold-public-domainFree Image from public domain license
Editable 3D treasure box design element set
https://www.rawpixel.com/image/15213053/editable-treasure-box-design-element-setView license
1933 G$20 Saint Gaudens Gold (fineness 0.9000), 34mm, 33.436g, designed by Augustus Saint-Gaudens JN2015-5989-90
https://www.rawpixel.com/image/8718387/photo-image-vintage-gold-public-domainFree Image from public domain license